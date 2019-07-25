تشيع جنازة محمود علام من مسجد عمر مكرم

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ م

تشييع جنازة محمود علام

شُيع جثمان محمود علام، المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي من مسجد عمر مكرم عقب أداء صلاة الجنازة عليه، ثم إلى مدافن العائلة بمدينة السادس من أكتوبر، وحرص عدد من نجوم الرياضة والشخصيات العامة على حضور صلاة الجنازة أبرزهم كان حسن حمدي رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء السابق وعبدالمنعم شطة لاعب الأهلي السابق ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف". وتواجد في تشيع الجنازة طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، محرم الراغب المدير التنفيذي السابق للنادي، وشرين شمس المدير التنفيذي السابق للأهلي ونادي الصيد حاليا.

وكان علام قد تولى منصب المدير التنفيذي للنادي الأحمر في عام 2014، وقت ولاية المهندس محمود طاهر، الرئيس السابق للقلعة الحمراء، حيث يعد اللواء محمود علام الراحل أحد أبطال القوات المسلحة، والذي شارك في العديد من الحروب منها حرب اليمن و67 والاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة. وفي ديسيمبر من عام 2015، قدم