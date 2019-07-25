سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بعد وقفها 20 عاما.. أمريكا تعيد تنفيذ عقوبة الإعدام

وأعيد فرض عقوبة الإعدام الفيدرالية في عام 1988، ووسعها الكونجرس في عام 1994، ولم يتم تنفيذ أي عمليات إعدام فيدرالية، حتى عام 2001، وفقًا لموقع مكتب السجون على الإنترنت
تحرير:أحمد سليمان ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م
محكمة أمريكية
محكمة أمريكية
في الوقت الذي تتوجه فيه دول العالم إلى إلغاء عقوبة الإعدام، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نيتها إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليهم بالإعدام. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، أن الحكومة الفيدرالية ستستأنف إعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بعد قرابة عقدين من الزمن دون القيام بذلك. حيث أمر وليام بار وزير العدل الأمريكي، مكتب السجون بتحديد موعد إعدام خمسة سجناء أدينوا بجرائم قتل وجرائم أخرى، ومن المقرر تنفيذ عمليات الإعدام في الفترة بين شهري ديسمبر 2019 ويناير 2020.
وأشارت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إلى أن وزارة العدل أعلنت أيضا عن بروتوكول جديد لعمليات الإعدام، يحل محل استخدام كوكتيل الأدوية المكون من ثلاثة أنواع مختلفة من العقارات، الذي كان يستخدم سابقًا في عمليات الإعدام الفيدرالية، بعقار واحد، وهو خماسي البروبيتال. ويذكر أنه تم تنفيذ آخر حكم إعدام لمسجون
اقرأ المزيد
جلسة استماع مولر

بعد استجوابه.. مولر يحبط خطط الكونجرس لمحاكمة ترامب

على مدى الأسابيع القليلة الماضية، كان الديمقراطيون يستعدون لاستقبال روبرت مولر المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، للإدلاء بشهادته عن تقريره النهائي في القضية أمام مجلس النواب. الديمقراطيون كانوا يمنون النفس بأن تساعدهم شهادة مولر، التي أدلى بها أمس الأربعاء، في دعم خططهم لمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلا أن الرياح لم تأت بما تشتهيه سفن الديمقراطيين، حيث من الواضح أن الشهادة لن تكون نقطة تحول في خطط الديمقراطيين، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في توجيه اتهام لترامب.
أحداث-11-سبتمبر

تمديد دفع تعويضات هجمات 11 سبتمبر حتى عام 2092

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة مشروع قانون يمدد تمويل دفع تعويضات للمسعفين والجرحى الذين أصيبوا خلال هجمات 11 سبتمبر حتى عام 2092، أي بما يسمح بتعويض الأشخاص الذين ساعدوا في عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض وسط ظروف محفوفة بالمخاطر بشكل دائم. وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن القانون ينص على تأمين تمويل بمليارات الدولارات لصندوق التعويضات، بما في ذلك نحو 10 مليارات مخصصة للعقد المقبل، تم إقراره بموافقة 97 عضوا بالمجلس مقابل معارضة اثنين.
مارك-إسبر

مارك إسبر.. وزير دفاع جديد لن يعارض ترامب

منذ بضعة أيام فقط، كان وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان يقوم بحملات لدعم ترشيحه رسميا لمنصبه، ففي تقرير لها ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية أنه "قام بأكثر من 20 رحلة إلى الكونجرس في الأشهر القليلة الماضية للفوز بدعم النواب"، وحشد "دعم قادة الأمن القومي في كلا الحزبين". إلا أنه في خطوة مفاجئة، في يونيو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن شاناهان "قرر عدم المُضي في عملية ترشيحه رسميا حتى يتسنى له تخصيص مزيد من الوقت لعائلته". واليوم، أقسم مارك إسبر اليمين في البيت الأبيض كوزير للدفاع بعد موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه الثلاثاء.
هواوى (3)

هواوي تسرح 70% من موظفيها بأمريكا بسبب العقوبات

أعلنت شركة هواوي الصينية عن تسريح أكثر من 70% من موظفيها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في مركز وحدة الأبحاث التابع لها، الذي يقع مقره في ولاية تكساس الأمريكية، قائلة إنها ستسرح 600 موظف من أصل 850 أي ما يعادل 70% من موظفيها في الولايات المتحدة، موضحة أنها قررت تسريح الموظفين، بسبب إيقاف أعمالها في عدد من المراكز الموزعة في "كاليفورنيا، سياتل، شيكاجو، دالاس"، كما أبلغت الشركة الصينية الموظفين التي ستسرحهم، وذلك بحسب بيان نقلت قناة (فرانس 24) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، مقتطفات منه.
اقرأ المزيد من الأخبار
ادونالد-ترامب-والرئيس الصيني-شي جين بينج

كيف خسرت الصين الحرب الإعلامية مع ترامب؟

تسير الصين والولايات المتحدة في عدة اتجاهات عامة في الحرب التجارية القائمة بينهما منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام رئاسة البيت الأبيض في يناير من عام 2017، خاصة بعد أن فشلت المفاوضات أكثر من مرة بين الجانبين. وحاولت الصين أن تُجاري الولايات المتحدة في العديد من الأمور التي عُرفت واشنطن بالتفوق فيها، وبالأخص الحملات الإعلامية والدعائية، وهي الوسيلة الأكثر فعالية بشكل عام ضمن الأدوات التي تراهن عليها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام في نزاعاتها.
ترامب

ترامب: إيران لن تمتلك أبدًا سلاحا نوويا

في أول تعليق له على رفع إيران من مستوى تخصيب اليورانيوم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن طهران لن تحصل على السلاح النووي أبدًا، بحسب "العربية.نت". وأضاف الرئيس الأمريكي أن إيران تفعل "أمورا سيئة كثيرة"، مشددا على أنه من الأفضل لنظام طهران توخي الحذر. وأعلنت إيران استعدادها للتراجع عن إجراءات تخصيب اليورانيوم فى حال وفاء الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق فيينا بالتزاماتها، وذلك بحسب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم".
الاتفاق-النووى

إيران تدق المسمار الأخير في نعش الاتفاق النووي

أعلنت إيران، اليوم الأحد، نيتها رفع زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي لعام 2015. حيث قال عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيراني، في مؤتمر صحفي: "سنبعث برسالة اليوم للاتحاد الأوروبي بأننا سنخفض التزاماتنا وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق". ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، قوله: "نعلن رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6% وإلى ما يصل لـ5%".
روحانى

رسميا.. إيران تعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم

أعلنت إيران، اليوم الأحد، أن مخزونها من اليورانيوم المخصب سيتجاوز، خلال ساعات، نسبة 3.6% التي يسمح بها الاتفاق النووي، وفق تأكيد مسئولين إيرانيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، منذ قليل. وبذلك الإعلان، تكون إيران تجاوزت ما نص عليه اتفاقها النووي المتعثر، والمبرم عام 2015 مع القوى العالمية. ومن المقرر زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي، في خطوة تشير إلى تزايد التحدي لضغوط العقوبات الأمريكية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org