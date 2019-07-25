بعد الاختبارات.. سامسونج تخطط لطرح هاتف Galaxy Fold
تحرير:أحمد البرماوي
٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٣ م
سامسونج جلاكسي فولد
قالت شركة سامسونج إلكترونيكس، إنها أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن هاتف "Galaxy Fold" أول جهاز قابل للطي من سامسونج، لتدشن من خلاله فئة جديدة تماماً للهواتف المتحركة، وأنها منذ ذلك الحين، قامت بإجراء تحسينات على جهاز Galaxy Fold لضمان حصول المستهلكين على أفضل تجربة ممكنة، موضحة أناه أخذت وقتاً كافياً لإجراء تقييم كامل لعملية تصميم المنتج وإجراء التحسينات اللازمة وإجراء اختبارات صارمة للتحقق من موثوقية وجودة التغييرات التي أجرتها، وتتضمن هذه التحسينات في التصميم والتطوير ما يلي:
- تصميم الطبقة الواقية العليا لشاشة Infinity Flex لتمتد إلى ما وراء الإطار، مما يجعلها جزءاً لا يتجزأ من بنية الشاشة لا ينبغي إزالتها.
- إدخال تعزيزات إضافية على هاتف Galaxy Fold بهدف توفير حماية أفضل للجهاز من الجسيمات الخارجية مع الحفاظ على ميزة الطوي الأساسية.
- تعزيز الجزء العلوي والسفلي من منطقة
- تصميم الطبقة الواقية العليا لشاشة Infinity Flex لتمتد إلى ما وراء الإطار، مما يجعلها جزءاً لا يتجزأ من بنية الشاشة لا ينبغي إزالتها.
- إدخال تعزيزات إضافية على هاتف Galaxy Fold بهدف توفير حماية أفضل للجهاز من الجسيمات الخارجية مع الحفاظ على ميزة الطوي الأساسية.
- تعزيز الجزء العلوي والسفلي من منطقة المفصلات بأغطية حماية مضافة حديثًا.
- تضمين طبقات معدنية إضافية أسفل شاشة Infinity Flex لتعزيز حماية الشاشة.
- تقليل المسافة الموجودة بين المفصل وهيكل Galaxy Fold.
وقالت سامسونج، إنها تقدم مزيدا من التحسينات على التطبيقات والخدمات لتوفير تجربة استخدام استثنائية لهاتفها القابل للطي، وتجري الشركة حالياً اختبارات المنتج النهائية لجعل هاتف Galaxy Fold متاحاً للمستهلكين في أسواق محددة حول العالم بدءاً من شهر سبتمبر.