أحمد أحمد: التحقيق معي في قضايا الفساد هز صورتي

يرى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن خضوعه للتحقيقات في قضايا الفساد التي وجهت له في العاصمة الفرنسية نتاج طبيعي بسبب الإصلاحات التي يقوم بها

٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٣٤ م

أحمد أحمد

وجه أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الشكر إلى السلطات المصرية، بعد نجاحها في تنظيم بطولة أمم إفريقيا، مؤكدًا أن خضوعه للتحقيقات بشأن اتهامه بالفساد المالي بفرنسا، أثر على صورته العامة، جاء ذلك في حوار لعدد من صحف مدغشقر، قائلا: "قرار زيادة عدد منتخبات كأس الأمم إلى 24 فريقا كان قرارا رائعا، ونتج عنه مكاسب مالية.. الإيرادات زادت 25% مقارنة بالنسخة الأخيرة، وزاد عدد الرعاة الدوليين من 4 إلى 9، وتضاعفت مساهمة الرعاة المحليين من 500 ألف إلى 5 ملايين دولار، أشكر حكومة مصر على نجاحها في التنظيم وأعتبرها شريكا رئيسيا في هذا النجاح".

ضربة متوقعة أحمد أحمد تحدث عن اتهامات الفساد التي وجهت له في العاصمة الفرنسية باريس، قائلا: "التحقيقات معي في فرنسا أثرت كثيرا على صورتي العامة، أنا شخص ملتزم بتعاليم الدين الإسلامي، وكنت أعلم أن الشرطة ستداهم مقر إقامتي في باريس والبعض نصحني بالمغادرة قبل وصولها، لكنني رفضت، لعدم وجود أي إدانة ضدي،