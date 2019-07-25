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سد النهضة يتصدر رسالة أبي أحمد للرئيس السيسي

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م
سد النهضة
سد النهضة
بعث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد فيها اهتمام أديس أبابا، وعزمها على استئناف مسار المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان بشأن سد النهضة، بهدف تنفيذ ما تضمنه إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث، من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساو.. وعبر أبي، في الرسالة التي نقلها وزير الخارجية الإثيوبي، الذي استقبله الرئيس السيسي اليوم الخميس، عن الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر.
وعبر وزير الخارجية الإثيوبي عن خالص تحياته للرئيس السيسي، فيما أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرسالة تضمنت التطلع لتعزيز الاستثمارات المصرية في إثيوبيا وتفعيل الاتفاقيات الثنائية التي أبرمت بينهما، وأهمية استمرار التنسيق الثنائي الوثيق لتحقيق الاستقرار في القارة الإفريقية والمنطقة،
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تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

هل ينجح البرلمان في حسم الثغرات في قانون المرور؟

لا يزال قانون المرور الجديد يشهد حالة كبيرة من الجدل وتباين الآراء داخل أروقة البرلمان حتى اللحظة الراهنة، وهو ما تسبب في عدم إرجاء القانون في صورته النهائية حتى الآن. حيث شهد القانون خلال الآونة الماضية، عدة جلسات استماع بحضور عدد كبير من المتخصصين لمناقشة مشروع القانون الحالي، وتم الاتفاق على رؤية موحدة بضرورة الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية المتطورة وتقليل استخدام العنصر البشري في رصد المخالفات، بجانب تشكيل مجلس أعلى للمرور برئاسة رئيس الحكومة ويضم الوزراء المعنيين، إلا أنه لا يزال هناك عدد من المواد الخلافية التي لم يتم حسمها.
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تنسيق الجامعات.. مد تسجيل رغبات المرحلة الأولى حتى مساء غد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، مد أعمال مكتب تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حتى الساعة السابعة من مساء غد الجمعة، وأكد الوزارة في بيان رسمي، أن سبب مد التوقيت، يأتى في إطار الحرص على مصلحة الطلاب ومنحهم فرصة أخيرة للتمكن من التنسيق عبر الموقع الإلكتروني.. وانطلقت أعمال تسجيل الرغبات، عبر موقع التنسيق على بوابة الحكومة المصرية، يوم الأحد الماضي، وفقا للحد الأدنى في الشعب الثلاث: العلمية والهندسية والأدبية.
وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

مصر تتقدم في مؤشر الابتكار العالمي.. وتحتل المركز 92

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن مصر حصلت على المركز الـ92 عالميًّا في مؤشر الابتكار العالمى للعام 2019، مشيرة إلى أنها تقدمت 3 مراكز عن العام المنصرم. وقالت الوزارة في بيان، إن حصول مصر على هذه المرتبة يُعد قفزة في ترتيبها خلال أخر 3 سنوات، حيث حصلت العام الماضى على الترتيب 95، وفي عام 2017 على المرتبة 105، والمرتبة 107 في عام 2016. وأوضحت أن ذلك يمثل أهمية عالمية متزايدة؛ لما له من تأثير على تصور العالم لمكانة الدول المختلفة، خاصة بين المستثمرين و الباحثين.
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هل يحق للأحزاب السياسية تأسيس أندية رياضية؟

فى سابقة هى الأولى من نوعها، في تاريخ الحياه الحزبية المصرية، حصل حزب مستقبل وطن صاحب الأغلبية بالبرلمان، خلال الأيام الماضية، على موافقة اللجنة الأوليمبية، على تغيير اسم نادي "التنمية سبورت" إلى "مستقبل وطن"، ليرسم بذلك صورة فريدة بأن يؤسس حزب سياسي ناديا رياضيا. وأمام تلك الواقعة الفريدة، والتى أثارت جدلا كبيرا على مختلف الأوساط السياسية والحزبية، تستعرض «التحرير»، خلال هذه السطور، قانونية تحركات مستقبل وطن حيال تأسيس الحزب، ومدى مشروعية تلك الموافقة الصادرة من اللجنة الأوليمبية، وذلك باستعراض آراء عدد من رجال القانون والدستور.
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مظاهرات-السودان (1)

«الحرية والتغيير» يلغي الدعوة إلى عصيان مدني بالسودان

أعلن قادة الاحتجاجات في السودان عن إلغاء الدعوة إلى العصيان المدني، الذي كان مقرراً في 14 يوليو الجاري، إذ نشر تحالف "الحرية والتغيير" برنامجاً على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون الإشارة إلى العصيان المدني والإضراب اللذين كان دعا إليهما وذلك بعد توصل قوى "الحرية والتغيير" إلى اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي، تضمن النقاط الرئيسية للعملية الانتقالية، في الوقت الذي تعهد المجلس العسكري الانتقالي بتنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه مع قادة الحركة الاحتجاجية، لتحديد الخطوط الكبرى للمرحلة الانتقالية المقبلة.
ابى-احمد-رئيس-وزراء-اثيوبيا

أول تعليق من رئيس وزراء إثيوبيا على الاتفاق السوداني

نشر رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي، بيانا، عبر حسابه على موقع "تويتر"، لتهنئة شعب السودان والمجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الاتفاق السوداني بين المجلس العسكري والمعارضة، من أجل التأسيس للمرحلة الانتقالية في البلاد، سيحقق السلام. كما يرى أحمد أن إنشاء مجلس سيادي بقيادة المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير ستكون رئاسته بالتناوب بين الطرفين، يظهر "المهارات الدبلوماسية" للمبعوثين الخاصين، السفير الإثيوبي في القاهرة، محمود درير، ومبعوث الاتحاد الأفريقي، محمد حسن اللبات.
السيسى-وترامب (3)

السيسي يتصل هاتفيا بترامب لبحث أوضاع ليبيا والسودان

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالاً هاتفيًّا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمناقشة الأوضاع في ليبيا والسودان. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال شهد استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة الوضع في ليبيا، إذ أكد الرئيس السيسي موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي. كما شدد السيسي على مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات المسلحة، التي تمثل تهديدًا ليس فقط على ليبيا، بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط.
سد-النهضة (9)

إثيوبيا: بناء 11 وحدة طاقة بسد النهضة في سبتمبر

أعلنت إثيوبيا أنها ستبدأ في بناء 11 وحدة طاقة بسد النهضة في شهر سبتمبر المقبل، بحسب "وكالة الأنباء الإثيوبية". وقال المهندس كيفلي هورو، مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، إن شركة سينوهيدرو الصينية للهندسة الكهرومائية هي التي ستتولى بناء الوحدات. وأضاف أن وحدتين من الوحدات التي يجري بناؤها ستبدأ إنتاج 750 ميجاوات بحلول عام 2020. وفقًا للخطة سيتم الانتهاء من سد النهضة الإثيوبي الكبير في عام 2023. ويقع سد النهضة في ولاية بني شنقول قموزعلى بعد نحو 500 كم شمال غرب العاصمة أديس أبابا.
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