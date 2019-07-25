رياضة

بوكيتينو يعتذر للاعبي مانشستر يونايتد

تحرير:محمد جمال ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٣ م
بوكتتينو
بوكتتينو
اعتذر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب فريق توتنهام الإنجليزى لفريق مانشستر يونايتد عن بعض التصرفات التي قام بها لاعبو توتنهام خلال المباراة الودية التي جمعتهم مع الشياطين الحمر اليوم الخميس، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدفين لهدف، حيث سجل هدفى الفريق الأحمر كل من مارسيال وجوميز، بينما سجل لصالح السبيرز لوكاس مورا. وشهد الشوط الأول من اللقاء اشتباكات بين موسى سيسوكو، ودانيال جيمس مرتين خلال المباراة، وأثارت هذه الاحتجاجات مواجهة بين الفريقين، حيث احتج لاعبو يونايتد على طريقة معاملة زميلهم في الفريق.
وعلق بوكيتينو على هذه الاحتجاجات، قائلا: "لقد كنت حزينا بسبب بعض المواقف فى المباراة، وهى مباراة ودية فى النهاية". واعتذر المدرب الأرجنتينى للاعبى الفريق المنافس بالنيابة عن اللاعبين. وبرر مدرب السبير احتجاجات اللاعبين قائلا: "لم تكن هذه نيتهم، لكن في بعض الأحيان عندما تعانى من التعب، تصل متأخرًا يمكن
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كهربا

رسميًا.. كهربا ينضم لأفيس البرتغالى (صورة)

أعلن نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى اليوم الخميس، عن التعاقد مع محمود عبدالمنعم" كهربا" لاعب الزمالك، وانتقاله إلى صفوفه، رغم ارتباط اللاعب صاحب الـ25 عاما مع نادي الزمالك بعقد حتى موسم 2022، وارسل النادي البرتغالي فى وقت سابق خطابًا رسميا لاتحاد الكرة يطلب فيه الحصول على البطاقة الدولية للاعب ليتمكن من المشاركة مع النادي في الموسم الجديد لكن الاتحاد المصري رفض لإرتباط كهربا بعقد مع الزمالك. ويعد نادي أفيس من الأندية الصغيرة في البرتغال، وكان يصارع على الهروب من الهبوط كل موسم كان آخرها الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الـ14 .
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أحمد أحمد: التحقيق معي في قضايا الفساد هز صورتي

وجه أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الشكر إلى السلطات المصرية، بعد نجاحها في تنظيم بطولة أمم إفريقيا، مؤكدًا أن خضوعه للتحقيقات بشأن اتهامه بالفساد المالي بفرنسا، أثر على صورته العامة، جاء ذلك في حوار لعدد من صحف مدغشقر، قائلا: "قرار زيادة عدد منتخبات كأس الأمم إلى 24 فريقا كان قرارا رائعا، ونتج عنه مكاسب مالية.. الإيرادات زادت 25% مقارنة بالنسخة الأخيرة، وزاد عدد الرعاة الدوليين من 4 إلى 9، وتضاعفت مساهمة الرعاة المحليين من 500 ألف إلى 5 ملايين دولار، أشكر حكومة مصر على نجاحها في التنظيم وأعتبرها شريكا رئيسيا في هذا النجاح".
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تشيع جنازة محمود علام من مسجد عمر مكرم

شُيع جثمان محمود علام، المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي من مسجد عمر مكرم عقب أداء صلاة الجنازة عليه، ثم إلى مدافن العائلة بمدينة السادس من أكتوبر، وحرص عدد من نجوم الرياضة والشخصيات العامة على حضور صلاة الجنازة أبرزهم كان حسن حمدي رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء السابق وعبدالمنعم شطة لاعب الأهلي السابق ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف". وتواجد في تشيع الجنازة طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، محرم الراغب المدير التنفيذي السابق للنادي، وشرين شمس المدير التنفيذي السابق للأهلي ونادي الصيد حاليا.
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مانشستر يونايتد

اليونايتد يتراجع في قائمة فوربس لأغلى الأندية عالميا

تراجع مانشستر يونايتد من المركز الثاني إلى المركز السادس في قائمة فوربس لقيمة الأندية الرياضية الأغلى في العالم، وذلك في الوقت الذي حافظ فيه ناديي ريال مدريد وبرشلونة على ترتيبهم في المركزين الثالث والرابع على الترتيب منذ عام 2018، وتوجد في القائمة 5 أندية أخرى في مجال كرة القدم في قائمة الـ50 الأوائل، وهم بايرن ميونيخ الـ17 ومانشستر سيتي الـ25 وتشيلسي الـ23 وأرسنال الـ42 وليفربول الـ45، في الوقت الذي تصدر فيه نادي دالاس كاوبويز الناشط في دوري كرة القدم الأمريكية القائمة بقيمة 5 مليار دولار.
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سر رفض مانشستر يونايتد التعاقد مع بيل

كشفت صحيفة "Evening Standard" الإنجليزية، اليوم الاثنين، سبب رفض النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التعاقد مع الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، على الرغم من أن اسم بيل ارتبط بمانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة، حيث سعى الشياطين الحمر لضمه أكثر من مرة، لكن سولسكاير رفض التعاقد معه هذا الصيف، وبحسب "Evening Standard"، فإن سولسكاير يرغب في تقليل المُعدل العمري للاعبي الفريق، ولذلك لن يقبل بضم بيل صاحب الـ30 عاما.
خوان-ماتا

خوان ماتا: بوجبا لن يرحل عن اليونايتد

كشف اللاعب الإسباني خوان ماتا، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن احتمالية انتقال زميله الفرنسي بول بوجبا، ويعد نادى ريال مدريد الإسبانى من أبرز الفرق التى تبحث عن خدمات بوجبا. وقال صاحب الـ30 عاما في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "أعتقد أنه سعيد في مانشستر يونايتد، ولكنني لا أستطيع التحدث بالنيابة عن أشخاص آخرين، أتحدث فقط عن نفسي، كزميل وصديق أتمنى أن يبقى وأن يكون سعيدا؛ لأنه لاعب جيد للغاية بالنسبة لنا".
هاري- كين‎

هاري كين يتغنى بهدفه في مرمى يوفنتوس

قال الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، إن الهدف الذي أحرزه في شباك يوفنتوس الإيطالي، أمس الأحد، ببطولة الكأس الدولية للأبطال، هو أحد أفضل الأهداف التي سجلها خلال مسيرته الكروية. وأحرز كين هدفًا رائعًا في شباك يوفنتوس، من منتصف الملعب، منح به توتنهام الفوز في الوقت القاتل، بنتيجة (3-2)، في تحضيرات الفريقين لبداية الموسم الجديد. ويستعد توتنهام لمواجهة مانشستر يونايتد، الخميس المقبل، في ثاني مباريات الفريق بالكأس الدولية للأبطال، فيما سيلتقي يوفنتوس بغريمه إنتر ميلان يوم الأربعاء.
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