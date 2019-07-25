رياضة

أحمد أحمد: التحقيق معي في قضايا الفساد هز صورتي

يرى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن خضوعه للتحقيقات في قضايا الفساد التي وجهت له في العاصمة الفرنسية نتاج طبيعي بسبب الإصلاحات التي يقوم بها
٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٣٤ م
أحمد أحمد
أحمد أحمد
وجه أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الشكر إلى السلطات المصرية، بعد نجاحها في تنظيم بطولة أمم إفريقيا، مؤكدًا أن خضوعه للتحقيقات بشأن اتهامه بالفساد المالي بفرنسا، أثر على صورته العامة، جاء ذلك في حوار لعدد من صحف مدغشقر، قائلا: "قرار زيادة عدد منتخبات كأس الأمم إلى 24 فريقا كان قرارا رائعا، ونتج عنه مكاسب مالية.. الإيرادات زادت 25% مقارنة بالنسخة الأخيرة، وزاد عدد الرعاة الدوليين من 4 إلى 9، وتضاعفت مساهمة الرعاة المحليين من 500 ألف إلى 5 ملايين دولار، أشكر حكومة مصر على نجاحها في التنظيم وأعتبرها شريكا رئيسيا في هذا النجاح".
ضربة متوقعة أحمد أحمد تحدث عن اتهامات الفساد التي وجهت له في العاصمة الفرنسية باريس، قائلا: "التحقيقات معي في فرنسا أثرت كثيرا على صورتي العامة، أنا شخص ملتزم بتعاليم الدين الإسلامي، وكنت أعلم أن الشرطة ستداهم مقر إقامتي في باريس والبعض نصحني بالمغادرة قبل وصولها، لكنني رفضت، لعدم وجود أي إدانة ضدي،
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مصر تهزم النرويج وتتأهل إلى نصف نهائي مونديال اليد

واصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد عروضه القوية الباهرة في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، بتحقيقه الفوز، اليوم الخميس، على حساب النرويج بنتيجة (29-27)، ضمن مواجهات دور الثمانية. ومن المنتظر أن يواجه منتخبنا الوطني، نظيره الفرنسي بعد فوز الأخير على الدانمارك، مساء اليوم الخميس، وصعد المنتخب الوطني، إلى دور الـ16، بعدما حقق الفراعنة الصغار 5 انتصارات متتالية على أستراليا وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد. وحققت مصر اللقب على أرضها في نسخة 1993.
كهربا

رسميًّا.. كهربا ينضم لأفيس البرتغالى (صورة)

أعلن نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى اليوم الخميس، عن التعاقد مع محمود عبدالمنعم" كهربا" لاعب الزمالك، وانتقاله إلى صفوفه، رغم ارتباط اللاعب صاحب الـ25 عاما مع نادي الزمالك بعقد حتى موسم 2022، وأرسل النادي البرتغالي فى وقت سابق خطابًا رسميا لاتحاد الكرة يطلب فيه الحصول على البطاقة الدولية للاعب ليتمكن من المشاركة مع النادي في الموسم الجديد لكن الاتحاد المصري رفض لإرتباط كهربا بعقد مع الزمالك. ويعد نادي أفيس من الأندية الصغيرة في البرتغال، وكان يصارع على الهروب من الهبوط كل موسم كان آخرها الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الـ14 .
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تشيع جنازة محمود علام من مسجد عمر مكرم

شُيع جثمان محمود علام، المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي من مسجد عمر مكرم عقب أداء صلاة الجنازة عليه، ثم إلى مدافن العائلة بمدينة السادس من أكتوبر، وحرص عدد من نجوم الرياضة والشخصيات العامة على حضور صلاة الجنازة أبرزهم كان حسن حمدي رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء السابق وعبدالمنعم شطة لاعب الأهلي السابق ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف". وتواجد في تشيع الجنازة طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، محرم الراغب المدير التنفيذي السابق للنادي، وشرين شمس المدير التنفيذي السابق للأهلي ونادي الصيد حاليا.
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«كاف» يعلن تصنيف المنتخبات قبل تصفيات «كان 2021»

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تصنيفات المنتخبات المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون، التي ستبدأ سبتمبر المُقبل، وجاء المنتخب المصري في التصنيف الأول رفقة كبار القارة السمراء. وودع المنتخب الوطني منافسات كأس الأمم الإفريقية من دور الستة عشر، بعد السقوط أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، وتم إقالة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة هو وجهازه المعاون بالكامل، وبعدها تقدم مجلس اتحاد الكرة بالكامل باستقالته بعد الخروج المهين من البطولة الإفريقية.
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«بي بي سي» تنشر ملفات فساد جديدة تدين أحمد أحمد

نشرت "بي بي سي" الإنجليزية، مستندات جديدة تشير إلى أن هناك شبهة فساد جديدة بطلها أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وحصوله على بدل إقامة أثناء سفره كونه رئيسًا للكاف، الأمر الذي أثبتته التقارير الصحفية أنه أمر غير مستحق، بالإضافة إلى إثبات أنه يوجد العديد من البدلات المالية في نفس الوقت، والتأكد من أن كل المدة الزمنية التي تواجد خلالها كانت مزيفة وأنه لم يستمر في تلك البلاد كما يدعي ذلك، يأتي ذلك استمرارا لمسلسل كشف ملفات الفساد الذي بدأ تجاه الملجاشي ونشرته العديد من الصحف العالمية آخرها أزمة تحرشه بإحدى العاملات في الكاف.
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الإطاحة بمسؤول مصري جديد في «كاف» بتهم فساد

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» برئاسة أحمد أحمد، على الإطاحة بمسؤول مصري جديد بعد إقالة عمرو فهمي، السكرتير العام للاتحاد، حيث نشر موقع «فوت أفريكا» أنه بعد إقالة عمرو فهمي في أبريل الماضي، فإن سلفه المغربي معاذ حجي، السكرتير العام للكاف، اعتمد قرار إقالة المصري محمد الشريعي، المدير المالي للاتحاد الإفريقي قبل 3 أيام، بخطاب مؤرخ بيوم 8 يوليو. وأكد الخطاب أن إقالة الشريعي، المدير المالي للكاف، بسبب الإهمال الجسيم، دون تحديد سبب واضح لقرار الإطاحة به.
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تعرف على نظام تصفيات إفريقيا لمونديال قطر 2022

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تفاصيل تصفيات بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها قطر، على أن تقام في 3 مراحل تنتهي بتأهل الـ5 منتخبات المقررة عن القارة السمراء. وتقام كأس العالم 2022 في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر، فيما لم تتحدد بعد الفترة التي سيتم خلالها خوض التصفيات. وجاءت مراحل التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر على النحو التالي: الدور التمهيدي: يخوض هذه المرحلة 28 منتخبًا، قبل أن ينضم المتأهلون منهم إلى الـ26 منتخبًا الأعلى تصنيفًا، والذين سيتم إعفاؤهم من منافسات المرحلة الأولى.
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