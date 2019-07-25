سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

هل ينجح البرلمان في حسم الثغرات في قانون المرور؟

نواب البرلمان: القانون يتم مناقشته حاليا داخل لجنتي النقل والدفاع والأمن القومي.. ومن المتوقع حسم الثغرات والنقاط الخلافية حول القانون في دور الانعقاد القادم والأخير
تحرير:أحمد سعيد حسانين ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
مجلس النواب
مجلس النواب
لا يزال قانون المرور الجديد يشهد حالة كبيرة من الجدل وتباين الآراء داخل أروقة البرلمان حتى اللحظة الراهنة، وهو ما تسبب في عدم إرجاء القانون في صورته النهائية حتى الآن. حيث شهد القانون خلال الآونة الماضية، عدة جلسات استماع بحضور عدد كبير من المتخصصين لمناقشة مشروع القانون الحالي، وتم الاتفاق على رؤية موحدة بضرورة الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية المتطورة وتقليل استخدام العنصر البشري في رصد المخالفات، بجانب تشكيل مجلس أعلى للمرور برئاسة رئيس الحكومة ويضم الوزراء المعنيين، إلا أنه لا يزال هناك عدد من المواد الخلافية التي لم يتم حسمها.
ووفقا لتصريحات نواب داخل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، فإن هناك صعوبات عديدة ستواجه تطبيق القانون حال إعلانه، وهو ما يجعل مشروع القانون لا يزال قيد النقاش حتى الآن داخل لجنة النقل والمواصلات، ولم يعرض على اللجنة العامة لمناقشته قبل إقراره، مشيرين إلى أن القانون سيأخذ بعض الوقت ولن يُصدر بشكل نهائي
اقرأ المزيد
سد-النهضة (1)

سد النهضة يتصدر رسالة أبي أحمد للرئيس السيسي

بعث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد فيها اهتمام أديس أبابا، وعزمها على استئناف مسار المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان بشأن سد النهضة، بهدف تنفيذ ما تضمنه إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث، من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساو.. وعبر أبي، في الرسالة التي نقلها وزير الخارجية الإثيوبي، الذي استقبله الرئيس السيسي اليوم الخميس، عن الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر.
تقديم-فى مكتب-التنسيق (4)

تنسيق الجامعات.. مد تسجيل رغبات المرحلة الأولى حتى مساء غد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، مد أعمال مكتب تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حتى الساعة السابعة من مساء غد الجمعة، وأكد الوزارة في بيان رسمي، أن سبب مد التوقيت، يأتى في إطار الحرص على مصلحة الطلاب ومنحهم فرصة أخيرة للتمكن من التنسيق عبر الموقع الإلكتروني.. وانطلقت أعمال تسجيل الرغبات، عبر موقع التنسيق على بوابة الحكومة المصرية، يوم الأحد الماضي، وفقا للحد الأدنى في الشعب الثلاث: العلمية والهندسية والأدبية.
وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

مصر تتقدم في مؤشر الابتكار العالمي.. وتحتل المركز 92

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن مصر حصلت على المركز الـ92 عالميًّا في مؤشر الابتكار العالمى للعام 2019، مشيرة إلى أنها تقدمت 3 مراكز عن العام المنصرم. وقالت الوزارة في بيان، إن حصول مصر على هذه المرتبة يُعد قفزة في ترتيبها خلال أخر 3 سنوات، حيث حصلت العام الماضى على الترتيب 95، وفي عام 2017 على المرتبة 105، والمرتبة 107 في عام 2016. وأوضحت أن ذلك يمثل أهمية عالمية متزايدة؛ لما له من تأثير على تصور العالم لمكانة الدول المختلفة، خاصة بين المستثمرين و الباحثين.
فاعليات-حزب-مستقبل-وطن‎ (4)

