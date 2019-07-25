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بعد الاختبارات.. سامسونج تخطط لطرح هاتف Galaxy Fold

تحرير:أحمد البرماوي ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٣ م
سامسونج جلاكسي فولد
سامسونج جلاكسي فولد
قالت شركة سامسونج إلكترونيكس، إنها أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن هاتف "Galaxy Fold" أول جهاز قابل للطي من سامسونج، لتدشن من خلاله فئة جديدة تماماً للهواتف المتحركة، وأنها منذ ذلك الحين، قامت بإجراء تحسينات على جهاز Galaxy Fold لضمان حصول المستهلكين على أفضل تجربة ممكنة، موضحة أناه أخذت وقتاً كافياً لإجراء تقييم كامل لعملية تصميم المنتج وإجراء التحسينات اللازمة وإجراء اختبارات صارمة للتحقق من موثوقية وجودة التغييرات التي أجرتها، وتتضمن هذه التحسينات في التصميم والتطوير ما يلي:
- تصميم الطبقة الواقية العليا لشاشة Infinity Flex لتمتد إلى ما وراء الإطار، مما يجعلها جزءاً لا يتجزأ من بنية الشاشة لا ينبغي إزالتها. - إدخال تعزيزات إضافية على هاتف Galaxy Fold بهدف توفير حماية أفضل للجهاز من الجسيمات الخارجية مع الحفاظ على ميزة الطوي الأساسية. - تعزيز الجزء العلوي والسفلي من منطقة
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هل انتهت أزمة هواوي بعد لقاء ترامب بشركات الاتصالات؟

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سلسلة A + صور هواتف سامسونج جلاكسي A50 و A30 ‎ (1)

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