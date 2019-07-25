رياضة

اتحاد الكرة يعلن قواعد القيد ونيته تقليص عدد الأجانب

تحرير:أحمد بركات ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
أعلنت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن القواعد التي سيتم العمل بها في قيد اللاعبين الأجانب خلال الموسم المقبل، وذلك باعتبار اللاعب الذي يحمل جنسية إحدى دول شمال إفريقيا لاعبًا محليًّا، كما سيتم تقليص عدد الأجانب بداية من موسم 2020- 2021. ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حساباته موقع التواصل الاجتماعي لائحة القيد لموسم 2019- 2020، وأشار إلى أن كل ناد سيحق له قيد 4 لاعبين أجانب بالإضافة إلى لاعب من سوريا، أو فلسطين أو شمال إفريقيا يعامل معاملة المحلي، على أن يتم تقليل عدد الأجانب بداية من الموسم الذي يليه 2020- 2021.
وأكد اتحاد الكرة على فتح باب القيد لموسم 2019- 2020 يوم 29 يوليو الجاري حتى يوم 29 أغسطس المُقبل، أي ستكون مدة القيد شهرًا كاملا، على أن يبدأ الموسم الجديد منتصف شهر سبتمبر المُقبل. وكان الموسم الجاري للدوري المصري قد شهد السماح للأندية بالتعاقد مع 4 لاعبين أجانب إلى جانب التعاقد مع لاعبين اثنين سوريين. 1-
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وست بروميتش يعلن موعد عودة حجازي للملاعب

أوضح نادى ويست بروميتش الإنجليزى، اليوم الخميس، موعد عودة الدولى المصرى أحمد حجازى مدافع الفريق للملاعب مرة أخرى بعد خضوعه لجراحة على مستوى الكاحل، حيث أكد نادي ويست بروميتش الإنجليزي عبر الموقع الرسمى للنادي، أن الدولي المصري أحمد حجازى يغيب عن الفريق الإنجليزي حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، قبل أن يعود للمشاركة مع الفريق فى دورى الدرجة الأولى الإنجليزى "شامبيون شيب"، علمًا بأن وست بروميتش فشل في التأهل والصعود للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
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موقف النني يتعقد.. أرسنال يضم لاعب ريال مدريد

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن ضم اللاعب الإسباني داني سيبايوس من صفوف ريال مدريد على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل 2019-2020، جاء ذلك عبر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، وجاء انضمام صاحب الـ22 عامًا ليزيد من تعقيد فرص الدولي المصري محمد النني في المشاركة، بعدما شارك في 8 مباريات فقط بالموسم الماضي من الدوري الإنجليزي بواقع 379 دقيقة، حيث يوجد في هذا المركز بالفريق خلال الوقت الحالي، لوكاس توريرا، جرانيت تشاكا، ماتيو جواندوزي، محمد النني، وأخيرًا سيبايوس.
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ألان جيريس يقترب من الرحيل عن القيادة الفنية لتونس

كشف رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء أنه لا يوجد ارتياح تام لما قدمه الفرنسي ألان جيريس لمنتخب تونس، حيث أكد الجريء وجود تقصير من قبل الجهاز الفني بقيادة جيريس الذي لم يحسن توظيف قدرات اللاعبين، ليضيّع بذلك نسور قرطاج فرصة تاريخية للصعود إلى المباراة النهائية والمنافسة بقوة على اللقب. وأشار رئيس الاتحاد قائلا: "حقق المنتخب النتيجة المرجوة، حيث كسر عقدة دور الثمانية التي لازمته طيلة 15 عاما، وكنا قريبين للغاية من التتويج، لكن ثمة تفاصيل صغيرة حرمتنا من مواصلة الحلم، أعتقد أن المدرب جيريس يتحمل جزءا كبيرا من هذه المسؤولية".
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لاعبو شمال إفريقيا يثيرون أزمة داخل اتحاد الكرة

نشب خلاف بين مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم، حول اعتبار لاعبي شمال إفريقيا محليين بداية من الموسم المقبل، وعلم «التحرير»، من مصادر داخل الجبلاية، اليوم الأربعاء، أن الخلاف جاء بسبب رغبة البعض في الاكتفاء بتطبيق القرار على لاعب واحد فقط، فيما يرغب البعض في تطبيقه على لاعبين اثنين، بحيث يكون في الملعب 6 لاعبين أجانب 4 أفارقة و2 من شمال إفريقيا، وكان الموسم الجاري للدوري المصري قد شهد السماح للأندية بالتعاقد مع 4 لاعبين أجانب إلى جانب التعاقد مع لاعبين اثنين سوريين.
محمود متولي

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الأهلي مع محمود متولي

ارتبط اسم محمود متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بالنادي الأهلي والانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد أن أبدى مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء رغبته في تدعيم الفريق خلال الفترة المُقبلة، استعدادًا للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا ومسابقة الدوري لموسم 2019- 2020. وكشفت عدة مصادر داخل النادي الأهلي، أنه عرض 15 مليون جنيه بالإضافة إلى إعارة ثنائي الفريق أحمد حمودي وعمرو جمال، الأمر الذي رفضه مسؤولو الإسماعيلي.
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الزمالك يتعادل مع الجونة ويقلل فرصه في الفوز بالدوري

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل مع نظيره الجونة بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، سجل للجونة أحمد ياسر ريان في الدقيقة 78، ومحمود شبراوي في الدقيقة 89، وسجل للزمالك طارق حامد في الدقيقة 63، ومحمود عبدالعزيز في الدقيقة 94، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث. المباراة بدأت متوسطة الأداء من جانب الفريقين، ولم تظهر أي خطورة في أول 30 دقيقة من اللقاء.
اتحاد-الكرة

قرار جديد من الجبلاية بشأن موعد فتح باب القيد المحلي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب القيد المحلي يوم 29 من الشهر الجاري، بينما تحدد يوم 31 يوليو موعدا لنهاية القيد الإفريقي للأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولتي الأندية الإفريقية دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وهي أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري البورسعيدي. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الإفريقي المقرر 30 يونيو الماضي، وأمهلها شهرا إضافيا بناءً على طلب الاتحاد المصري.
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