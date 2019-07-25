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تنسيق الجامعات.. مد تسجيل رغبات المرحلة الأولى حتى مساء غد

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م
تنسيق الجامعات - أرشيفية
تنسيق الجامعات - أرشيفية
قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، مد أعمال مكتب تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حتى الساعة السابعة من مساء غد الجمعة، وأكد الوزارة في بيان رسمي، أن سبب مد التوقيت، يأتى في إطار الحرص على مصلحة الطلاب ومنحهم فرصة أخيرة للتمكن من التنسيق عبر الموقع الإلكتروني.. وانطلقت أعمال تسجيل الرغبات، عبر موقع التنسيق على بوابة الحكومة المصرية، يوم الأحد الماضي، وفقا للحد الأدنى في الشعب الثلاث: العلمية والهندسية والأدبية.
وجاء الحد الأدنى في الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر بعدد طلاب 30 ألفا و152 طالبا، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر بعدد الطلاب 14 ألفا و690 طالبا، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بعدد طلاب 98 ألفا و471 طالبا.وأكدت الوزارة، أن القبول بالجامعات
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سد النهضة يتصدر رسالة أبي أحمد للرئيس السيسي

بعث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد فيها اهتمام أديس أبابا، وعزمها على استئناف مسار المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان بشأن سد النهضة، بهدف تنفيذ ما تضمنه إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث، من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساو.. وعبر أبي، في الرسالة التي نقلها وزير الخارجية الإثيوبي، الذي استقبله الرئيس السيسي اليوم الخميس، عن الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر.
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هل ينجح البرلمان في حسم الثغرات في قانون المرور؟

لا يزال قانون المرور الجديد يشهد حالة كبيرة من الجدل وتباين الآراء داخل أروقة البرلمان حتى اللحظة الراهنة، وهو ما تسبب في عدم إرجاء القانون في صورته النهائية حتى الآن. حيث شهد القانون خلال الآونة الماضية، عدة جلسات استماع بحضور عدد كبير من المتخصصين لمناقشة مشروع القانون الحالي، وتم الاتفاق على رؤية موحدة بضرورة الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية المتطورة وتقليل استخدام العنصر البشري في رصد المخالفات، بجانب تشكيل مجلس أعلى للمرور برئاسة رئيس الحكومة ويضم الوزراء المعنيين، إلا أنه لا يزال هناك عدد من المواد الخلافية التي لم يتم حسمها.
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مصر تتقدم في مؤشر الابتكار العالمي.. وتحتل المركز 92

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن مصر حصلت على المركز الـ92 عالميًّا في مؤشر الابتكار العالمى للعام 2019، مشيرة إلى أنها تقدمت 3 مراكز عن العام المنصرم. وقالت الوزارة في بيان، إن حصول مصر على هذه المرتبة يُعد قفزة في ترتيبها خلال أخر 3 سنوات، حيث حصلت العام الماضى على الترتيب 95، وفي عام 2017 على المرتبة 105، والمرتبة 107 في عام 2016. وأوضحت أن ذلك يمثل أهمية عالمية متزايدة؛ لما له من تأثير على تصور العالم لمكانة الدول المختلفة، خاصة بين المستثمرين و الباحثين.
فاعليات-حزب-مستقبل-وطن‎ (4)

هل يحق للأحزاب السياسية تأسيس أندية رياضية؟

فى سابقة هى الأولى من نوعها، في تاريخ الحياه الحزبية المصرية، حصل حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية بالبرلمان، خلال الأيام الماضية، على موافقة اللجنة الأوليمبية، على تغيير اسم نادي "التنمية سبورت" إلى "مستقبل وطن"، ليرسم بذلك صورة فريدة بأن يؤسس حزب سياسي ناديا رياضيا. وأمام تلك الواقعة الفريدة، والتى أثارت جدلا كبيرا على مختلف الأوساط السياسية والحزبية، تستعرض «التحرير»، خلال هذه السطور، قانونية تحركات مستقبل وطن حيال تأسيس الحزب، ومدى مشروعية تلك الموافقة الصادرة من اللجنة الأوليمبية، وذلك باستعراض آراء عدد من رجال القانون والدستور.
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تقديم-فى مكتب-التنسيق (1)

اختار جامعتك.. خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق

تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بداية من غد الأحد، باب تسجيل الرغبات إلكترونيا للمرحلة الأولى للطلاب الناجحين في الثانوية العامة، حتى يوم الخميس 25 يوليو المقبل، وفقا للحد الأدنى التالي: الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر، ويبلغ عدد طلابها 30 ألفا و152 طالب وطالبة، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها 14 ألفا و690 طالب وطالبة، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها إلى 98 ألفا و471 طالب وطالبة.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

حقيقة منع الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، ما نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن حرمان وزارة التعليم العالي الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات وإجبارهم على كليات محددة. وتواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لمنع الطلاب ذوي القدرات الخاصة أو حرمانهم من دخول أي كلية من الكليات، وأن جميع الجامعات والكليات متاحة أمام كل الطلاب دون أي تمييز وفقاً لتنسيق القبول بالكليات.
نقابة-الأطباء

لراغبي كليات الطب.. ثلاثة محاذير لعدم التعرض للنصب

أزمة تتجدد كل عام، مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، وانتظار الأهالي نتيجة تنسيق الكليات، خاصة كلية الطب البشري، فنقابة الأطباء لا تزال ترى أنه ليس من حق خريجي كلية العلوم الطبية الانضمام لأي من نقابات المهن الطبية. عدم الاعتراف بخريجي كلية العلوم الطبية لم يكن هو الأزمة الوحيدة التى يتم تصديرها كل عام، من قبل نقابة الأطباء، فخريجو المدارس الثانوية الخارجية باتوا فى صدام مع النقابة، والتى حددت مواد بعينها يجب على الطالب دراستها ليتم قبوله بإحدى كليات الطب فى مصر.
تقديم-فى مكتب-التنسيق (4)

خطوات ومحاذير.. كل ما تريد معرفته عن التنسيق الإلكتروني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، فتح باب تسجيل الرغبات إلكترونيا للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، بداية من يوم الأحد المقبل، وحتى الخميس 25 يوليو المقبل، وفقا للحد الأدنى التالي: الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر، ويبلغ عدد طلابها 30 ألفا و152 طالب وطالبة، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر بنسبة 95% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها 14 ألفا و690 طالب وطالبة، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر، ويصل عدد الطلاب بها إلى 98 ألفا و471 طالب وطالبة.
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