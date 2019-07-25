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عيد الإسكندرية القومي.. أشد الأيام حزنا للملك فاروق

الإسكندرية تحتفل بعيدها القومي الـ67 فى ذكرى رحيل الملك فاروق من قصر رأس التين على متن "المحروسة" ووثيقة: تنازلت عن العرش لتجنب البلاد الأزمات ونزولا على رغبة الشعب
تحرير:محمد مجلي ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م
الملك فاروق
الملك فاروق
أحب الإسكندرية وعشقها وكانت أول مكان يأتى فى باله كلما فكر فى التخلص من الأعباء أو التحرر من المسؤولية، فاهتم بها وشيد أماكن عدة للاستمتاع فيها، أهمها كان المنتزه بما فيه من قصور ملكية "حرملك وسلاملك"، فأنشأ حدائق بمساحات كبيرة للتريض، وأصبحت المحروسة بالنسبة له العشق الأبدى، ولم يكن يدرك أنها أيضا ستكون المكان الذى سيشهد إجباره على ترك مصر، وستكون آخر أرض مصرية تدب عليها قدماه قبل مغادرته البلاد نهائيا إلى أوروبا بعد ثورة يوليو عام 1952، ويصبح يوم رحيل الملك فاروق هو العيد القومى للإسكندرية.
مفارقة غريبة كان تحديد موعد العيد القومى للإسكندرية بالتزامن مع يوم مغادرة فاروق مصر من راس التين يعد من المفارقات الغريبة، وفقا لما أكده محمود عزت، مؤلف كتاب "يخت المحروسة"، مشيرًا إلى أن الإسكندرية كانت أكثر الأماكن التي أحبها الملك فاروق وأن يصبح رحيله منها يوم عيد قومى لها يعد من المفارقات، التي
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بعد تعليقها أسبوع.. بريطانيا تستأنف رحلاتها الجوية إلى مصر

استأنفت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز"، اليوم الجمعة، رحلاتها إلى القاهرة بعد تعليقها من السبت الماضي ولمدة سبعة أيام كإجراء احترازي وطبقا لما أسمته مخاوف أمنية، بحسب "فرانس 24". وأعلنت الشركة، أنه "في أعقاب تقييم شامل للترتيبات الأمنية يمكننا استئناف الرحلات إلى القاهرة"، دون ذكر أي تفاصيل بشأن المراجعة الأمنية للشركة. وأعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية، بريتيش إيروايز، اليوم الجمعة، استئناف الرحلات إلى القاهرة بعد تعليقها بسبب مخاوف أمنية.
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قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بالجيزة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة، قطع الخدمة عن 3 مناطق، لمدة 8 ساعات تبدأ الساعة الـ10 مساء يوم الجمعة الموافق 26/7/2019 وحتى الساعة الـ6 صباح يوم السبت الموافق 27/7/2019.وأوضحت الشركة فى بيان صحفى، أن المناطق المقرر قطع المياه عنها هى: "المنيب – القصبجى – جسر الكونيسة" ومتفرعاتها.
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الأرصاد: اليوم استمرار الطقس الحار.. و7 مدن +40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، على أأن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
جمال عبد الناصر

في مثل هذا اليوم.. جمال عبد الناصر يؤمم قناة السويس

في مثل هذا اليوم 26 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1956: الرئيس جمال عبد الناصر يؤمم قناة السويس. وفي عام 1983: الإسرائيليون يقتلون 3 طلاب بمدينة الخليل. وفي عام 2005: الإفراج عن قائد القوات اللبنانية سمير جعجع بعد صدور قانون عفو عام من مجلس النواب اللبناني وذلك بعد قضائه لـ11 عاما في سجن تحت الأرض بمبنى وزارة الدفاع.
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نجل صلاح عيسى بعد رفع الحصانة: والدي سيثبت براءته

أغلق النائب صلاح عيسى عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل بالإسكندرية، هاتفه المحمول منذ مساء أمس، وذلك عقب موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على رفع الحصانة عنه بناء على الطلب المقدم من النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه بعد اتهامه بـ"الرشوة"، إذ سيخضع لتحقيقات النيابة في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا. وتُوجه للنائب اتهامات باستغلال نفوذه كعضو برلماني وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض نظير مليون جنيه على سبيل الرشوة.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب

صلاح عيسى يغيب عن جلسة رفع الحصانة البرلمانية

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم، الجلسة العامة، بعرض تقرير اللجنة التشريعية الخاص برفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى، ومن المقرر أن يواصل المجلس خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ثلاث شهور جديدة، ومن المتوقع، أيضا، أن يستكمل المجلس مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى، وذلك بعدما تم ارجاء مناقشته بالجلسة العامة أمس لجلسة مقبلة، بعدما نشب خلاف حول إضافة تطبيقه على الأشخاص الطبيعين، بالإضافة للأشخاص الاعتباريين الواردة فى حكم المحكمة الدستورية.
ميناء

ميناء الإسكندرية يسجل أكبر زيادة في معدلات الآداء

قال اللواء بحري مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية، إن إجمالي كميات البضائع المتداولة للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الحاويات بميناءي الإسكندرية والدخيلة عن العام المالي الجاري 2018/2019 بلغت حوالي 1.83 مليون حاوية بزيادة 9% عن العام المالي الماضى، مشيرًا إلى أن كميات البضائع المتداولة بالسحب المباشر بلغت نحو 9.1 مليون طن بزيادة بلغت 30% عن العام المالي الماضي، فيما بلغ الإجمالي المتداول للبضائع هذا العام حوالي 64 مليون طن بزيادة قدرها 9% عن العام الماضي.
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«نقل الإسكندرية» تتسلم ثاني وحدات الترام المكيف

أعلن المهندس محمد زكريا رئيس الهيئة العامة للنقل والركاب بالإسكندرية، وصول ثاني وحدة ترام مكيف، إلى ميناء الإسكندرية تمهيدًا لتشغيله تجريبيا مطلع الأسبوع المقبل على أن يتم تسييره على خط ترام المدينة "سان ستيفانو – رأس التين" على أن يكون سعر التذكرة 5 جنيهات، وذلك على غرار أول وحدة ترام تسلمتها المحافظة العام الماضي، ضمن خطة التعاقد مع إحدى الشركات الأوكرانية على تسلم 15 وحدة ترام مكيف تمهيدًا لدفعها للعمل فى شوارع عروس البحر الأبيض المتوسط خلال المرحلة المقبلة.
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