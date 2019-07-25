سد النهضة يتصدر رسالة أبي أحمد للرئيس السيسي

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م

سد النهضة

بعث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد فيها اهتمام أديس أبابا، وعزمها على استئناف مسار المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان بشأن سد النهضة، بهدف تنفيذ ما تضمنه إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث، من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساو.. وعبر أبي، في الرسالة التي نقلها وزير الخارجية الإثيوبي، الذي استقبله الرئيس السيسي اليوم الخميس، عن الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر.

وعبر وزير الخارجية الإثيوبي عن خالص تحياته للرئيس السيسي، فيما أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرسالة تضمنت التطلع لتعزيز الاستثمارات المصرية في إثيوبيا وتفعيل الاتفاقيات الثنائية التي أبرمت بينهما، وأهمية استمرار التنسيق الثنائي الوثيق لتحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية والمنطقة،