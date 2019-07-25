عيد الإسكندرية القومي.. أشد الأيام حزنا للملك فاروق

الإسكندرية تحتفل بعيدها القومي الـ67 فى ذكرى رحيل الملك فاروق من قصر رأس التين على متن "المحروسة" ووثيقة: تنازلت عن العرش لتجنب البلاد الأزمات ونزولا على رغبة الشعب

تحرير:محمد مجلي ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠١ م

أحب الإسكندرية وعشقها وكانت أول مكان يأتى فى باله كلما فكر فى التخلص من الأعباء أو التحرر من المسؤولية، فاهتم بها وشيد أماكن عدة للاستمتاع فيها، أهمها كان المنتزه بما فيه من قصور ملكية "حرملك وسلاملك"، فأنشأ حدائق بمساحات كبيرة للتريض، وأصبحت المحروسة بالنسبة له العشق الأبدى، ولم يكن يدرك أنها أيضا ستكون المكان الذى سيشهد إجباره على ترك مصر، وستكون آخر أرض مصرية تدب عليها قدماه قبل مغادرته البلاد نهائيا إلى أوروبا بعد ثورة يوليو عام 1952، ويصبح يوم رحيل الملك فاروق هو العيد القومى للإسكندرية.

مفارقة غريبة كان تحديد موعد العيد القومى للإسكندرية بالتزامن مع يوم مغادرة فاروق مصر من راس التين يعد من المفارقات الغريبة، وفقا لما أكده محمود عزت، مؤلف كتاب "يخت المحروسة"، مشيرًا إلى أن الإسكندرية كانت أكثر الأماكن التي أحبها الملك فاروق وأن يصبح رحيله منها يوم عيد قومى لها يعد من المفارقات، التي

مفارقة غريبة

كان تحديد موعد العيد القومى للإسكندرية بالتزامن مع يوم مغادرة فاروق مصر من راس التين يعد من المفارقات الغريبة، وفقا لما أكده محمود عزت، مؤلف كتاب "يخت المحروسة"، مشيرًا إلى أن الإسكندرية كانت أكثر الأماكن التي أحبها الملك فاروق وأن يصبح رحيله منها يوم عيد قومى لها يعد من المفارقات، التي تثبت أنه كان حبا من طرف واحد، حيث أصبح أكثر يوم حزن فى حياة الملك عيدا لها.

وأضاف أنه في صباح يوم 23 يوليو 1952 قام تنظيم من الجيش المصري بإحداث ثورة بهدف الإطاحة بالملك فاروق، وفي صباح 26 يوليو 1952 غادر الملك فاروق مصر على اليخت المحروسة، وكان في وداعه اللواء محمد نجيب وأعضاء مجلس قيادة الثورة إلى أوروبا.

خطاب الثوار

وأصبح خطاب الثوار المذيل بتوقيع أول رئيس جمهورية الفريق محمد نجيب، من أهم الخطابات التى غيرت عهد مصر من الملكية إلى الجمهورية وأسهمت في خلق يوم جديد أصبح يوم عيد قومى لمحافظة الإسكندرية التي شهدت رحيل الملك، والذى جاء فيه: "أنه نظراً لما لاقته البلاد في العهد الأخير من فوضى شاملة عمت جميع المرافق نتيجة سوء تصرفكم وعبثكم بالدستور وامتهانكم لإرادة الشعب، حتى أصبح كل فرد من أفراده لا يطمئن على حياته أو ماله أو كرامته. ولقد ساءت سمعة مصر بين شعوب العالم من تماديكم في هذا المسلك، حتى أصبح الخونة والمرتشون يجدون في ظلكم الحماية والأمن والثراء الفاحش والإسراف الماجن على حساب الشعب الجائع الفقير، ولقد تجلت آية ذلك في حرب فلسطين وما تبعها من فضائح الأسلحة الفاسدة وما ترتب عليها من محاكمات تعرضت لتدخلكم السافر، مما أفسد الحقائق وزعزع الثقة في العدالة وساعد الخونة على ترسم هذا الخطأ، فأثرى من أثرى وفجر من فجر وكيف لا والناس على دين ملوكهم".

وأضاف: "لذلك قد فوضني الجيش الممثل لقوة الشعب أن أطلب من جلالتكم التنازل عن العرش لسمو ولي عهدكم الأمير أحمد فؤاد، على أن يتم ذلك في موعد غايته الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم السبت الموافق 26 يوليو 1952 والرابع من ذي القعدة سنة 1371، ومغادرة البلاد قبل الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه".

الملك فاروق يتنازل عن العرش

رد عليهم الملك فاروق: "قررنا النزول عن العرش لولي عهدنا الملك أحمد فؤاد. أصدرنا أمرنا إلى صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه"، ليعد ذلك موافقة صريحة منه على الرحيل ولكنه لم يكن يعلم وقتها أن رحيله سيكون من أهم يخت فضله طوال فترة حكمه، ومن أهم مكان أحبه أيضًا.

وقال: "لما كنا نطلب الخير لأمتنا ونبتغي سعادتها ورقيها ولما كنا نرغب رغبة أكيدة في تجنيب البلاد المصاعب التى تواجهها في هذه الظروف الصعبة ونزولاً على إرادة الشعب قررنا التنازل عن الحكم".

الإسكندرية تحتفل

تحتفل محافظة الإسكندرية بعيدها القومى السابع والستين يوم 26 يوليو من كل عام، حيث أعلن اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وضع برنامج خاص لمدة 3 أيام يتضمن مجموعة من الاحتفالات الرياضية والفنية والاجتماعية.

وأضاف أنه سيتم عمل موكب للزهور يبدأ انطلاقا من أمام أهم قصر أحبه الملك فاروق وشيده الخديو إسماعيل وهو قصر المنتزه، حيث سيتشابه مع موكبه الخاص الذي طالما خرج به في أثناء الاحتفالات التى كان يأتى إليها ملوك العالم آنذاك.