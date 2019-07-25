شاهد رسالة فاروق الفيشاوي الأخيرة إلى الجمهور

تحرير:التحرير ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

فاروق الفيشاوي

نشرت الشركة المنتجة لمسرحية "الملك لير"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو للفنان الراحل، فاروق الفيشاوي، وهو يوجه فيها رسالة إلى الجمهور. وظهر الفيشاوي في الفيديو بملابس أوروبية تعود إلى حقبة تاريخية قديمة، وهو الزي الخاص بالشخصية التي كان يقدمها في المسرحية. تعد هذه الرسالة هي الأخيرة للفقيد، الذي صدم محبيه اليوم بخبر وفاته، بعدما دخل في غيبوبة كبدية، ليرحل عن عالمنا فجر اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ 67 عامًا، ومسيرة فنية حافلة.

وبالطبع تحدث الفيشاوي عن العرض المسرحي، مشجعا الجمهور على مشاهدته، ومبديًا اعتزازه بالعمل مع "النجوم" الذين يقدمونه. ونوه الفنان الكبير بأنه يرى في العرض عملا على قدر وقيمة المسرح المصري، الذي يجب أن يكون بهذا الشكل دائما. وفي الخلف من الفيشاوي، ظهرت صور العديد من نجوم الزمن الجميل، الذين وصفهم بالرموز،