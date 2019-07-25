اتحاد الكرة يعلن قواعد القيد ونيته تقليص عدد الأجانب

تحرير:أحمد بركات ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م

اتحاد الكرة

أعلنت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن القواعد التي سيتم العمل بها في قيد اللاعبين الأجانب خلال الموسم المقبل، وذلك باعتبار اللاعب الذي يحمل جنسية إحدى دول شمال إفريقيا لاعبًا محليًّا، كما سيتم تقليص عدد الأجانب بداية من موسم 2020- 2021. ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حساباته موقع التواصل الاجتماعي لائحة القيد لموسم 2019- 2020، وأشار إلى أن كل ناد سيحق له قيد 4 لاعبين أجانب بالإضافة إلى لاعب من سوريا، أو فلسطين أو شمال إفريقيا يعامل معاملة المحلي، على أن يتم تقليل عدد الأجانب بداية من الموسم الذي يليه 2020- 2021.

وأكد اتحاد الكرة على فتح باب القيد لموسم 2019- 2020 يوم 29 يوليو الجاري حتى يوم 29 أغسطس المُقبل، أي ستكون مدة القيد شهرًا كاملا، على أن يبدأ الموسم الجديد منتصف شهر سبتمبر المُقبل. وكان الموسم الجاري للدوري المصري قد شهد السماح للأندية بالتعاقد مع 4 لاعبين أجانب إلى جانب التعاقد مع لاعبين اثنين سوريين. 1-