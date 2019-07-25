رياضة

تشيع جنازة محمود علام من مسجد عمر مكرم

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٥ م
تشييع جنازة محمود علام
تشييع جنازة محمود علام
شُيع جثمان محمود علام، المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي من مسجد عمر مكرم عقب أداء صلاة الجنازة عليه، ثم إلى مدافن العائلة بمدينة السادس من أكتوبر، وحرص عدد من نجوم الرياضة والشخصيات العامة على حضور صلاة الجنازة أبرزهم كان حسن حمدي رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء السابق وعبدالمنعم شطة لاعب الأهلي السابق ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف". وتواجد في تشيع الجنازة طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، محرم الراغب المدير التنفيذي السابق للنادي، وشرين شمس المدير التنفيذي السابق للأهلي ونادي الصيد حاليا.
وكان علام قد تولى منصب المدير التنفيذي للنادي الأحمر في عام 2014، وقت ولاية المهندس محمود طاهر، الرئيس السابق للقلعة الحمراء، حيث يعد اللواء محمود علام الراحل أحد أبطال القوات المسلحة، والذي شارك في العديد من الحروب منها حرب اليمن و67 والاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة.  وفي ديسيمبر من عام 2015، قدم
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كهربا

رسميًا.. كهربا ينضم لأفيس البرتغالى (صورة)

أعلن نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى اليوم الخميس، عن التعاقد مع محمود عبدالمنعم" كهربا" لاعب الزمالك، وانتقاله إلى صفوفه، رغم ارتباط اللاعب صاحب الـ25 عاما مع نادي الزمالك بعقد حتى موسم 2022، وارسل النادي البرتغالي فى وقت سابق خطابًا رسميا لاتحاد الكرة يطلب فيه الحصول على البطاقة الدولية للاعب ليتمكن من المشاركة مع النادي في الموسم الجديد لكن الاتحاد المصري رفض لإرتباط كهربا بعقد مع الزمالك. ويعد نادي أفيس من الأندية الصغيرة في البرتغال، وكان يصارع على الهروب من الهبوط كل موسم كان آخرها الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الـ14 .
احمد-احمد (1)

أحمد أحمد: التحقيق معي في قضايا الفساد هز صورتي

وجه أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الشكر إلى السلطات المصرية، بعد نجاحها في تنظيم بطولة أمم إفريقيا، مؤكدًا أن خضوعه للتحقيقات بشأن اتهامه بالفساد المالي بفرنسا، أثر على صورته العامة، جاء ذلك في حوار لعدد من صحف مدغشقر، قائلا: "قرار زيادة عدد منتخبات كأس الأمم إلى 24 فريقا كان قرارا رائعا، ونتج عنه مكاسب مالية.. الإيرادات زادت 25% مقارنة بالنسخة الأخيرة، وزاد عدد الرعاة الدوليين من 4 إلى 9، وتضاعفت مساهمة الرعاة المحليين من 500 ألف إلى 5 ملايين دولار، أشكر حكومة مصر على نجاحها في التنظيم وأعتبرها شريكا رئيسيا في هذا النجاح".
بوكتينيو- مدرب- توتنهام

بوكيتينو يعتذر للاعبي مانشستر يونايتد

اعتذر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب فريق توتنهام الإنجليزى لفريق مانشستر يونايتد عن بعض التصرفات التي قام بها لاعبو توتنهام خلال المباراة الودية التي جمعتهم مع الشياطين الحمر اليوم الخميس، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدفين لهدف، حيث سجل هدفى الفريق الأحمر كل من مارسيال وجوميز، بينما سجل لصالح السبيرز لوكاس مورا. وشهد الشوط الأول من اللقاء اشتباكات بين موسى سيسوكو، ودانيال جيمس مرتين خلال المباراة، وأثارت هذه الاحتجاجات مواجهة بين الفريقين، حيث احتج لاعبو يونايتد على طريقة معاملة زميلهم في الفريق.
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فتحي-مبروك‎

تعرف على تشكيل قطاع الناشئين الجديد بالأهلي

أعلن النادي الأهلي عن تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لقطاع الناشئين للموسم الجديد، بعد الاعتماد من جانب لجنة تخطيط الكرة، حيث يستمر فتحي مبروك في منصبه كرئيس لقطاع الناشئين ويساعده هشام حنفي، بينما يتولى إكرامي الشحات منصب المشرف العام على مدربي حراس المرمى ويتولى جمال السيد منصب مساعد مدير القطاع لفرق البراعم 2008-2009-2010 بينما تامر حفني يتولى نفس المنصب ولكن لمواليد 2006 و2007. ونشر الموقع الرسمي تشكيل الأجهزة الفنية الجديدة والتي تبدأ بفريق مواليد 2000 بتولي مدحت طه الإدارة الفنية ويعاونه عبد الله فاروق لاعب الأهلي
أليو ديانج

ديانج يبلغ الأهلي موعد انتظامه في التدريبات

حدد المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موعد تواجده في القاهره لبدء مشوراه بشكل رسمي داخل النادي بعد إتمام التعاقد معه بشكل رسمي، وتوقيعه على عقد يمتد لمدة 5 مواسم مقبلة، ويصل ديانج إلى القاهرة في غضون 10 أيام بعد الانتهاء من جمع كافة متعلقاته في نادي مولودية الجزائر، ثم السفر إلى مالي لقضاء إجازه قصيرة لزيارة أسرته هناك قبل بداية مشواره بشكل رسمي مع الأهلي. وأعلن الأهلي عن عدم لحاق اللاعب المالي بمعسكر الفريق المقام حاليا في إسبانيا، بسبب وجوده في الجزائر لإنهاء متعلقاته ثم سفره إلى مالي قبل الوصول إلى القاهرة.
ليندجرين مدرب يد الأهلي‎

الأهلي يتعاقد مع مدرب أجنبي جديد لفريق كرة اليد

أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالنادى عن تعاقد الأهلي مع السويدي «أولا ليندجرين» لقيادة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الموسم المقبل ومعه مواطنه «روبرت» مدربا مساعدا، وقام ليندجرين المدير الفني الجديد لـ«رجال اليد» ومساعده روبرت بتوقيع عقد تدريب الأهلي اليوم في الجلسة التي جمعتهما مع مدير إدارة النشاط الرياضي. وحرص ليندجرين ومواطنه روبرت على القيام بجولة تفقدية اليوم داخل مقر النادي بالجزيرة بعد انتهاء جلسة توقيع عقود تدريب «رجال يد الأهلي».
محمد-الشناوي (2)

لاسارتي يتحدث عن أداء لاعبي الأهلي مع المنتخب

أشاد الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء لاعبي القلعة الحمراء الدوليين، مع المنتخب الوطني، خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر، مؤكدًا في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، أنه يتطلع إلى استمرار تألق الجميع، وهو ما يسهم في تعزيز قدرات الفريق بشكل عام. وأشاد لاسارتي بأداء محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر ومنتخب مصر، متمنيا التوفيق للمنتخب الوطني في مباراة جنوب إفريقيا المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي في دور الـ 16.
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