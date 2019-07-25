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شاهد رسالة فاروق الفيشاوي الأخيرة إلى الجمهور

تحرير:التحرير ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
فاروق الفيشاوي
فاروق الفيشاوي
نشرت الشركة المنتجة لمسرحية "الملك لير"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو للفنان الراحل، فاروق الفيشاوي، وهو يوجه فيها رسالة إلى الجمهور. وظهر الفيشاوي في الفيديو بملابس أوروبية تعود إلى حقبة تاريخية قديمة، وهو الزي الخاص بالشخصية التي كان يقدمها في المسرحية. تعد هذه الرسالة هي الأخيرة للفقيد، الذي صدم محبيه اليوم بخبر وفاته، بعدما دخل في غيبوبة كبدية، ليرحل عن عالمنا فجر اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ 67 عامًا، ومسيرة فنية حافلة.
وبالطبع تحدث الفيشاوي عن العرض المسرحي، مشجعا الجمهور على مشاهدته، ومبديًا اعتزازه بالعمل مع "النجوم" الذين يقدمونه. ونوه الفنان الكبير بأنه يرى في العرض عملا على قدر وقيمة المسرح المصري، الذي يجب أن يكون بهذا الشكل دائما. وفي الخلف من الفيشاوي، ظهرت صور العديد من نجوم الزمن الجميل، الذين وصفهم بالرموز،
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كواليس آخر لقاء لفاروق الفيشاوي قبل وفاته

قبل ساعات من دخول الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، في غيبوبة الكبد، زارته الفنانة المعتزلة الشهيرة، وأبلغها الأطباء أنه ممنوع من الزيارات، لكنه حين علم بوجودها سمح لها بالدخول. وكتبت الفنانة منشورا على حسابها في موقع التواصل «فيسبوك»: «فاروق إنت مشيت.. هو كده خلاص يعني، يا أجدع وأحب خلق الله.. من إمبارح وأنا مش مصدقة لأن قبلها بيوم كنت عندك في المستشفى، وكانت الزيارة ممنوعة، بس إنت لما عرفت إني موجودة طلبت أدخلك، وقضيت معاك فوق النص ساعة من المرح والضحك، وكأنك مش مريض وفي حالة خطرة».
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عملان حلم فاروق الفيشاوي بتقديمهما قبل رحيله

تحدث الفنان الراحل فاروق الفيشاوي سابقا عن حلمه بتقديم عمل فني عن المطران كابوتشي، السفير السوري لدولة الفاتيكان، والمعروف بمواقفه الوطنية المعارضة للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وعلى هامش تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي، في أكتوبر من العام الماضى، أكد أنه أوصى ابنه (أحمد) بأن يقدم هذا العمل بدلا منه، بسبب مرضه، كما كشف أيضا المخرج مجدى الهواري، صاحب الرؤية الفنية لمسرحية «الملك لير» عن عمل آخر تمنى الراحل أن يقدمه، لكن لم يمهله القدر، وهو (علي الزيبق)، لكن هذه المرة على المسرح.
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سمية الألفي تودع حبيبها.. لقطات من جنازة الفيشاوي

من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، شيع جثمان الفنان فاروق الفيشاوي، حيث ألقى محبوه نظرة الوداع الأخيرة عليه. الفيشاوي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد رحلة صراع مع مرض السرطان. وحرص عدد كبير من الفنانين على الحضور لتوديعه للمرة الأخيرة، ومنهم عمرو يوسف، ونبيل الحلفاوي، وهانى مهنا، وسامح الصريطي، ورجاء الجداوي، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد العزيز، والمخرج سمير فرج، والمخرجة كاملة أبو ذكري، ومحمد هنيدي وآسر ياسين وجمال العدل، ومحمد ممدوح. وشهدت الجنازة عددا من الأحداث، نرصدها فى اللقطات التالية.
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وفاة الفنان فاروق الفيشاوي بعد صراع قصير مع السرطان

توفى الفنان الكبير فاروق الفيشاوي بمستشفى ابن سيناء، بعد صراع قصير مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان بعد صلاة الضهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. يذكر أن فاروق الفيشاوي، أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.
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فاروق الفيشاوي يدخل في غيبوبة بعد تدهور حالته

تدهورت الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي، اليوم الأربعاء، بعد دخوله فى غيبوبة الكبد، وهو محتجز داخل غرفة العناية المركزة، وفقا لتصريحات صحفية لصديقه المقرب الموسيقار هانى مهنا، الذى طلب من محبيه الدعاء له. وفي أكتوبر الماضي، أعلن «الفيشاوي» عن إصابته بمرض السرطان، خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أنه ليس منزعجا من ذلك، وسيتعامل مع المرض كأنه صداع، وسيواجهه بكل قوة، لكن فى الفترة الماضية تدهورت حالته الصحية وأدت إلى احتجازه بالمستشفى.
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أسرة «الملك لير» تصل إلى جدة لبدء العروض

وصل فريق عمل مسرحية الملك لير إلى جدة لبدء عرض المسرحية هناك، وحرصت الفنانة هبة مجدى على مشاركة جمهورها لحظة وصولها، ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي بـ«إنستجرام»، وظهر معها الفنان الكبير يحيى الفخراني وكتبت: "وصلنا إلى مطار جدة مع أبي الروحي يحيى الفخراني لعرض مسرحية الملك لير في فاعليات موسم جدة". وكان المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية قد أعلن منذ فترة أن المملكة ستستضيف عرض "الملك لير" في الفترة من 16 إلى 18 يوليو المقبل، ويشارك فيها فاروق الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، نضال الشافعي، أحمد فؤاد سليم، إخراج تامر كرم.
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وفاة والدة الفنانة داليا مصطفى بعد صراع مع المرض

أعلن الحساب الرسمي للفنانة داليا مصطفى، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وفاة والدتها، صباح اليوم الجمعة، حيث شيع جثمانها من مسجد الحصرى فى أكتوبر. وجاء في الحساب: "الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة الفنانة داليا مصطفى اليوم، ولم يتم تحديد موعد ومكان العزاء بعد، نسألكم الدعاء للمغفور لها بإذن الله". وقبل 4 أيام، كشفت "داليا" عبر حسابها على "إنستجرام"، عن حالة والدتها التي تعرضت لوعكة صحية صعبة، وطلبت من جمهورها أن يدعو لها بالشفاء.
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