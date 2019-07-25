ألان جيريس يقترب من الرحيل عن القيادة الفنية لتونس

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ م

منتخب تونس

كشف رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء أنه لا يوجد ارتياح تام لما قدمه الفرنسي ألان جيريس لمنتخب تونس، حيث أكد الجريء وجود تقصير من قبل الجهاز الفني بقيادة جيريس الذي لم يحسن توظيف قدرات اللاعبين، ليضيّع بذلك نسور قرطاج فرصة تاريخية للصعود إلى المباراة النهائية والمنافسة بقوة على اللقب. وأشار رئيس الاتحاد قائلا: "حقق المنتخب النتيجة المرجوة، حيث كسر عقدة دور الثمانية التي لازمته طيلة 15 عاما، وكنا قريبين للغاية من التتويج، لكن ثمة تفاصيل صغيرة حرمتنا من مواصلة الحلم، أعتقد أن المدرب جيريس يتحمل جزءا كبيرا من هذه المسؤولية".

تصريحات الجريء أكدت أن الوصول إلى المربع الذهبي لا يضمن بالضرورة بقاء جيريس بمنصبه، رغم أنه نجح ظاهريا في تحقيق الهدف المنشود وفق ما تضمنه العقد المبرم بينه وبين الاتحاد التونسي. وكشفت تقارير صحفية تونسية أن المعطيات الراهنة تؤكد أن قرار الإطاحة بالمدير الفني الفرنسي أصبح أمرا مؤكدا في ظل وجود إجماع



تصريحات الجريء أكدت أن الوصول إلى المربع الذهبي لا يضمن بالضرورة بقاء جيريس بمنصبه، رغم أنه نجح ظاهريا في تحقيق الهدف المنشود وفق ما تضمنه العقد المبرم بينه وبين الاتحاد التونسي.



وكشفت تقارير صحفية تونسية أن المعطيات الراهنة تؤكد أن قرار الإطاحة بالمدير الفني الفرنسي أصبح أمرا مؤكدا في ظل وجود إجماع على أن جيريس فشل في مهمته ولم يكن قادرا على تحسين قدرات المنتخب التونسي أو إدارة المباريات.



وودع المنتخب التونسي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي استضافتها مصر وانتهت في التاسع عشر من الشهر الجاري بعدما حصل على المركز الرابع بعد خسارته أمام المنتخب النيجيري بهدف نظيف دون رد في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة الإفريقية.