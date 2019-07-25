وست بروميتش يعلن موعد عودة حجازي للملاعب
تحرير:محمد حسن صيام
٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٢ م
أحمد حجازي
أوضح نادى ويست بروميتش الإنجليزى، اليوم الخميس، موعد عودة الدولى المصرى أحمد حجازى مدافع الفريق للملاعب مرة أخرى بعد خضوعه لجراحة على مستوى الكاحل، حيث أكد نادي ويست بروميتش الإنجليزي عبر الموقع الرسمى للنادي، أن الدولي المصري أحمد حجازى يغيب عن الفريق الإنجليزي حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، قبل أن يعود للمشاركة مع الفريق فى دورى الدرجة الأولى الإنجليزى "شامبيون شيب"، علمًا بأن وست بروميتش فشل في التأهل والصعود للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
وخضع المدافع الدولى المصري لجراحة على مستوى الكاحل لإزالة عظمة زائدة، والتى تأجلت منذ نهاية الموسم الماضى بسبب منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019.
وشارك أحمد حجازي مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها من الفترة 21 يونيو الماضي حتى 19 من شهر يوليو الجاري.
وودع منتخب الفراعنة بطولة
وخضع المدافع الدولى المصري لجراحة على مستوى الكاحل لإزالة عظمة زائدة، والتى تأجلت منذ نهاية الموسم الماضى بسبب منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019.
وشارك أحمد حجازي مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها من الفترة 21 يونيو الماضي حتى 19 من شهر يوليو الجاري.
وودع منتخب الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بشكل مهين أمام جنوب إفريقيا من دور الـستة عشر بالمسابقة الإفريقية التي توج بها منتخب الجزائر على حساب نظيره السنغالي بهدف نظيف على استاد القاهرة في المباراة النهائية.
وتنطلق منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي يوم الجمعة الموافق 2 من شهر أغسطس المقبل على أن يخوض وست بروميتش أولى مبارياته في الموسم الجديد أمام نوتينجهام فورست السبت الموافق 3 أغسطس في تمام السادسة والنصف مساءً.