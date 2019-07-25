رياضة

وست بروميتش يعلن موعد عودة حجازي للملاعب

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٢ م
أحمد حجازي
أحمد حجازي
أوضح نادى ويست بروميتش الإنجليزى، اليوم الخميس، موعد عودة الدولى المصرى أحمد حجازى مدافع الفريق للملاعب مرة أخرى بعد خضوعه لجراحة على مستوى الكاحل، حيث أكد نادي ويست بروميتش الإنجليزي عبر الموقع الرسمى للنادي، أن الدولي المصري أحمد حجازى يغيب عن الفريق الإنجليزي حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، قبل أن يعود للمشاركة مع الفريق فى دورى الدرجة الأولى الإنجليزى "شامبيون شيب"، علمًا بأن وست بروميتش فشل في التأهل والصعود للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
وخضع المدافع الدولى المصري لجراحة على مستوى الكاحل لإزالة عظمة زائدة، والتى تأجلت منذ نهاية الموسم الماضى بسبب منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019. وشارك أحمد حجازي مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها من الفترة 21 يونيو الماضي حتى 19 من شهر يوليو الجاري. وودع منتخب الفراعنة بطولة
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اتحاد الكرة يعلن قواعد القيد ونيته تقليص عدد الأجانب

أعلنت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن القواعد التي سيتم العمل بها في قيد اللاعبين الأجانب خلال الموسم المقبل، وذلك باعتبار اللاعب الذي يحمل جنسية إحدى دول شمال إفريقيا لاعبًا محليًّا، كما سيتم تقليص عدد الأجانب بداية من موسم 2020- 2021. ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حساباته موقع التواصل الاجتماعي لائحة القيد لموسم 2019- 2020، وأشار إلى أن كل ناد سيحق له قيد 4 لاعبين أجانب بالإضافة إلى لاعب من سوريا، أو فلسطين أو شمال إفريقيا يعامل معاملة المحلي، على أن يتم تقليل عدد الأجانب بداية من الموسم الذي يليه 2020- 2021.
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موقف النني يتعقد.. أرسنال يضم لاعب ريال مدريد

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن ضم اللاعب الإسباني داني سيبايوس من صفوف ريال مدريد على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل 2019-2020، جاء ذلك عبر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، وجاء انضمام صاحب الـ22 عامًا ليزيد من تعقيد فرص الدولي المصري محمد النني في المشاركة، بعدما شارك في 8 مباريات فقط بالموسم الماضي من الدوري الإنجليزي بواقع 379 دقيقة، حيث يوجد في هذا المركز بالفريق خلال الوقت الحالي، لوكاس توريرا، جرانيت تشاكا، ماتيو جواندوزي، محمد النني، وأخيرًا سيبايوس.
تونس-ونيچيريا (3)

ألان جيريس يقترب من الرحيل عن القيادة الفنية لتونس

كشف رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء أنه لا يوجد ارتياح تام لما قدمه الفرنسي ألان جيريس لمنتخب تونس، حيث أكد الجريء وجود تقصير من قبل الجهاز الفني بقيادة جيريس الذي لم يحسن توظيف قدرات اللاعبين، ليضيّع بذلك نسور قرطاج فرصة تاريخية للصعود إلى المباراة النهائية والمنافسة بقوة على اللقب. وأشار رئيس الاتحاد قائلا: "حقق المنتخب النتيجة المرجوة، حيث كسر عقدة دور الثمانية التي لازمته طيلة 15 عاما، وكنا قريبين للغاية من التتويج، لكن ثمة تفاصيل صغيرة حرمتنا من مواصلة الحلم، أعتقد أن المدرب جيريس يتحمل جزءا كبيرا من هذه المسؤولية".
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محمد-الشناوي (1)

محمد الشناوي على رادار أرسنال وأستون فيلا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني والنادي الأهلي، على رادار ناديي أرسنال وأستون فيلا المشاركين في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأفاد موقع "readastonvilla" أن أستون فيلا وأرسنال يجريان محادثات مع محمد الشناوي، وأشارت إلى أن كلا الناديين قد أعرب عن اهتمامه بضم حارس مرمى منتخب مصر، وذلك بعد الأداء الذي قدمه رفقة الفراعنة خلال كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي أقيمت في مصر.
تريزيجيه-ومحمد-صلاح

مواعيد صدام تريزيجيه بصلاح والنني في البريميرليج

بعدما أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، رسميا، ضم محمود حسن (تريزيجيه)، من صفوف نادي قاسم باشا التركي، ينتظر عشاق الكرة المصرية مواجهات تريزيجيه مع المصريين في الدوري الإنجليزي، إذ سبقه كل من محمد صلاح (ليفربول)، ومحمد النني (أرسنال) وأحمد المحمدي (أستون فيلا)، إلى جانب وجود أحمد حجازي (وست بروميتش) ووسام مرسي (ويجان أتلتيك) في دوري البطولة الإنجليزية (شامبيونشيب)، وفي الثالث عشر من يونيو الماضي أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي جدول مواعيد مباريات الموسم الجديد، التي ستشهد مواجهات بين تريزيجيه وصلاح والنني.
محمود-حسن-تريزيجيه (3)

ماذا ينتظر تريزيجيه في بداية مشواره مع أستون فيلا؟

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، عن تعاقده رسميًا مع نجم المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه من صفوف قاسم باشا التركي دون الإعلان عن تفاصيل تلك الصفقة، حيث من المنتظر الإعلان عن تلك التفاصيل بعد الحصول على تأشيرة العمل والتخليص الدولي، وتحدث الموقع الرسمي عن تريزيجه مشيرًا إلى أن بدايته الكروية كانت في صفوف الأهلي قبل الانتقال إلى أوروبا عبر بوابة أندرلخت البلجيكي، والذي رحل منه إلى فريق موسكرون البلجيكي على سبيل الإعارة قبل التوجه إلى الدوري التركي عبر بوابة قاسم باشا.
محمد-صلاح (1)

أصغر لاعب في البريميرليج يهدد عرش صلاح في ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن مسئولي نادي ليفربول الإنجليزي يرغبون في التعاقد مع هارفي إيليوت لاعب فريق فولهام الإنجليزي الذي هبط معهم لدوري "الشامبيون شيب" الموسم الماضي، في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث أوضحت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن إيليوت علـى رادار نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد معه ليصبح لاعبًا في صفوف فريق الريدز الموسم المقبل، حيث يعد لاعب فولهام أصغر لاعب شارك في مسابقة الدوري الإنجليزي مع فريقه الذي يشارك في مسابقة "الشامبيون شيب" في الموسم الجديد.
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