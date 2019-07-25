بوكيتينو يعتذر للاعبي مانشستر يونايتد

تحرير:محمد جمال ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٣ م

بوكتتينو

اعتذر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب فريق توتنهام الإنجليزى لفريق مانشستر يونايتد عن بعض التصرفات التي قام بها لاعبو توتنهام خلال المباراة الودية التي جمعتهم مع الشياطين الحمر اليوم الخميس، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدفين لهدف، حيث سجل هدفى الفريق الأحمر كل من مارسيال وجوميز، بينما سجل لصالح السبيرز لوكاس مورا. وشهد الشوط الأول من اللقاء اشتباكات بين موسى سيسوكو، ودانيال جيمس مرتين خلال المباراة، وأثارت هذه الاحتجاجات مواجهة بين الفريقين، حيث احتج لاعبو يونايتد على طريقة معاملة زميلهم في الفريق.

وعلق بوكيتينو على هذه الاحتجاجات، قائلا: "لقد كنت حزينا بسبب بعض المواقف فى المباراة، وهى مباراة ودية فى النهاية". واعتذر المدرب الأرجنتينى للاعبى الفريق المنافس بالنيابة عن اللاعبين. وبرر مدرب السبير احتجاجات اللاعبين قائلا: "لم تكن هذه نيتهم، لكن في بعض الأحيان عندما تعانى من التعب، تصل متأخرًا يمكن