وست بروميتش يعلن موعد عودة حجازي للملاعب

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٢ م

أحمد حجازي

أوضح نادى ويست بروميتش الإنجليزى، اليوم الخميس، موعد عودة الدولى المصرى أحمد حجازى مدافع الفريق للملاعب مرة أخرى بعد خضوعه لجراحة على مستوى الكاحل، حيث أكد نادي ويست بروميتش الإنجليزي عبر الموقع الرسمى للنادي، أن الدولي المصري أحمد حجازى يغيب عن الفريق الإنجليزي حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، قبل أن يعود للمشاركة مع الفريق فى دورى الدرجة الأولى الإنجليزى "شامبيون شيب"، علمًا بأن وست بروميتش فشل في التأهل والصعود للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وخضع المدافع الدولى المصري لجراحة على مستوى الكاحل لإزالة عظمة زائدة، والتى تأجلت منذ نهاية الموسم الماضى بسبب منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019. وشارك أحمد حجازي مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها من الفترة 21 يونيو الماضي حتى 19 من شهر يوليو الجاري. وودع منتخب الفراعنة بطولة