هل يحق للأحزاب السياسية تأسيس أندية رياضية؟

فى سابقة هى الأولى من نوعها، في تاريخ الحياه الحزبية المصرية، حصل حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية بالبرلمان، خلال الأيام الماضية، على موافقة اللجنة الأوليمبية، على تغيير اسم نادي "التنمية سبورت" إلى "مستقبل وطن"، ليرسم بذلك صورة فريدة بأن يؤسس حزب سياسي ناديا رياضيا. وأمام تلك الواقعة الفريدة، والتى أثارت جدلا كبيرا على مختلف الأوساط السياسية والحزبية، تستعرض «التحرير»، خلال هذه السطور، قانونية تحركات مستقبل وطن حيال تأسيس الحزب، ومدى مشروعية تلك الموافقة الصادرة من اللجنة الأوليمبية، وذلك باستعراض آراء عدد من رجال القانون والدستور.
اقرأ المزيد من الأخبار
سرفيس-الاسكندرية

تعرف على تعريفة الركوب الجديدة في الإسكندرية

اعتمد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية، وفقا للقرار رقم 612 لسنة 2019، والمقدمة من مشروع محطات الركاب والانتظار، ومن المقرر أن يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الجمعة، وذلك بعد إعلان الحكومة رفع أسعار المحروقات الجديدة، كما اعتمد محافظ الإسكندرية قرارًا رقم 613 لسنة 2019، بشأن تعديل سعر أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستخدام المنزلى سعة 12.5 كجم، وتعديل أسعار أسطوانات البوتاجاز المخصصة للأغراض التجارية سعة 25 كيلوجرامًا.
بنزين

منها اللحوم.. هذه السلع تتأثر بزيادة أسعار الوقود

مع إقرار زيادة أسعار الوقود والكهرباء، تتحرك أسعار العديد من السلع والخدمات تأثرًا بالزيادات الجديدة، وبدأت الحكومة في تطبيق الزيادة في أسعار الكهرباء بدايةً من شهر يوليو الجاري بنسبة 15%، ومن المتوقع رفع دعم الطاقة نهائيا على أن يكون صفرا في العام المالي 2020- 2021 بعد أن كان من المفترض إنهاء الدعم خلال العام الجاري 2019، بحسب تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء. وتعد الزيادة في أسعار البنزين والسولار هي الأخيرة ضمن برنامج ترشيد دعم المواد البترولية، الذى بدأته الحكومة منذ عام 2014.
اكمل-قرطام (2)

«قرطام» يسأل الحكومة عن أسباب تكرار حرائق وسط البلد

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووزراء التنمية المحلية، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، بشأن الحرائق المتكررة في منطقة وسط القاهرة. وقال «قرطام» إن أسباب تكرار الحرائق بمنطقة وسط القاهرة معروفة، لافتا إلى أن آخر هذه الحوادث هو حريق بشارع سوق الخضار المتفرع من شارع محمد على بالعتبة في حى الموسكى، وعلى الرغم من أن الحادث لم يسفر عن أية إصابات نتيجة تمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، فإن الخسائر المادية بلغت نحو 25 مليون جنيه.
سيارة-مركونة-مهجورة (2)

هل تتحول السيارات المتهالكة إلى مشروعات للشباب؟

لا تخلو أحياء المحافظات من انتشار السيارات القديمة المتهالكة، والتى يحتفظ بها أصحابها فى الشوارع والجراجات دون استغلالها أو إصلاحها، وهو ما يجعلها مصدر خطورة كبيرا، فالكثير من البلطجية قد يقومون بتحويلها إلى ما يشبه الغرزة لتناول المخدرات، وقد يستغلها الإرهابيون فى أعمال التفجير، وعلى الرغم من الحملات المتكررة التى تشنها الأحياء لرفع السيارات المتهالكة ووضعها فى مخازن الحى لتغريم أصحابها، فإن الأحياء لم تنجح فى القضاء على هذه الظاهرة، وهو ما دفع بعض النواب لتقديم اقتراحات مختلفة للاستفادة من منها بدلا من استغلالها فى الأعمال الإجرامية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org