جريمة

هتك عرض طفلة.. المشدد 15 عاما لعاطل بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٦ م
سجن (تعبيرية)
سجن (تعبيرية)
قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى علي عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وحضور محمد محمود القاضي وكيل النيابة العامة، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الخميس، في الجناية رقم 24303 لسنة 2015 مركز بنى مزار والمقيدة برقم 1954 لسنة 2015 كلي شمال المنيا، بمعاقبة "أحمد ع. ع."، عاطل، بالسجن المشدد 15 عاما، حضوريا، في اتهامه بهتك عرض طفلة دون سن 18 عاما وعاشرها معاشرة الأزواج وأفقدها عذريتها، بعد أن سبق وتقدم لخطبتها ورفضت أسرتها.
تعود أحداث الواقعة إلى شهر فبراير 2014، حينما جرى ضبط المتهم 29 عاما، عاطل، مقيم بمركز بني مزار، بتهمة هتك عرض الطفلة "ا" أقل من 18 عاما، وقت وقوع الحادث، وأنه تقدم لخطبتها لكن أسرتها رفضته، فحرض المجني عليها على الهرب معه إلى مدينة القاهرة، وهتك عرضها بعلم وإرادة منها، إذ كشف عن عورتها ولامسها وعاشرها
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اللواء-رفعت-خضر-مدير-مباحث-الشرقية

قاهر خُط بلبيس.. اللواء خضر مساعدا للنقل والمواصلات

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الخميس، الحركة العامة لتنقلات الشرطة 2019، عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وشهدت الحركة تغييرات شملت عددا بين صفوف مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح، وراعت الحركة المعايير الأساسية وفقا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة والاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية.
شادى-الغزالى-حرب

الجنايات تجدد حبس شادي الغزالي حرب 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تجديد حبس شادي الغزالي حرب وآخرين 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وقبلت المحكمة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيله، الصادر أمس الأربعاء، ووجهت النيابة إلى «الغزالي» ارتكاب تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
حريق-الهرم‎ (1)

تفحم سيارة إسعاف في حريق هائل بملجأ أيتام بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل نشب في فناء ملجأ أيتام خلف جامعة الأزهر بمدينة المنصورة، قبل امتداده إلى المباني المجاورة؛ ما تسبب في اشتعال سيارة إسعاف حتى تفحمت نهائيا دون خسائر في الأرواح أو وجود مصابين. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بفناء دار أيتام به كهنة وأخشاب بمنطقة الدراسات بالمنصورة.
وزير-الداخلية-اللواء-محمود-توفيق-فى-اجتماع-امنى-بوزارة-الداخلية-لمتابعة-تأمين-كأس-الاممالافريقية

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات وترقيات لضباط الشرطة

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة 2019، وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة. وشهدت الحركة تعيين اللواء محمد الشريف مديرا لأمن الجيزة خلفا للواء مصطفى شحاتة، الذي تولى منصب مساعد الوزير للشئون القانونية، وترقية اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة ليتولى مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام. كما تم ترقية اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، ليشغل منصب مدير أمن مطروح، وتعيين اللواء محمد السبيلي مديرا للبحث الجنائي بالجيزة.
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محاكمة لجين

إخلاء سبيل الأب المتهم بتقييد ابنته بسبب الميراث

قررت نيابة مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، في التحقيقات التي جرت تحت إشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، اليوم الإثنين، إخلاء سبيل الأب المتهم بتقييد ابنته بالسلاسل والأقفال الحديدية بالاشتراك مع ابناء خالها، بسبب مطالبتها بالحصول على حقها من ميراث أمها المتوفاة وذلك بعد التصالح بينهم، وأخذ تعهدات على الأب بعدم إيذائها، وكان اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديرمواس، بورود بلاغ من أهالي منطقة البرج بالمدينة، بتواجد فتاة محبوسة داخل منزلها.
خطف (3)

قيدوها بالسلاسل بسبب الميراث.. تحرير فتاة من عائلتها

تمكنت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، من تحرير فتاة قيدها والدها وابن خالها بالسلاسل والأقفال الحديدية وحبساها داخل المنزل بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بعد أن طالبت بحقها من ميراث والدتها المتوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دير مواس، من أهالي منطقة البرج بالمدينة، بوجود فتاة محبوسة داخل منزلها.
صوامع-قمح (3)

انهيار صومعة قمح تحمل 3 آلاف طن في المنيا

انهارت صومعة قمح في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الإثنين، دون وقوع وفيات أو إصابات بشرية. وقالت مصادر في مديرية تموين المنيا، إن الصومعة انهارت بفعل شروخ وتشققات ظهرت بها فجأة، وبداخلها كميات من القمح تتجاوز الـ3 آلاف طن، وهناك صومعة ثانية بجوارها مائلة وعرضة للانهيار، والثالثة متشققة وتقع بجوار محول كهربائي ومن المحتمل أن يتم فصل التيار كإجراء احترازي، وكانت أجهزة الأمن بالمنيا تلقت بلاغا بانهيار صومعة قمح يبلغ ارتفاعها نحو 30 مترا، وحتى الآن لم يجرِ رصد وقوع وفيات أو إصابات بشرية.
اغتصاب (2)

إحالة عاطل للجنايات هتك عرض موظفة في عيادة بالمنتزه

قررت نيابة المنتزه أول بشرق الإسكندرية، إحالة عاطل إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، وذلك لاتهامه بهتك عرض موظفة استقبال بعيادة خاصة وسرقتها. تعود الواقعة في القضية رقم 40729 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول يفيد بقيام شخص بهتك عرض موظفة استقبال داخل عيادة خاصة بدائرة القسم.
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