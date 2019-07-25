موقف النني يتعقد.. أرسنال يضم لاعب ريال مدريد

تحرير:علي الزيني ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م

داني سيبايوس

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن ضم اللاعب الإسباني داني سيبايوس من صفوف ريال مدريد على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل 2019-2020، جاء ذلك عبر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، وجاء انضمام صاحب الـ22 عامًا ليزيد من تعقيد فرص الدولي المصري محمد النني في المشاركة، بعدما شارك في 8 مباريات فقط بالموسم الماضي من الدوري الإنجليزي بواقع 379 دقيقة، حيث يوجد في هذا المركز بالفريق خلال الوقت الحالي، لوكاس توريرا، جرانيت تشاكا، ماتيو جواندوزي، محمد النني، وأخيرًا سيبايوس.

وتحدث اللاعب الإسباني إلى الموقع الرسمي للأرسنال، قائلًا: "سعيد بالانضمام لناد تاريخي وتلك الخطوة في مسيرتي وثقة المدرب كانت مهمة بالنسبة لي في البداية وأنا متفهم مسؤولية ارتداء قميص أرسنال، أعرف الدوري الإنجليزي لأنني أتابعه في إسبانيا، هو دوري تكتيكي وكذلك بدني وسأحتاج للتأقلم مع الفريق". واختتم سيبايوس: