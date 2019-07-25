وفاة الفنانة فوزية عبدالعليم الشهيرة بـ«أم كلثوم»

تحرير:التحرير ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

فوزية عبدالعليم

رحلت الفنانة فوزية عبدالعليم الشهيرة بـ"أم كلثوم" عن عالمنا مساء اليوم الخميس، والتي عرفها الجمهور في عدد محدود من الأعمال، ولكنه مميز، كان لها حضور يرسم البسمة على شفاه الجميع. فوزية عبدالعليم ظهرت في بداية الألفية الجديدة، واشتركت في العديد من المسلسلات من بينها: مسلسل وكالة عطية، ومسلسل يوميات ونيس وأحفاده، كما شاركت في العديد من الأفلام من بينها: حرامية في كي جي 2، وجاءنا البيان التالي، وأفريكانو، والساحر، والرجل الأبيض المتوسط، وبحب السيما.

اشتهرت فوزية عبد العليم من خلال تقديمها شخصية “أم جاد” في فيلم صاحب صاحبه، الذي قام ببطولته محمد هنيدي وأشرف عبدالباقي. وهذه ثاني حالة وفاة يفجع بها الوسط الفني اليوم، الذي لم يستفق بعد من صدمة خسارة الفنان الرحال فاروق الفيشاوي، الذي وافته المنية بعد صراع قصير مع مرض السرطان، إذ تدهورت