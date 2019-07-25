هتك عرض طفلة.. المشدد 15 عاما لعاطل بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م

سجن (تعبيرية)

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى علي عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وحضور محمد محمود القاضي وكيل النيابة العامة، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الخميس، في الجناية رقم 24303 لسنة 2015 مركز بنى مزار والمقيدة برقم 1954 لسنة 2015 كلي شمال المنيا، بمعاقبة "أحمد ع. ع."، عاطل، بالسجن المشدد 15 عاما، حضوريا، في اتهامه بهتك عرض طفلة دون سن 18 عاما وعاشرها معاشرة الأزواج وأفقدها عذريتها، بعد أن سبق وتقدم لخطبتها ورفضت أسرتها.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر فبراير 2014، حينما جرى ضبط المتهم 29 عاما، عاطل، مقيم بمركز بني مزار، بتهمة هتك عرض الطفلة "ا" أقل من 18 عاما، وقت وقوع الحادث، وأنه تقدم لخطبتها لكن أسرتها رفضته، فحرض المجني عليها على الهرب معه إلى مدينة القاهرة، وهتك عرضها بعلم وإرادة منها، إذ كشف عن عورتها ولامسها وعاشرها