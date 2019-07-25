رياضة

موقف النني يتعقد.. أرسنال يضم لاعب ريال مدريد

تحرير:علي الزيني ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م
داني سيبايوس
داني سيبايوس
أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن ضم اللاعب الإسباني داني سيبايوس من صفوف ريال مدريد على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل 2019-2020، جاء ذلك عبر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، وجاء انضمام صاحب الـ22 عامًا ليزيد من تعقيد فرص الدولي المصري محمد النني في المشاركة، بعدما شارك في 8 مباريات فقط بالموسم الماضي من الدوري الإنجليزي بواقع 379 دقيقة، حيث يوجد في هذا المركز بالفريق خلال الوقت الحالي، لوكاس توريرا، جرانيت تشاكا، ماتيو جواندوزي، محمد النني، وأخيرًا سيبايوس.
وتحدث اللاعب الإسباني إلى الموقع الرسمي للأرسنال، قائلًا: "سعيد بالانضمام لناد تاريخي وتلك الخطوة في مسيرتي وثقة المدرب كانت مهمة بالنسبة لي في البداية وأنا متفهم مسؤولية ارتداء قميص أرسنال، أعرف الدوري الإنجليزي لأنني أتابعه في إسبانيا، هو دوري تكتيكي وكذلك بدني وسأحتاج للتأقلم مع الفريق". واختتم سيبايوس:
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احمد-حجازى (3)

وست بروميتش يعلن موعد عودة حجازي للملاعب

أوضح نادى ويست بروميتش الإنجليزى، اليوم الخميس، موعد عودة الدولى المصرى أحمد حجازى مدافع الفريق للملاعب مرة أخرى بعد خضوعه لجراحة على مستوى الكاحل، حيث أكد نادي ويست بروميتش الإنجليزي عبر الموقع الرسمى للنادي، أن الدولي المصري أحمد حجازى يغيب عن الفريق الإنجليزي حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، قبل أن يعود للمشاركة مع الفريق فى دورى الدرجة الأولى الإنجليزى "شامبيون شيب"، علمًا بأن وست بروميتش فشل في التأهل والصعود للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
الجبلاية تعلن قرعة الدوري الممتاز-12

اتحاد الكرة يعلن قواعد القيد ونيته تقليص عدد الأجانب

أعلنت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن القواعد التي سيتم العمل بها في قيد اللاعبين الأجانب خلال الموسم المقبل، وذلك باعتبار اللاعب الذي يحمل جنسية إحدى دول شمال إفريقيا لاعبًا محليًّا، كما سيتم تقليص عدد الأجانب بداية من موسم 2020- 2021. ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حساباته موقع التواصل الاجتماعي لائحة القيد لموسم 2019- 2020، وأشار إلى أن كل ناد سيحق له قيد 4 لاعبين أجانب بالإضافة إلى لاعب من سوريا، أو فلسطين أو شمال إفريقيا يعامل معاملة المحلي، على أن يتم تقليل عدد الأجانب بداية من الموسم الذي يليه 2020- 2021.
تونس-ونيچيريا (3)

ألان جيريس يقترب من الرحيل عن القيادة الفنية لتونس

كشف رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء أنه لا يوجد ارتياح تام لما قدمه الفرنسي ألان جيريس لمنتخب تونس، حيث أكد الجريء وجود تقصير من قبل الجهاز الفني بقيادة جيريس الذي لم يحسن توظيف قدرات اللاعبين، ليضيّع بذلك نسور قرطاج فرصة تاريخية للصعود إلى المباراة النهائية والمنافسة بقوة على اللقب. وأشار رئيس الاتحاد قائلا: "حقق المنتخب النتيجة المرجوة، حيث كسر عقدة دور الثمانية التي لازمته طيلة 15 عاما، وكنا قريبين للغاية من التتويج، لكن ثمة تفاصيل صغيرة حرمتنا من مواصلة الحلم، أعتقد أن المدرب جيريس يتحمل جزءا كبيرا من هذه المسؤولية".
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محمد-الشناوي (1)

محمد الشناوي على رادار أرسنال وأستون فيلا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي، على رادار ناديي أرسنال وأستون فيلا المشاركين في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأفاد موقع "readastonvilla" أن أستون فيلا وأرسنال يجريان محادثات مع محمد الشناوي، وأشارت إلى أن كلا الناديين قد أعرب عن اهتمامه بضم حارس مرمى منتخب مصر، وذلك بعد الأداء الذي قدمه رفقة الفراعنة خلال كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر.
ويلفرد-زاها‎

زاها يبلغ إدارة كريستال بالاس برغبته فى الرحيل

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن نية اللاعب ويلفريد زاها نجم فريق كريستال بالاس الرحيل عن الفريق فى الانتقالات الصيفية الحالية، وسبق أن صرح أكثر من مرة برغبته فى خوض تحدٍّ جديد والانتقال لنادى يوفر له فرصة أكبر في المنافسة على البطولات. وأوضحت شبكة سكاى سبورت الإنجليزية عبر تقرير لها أن الجناح الإيفوارى، أظهر بشكل واضح لإدارة ناديه رغبته فى الرحيل عن الفريق، وتقدم أرسنال فى وقت سابق بعرض لضم زاها مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، إلا أن كريستال بالاس رفض العرض، ويضع أرسنال ميزانية قدرها 45 مليون جنيه إسترليني للصفقات هذا الصيف.
محمد-الننى-ارسنال (6)

محمد النني يقترب من الرحيل عن أرسنال

كشفت تقارير إنجليزية، اليوم الخميس، عن أن محمد النني، لاعب خط وسط نادي أرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني، قد يدخل في صفقة تبادلية من أجل ضم المدفعجية، الإيفواري ويلفريد زاها، نجم نادي كريستال بالاس. وقالت صحيفة "ذا صن" إن أرسنال سيعرض على كريستال بالاس ضم ويلفريد زاها صاحب الـ26 عاما، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، علاوة على محمد النني وكالوم تشامبرز وكارل ينكيسون. وأضافت "ذا صن" أن الثلاثي محمد النني وكالوم تشامبرز وكارل ينكيسون لم يلعبوا كثيرا تحت قيادة المدير الفني الفرنسي أوناي إيمري.
تريزيجية (2)

BBC: أستون فيلا يشعل مزاد تريزيجيه بعرض ضخم جديد

يبدو أن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف في صفوف نادي قاسم باشا التركي، أصبح على أعتاب الانتقال إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأفادت شبكة BBC البريطانية، اليوم الأحد، بأن أستون فيلا قدم عرضًا ماليا كبيرًا للنادي التركي مقابل الاستغناء عن خدمات تريزيجيه، تبلغ قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني، كاشفة أن دين سميث المدير الفني للنادي الإنجليزي، وخيسوس جارسيا، المدير الرياضي حضرا إلى مصر لمتابعة النجم الدولي المصري في مباريات منتخب الفراعنة قبل خروجه من بطولة الأمم الإفريقية.
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