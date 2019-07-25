الاتحاد الاوروبى: كرة القدم تحت الرقابة بسبب الفساد

تحرير:محمد جمال ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٢ م

الاتحاد الأوروبى

أعلن الاتحاد الأوروبي أن كرة القدم ستنضم لقائمة المؤسسات الخاضعة للرقابة، وذلك بعد عمليات غسيل الأموال التى شهدتها الساحرة المستديرة مؤخرًا، وجاء فى تقرير نشرته صحفية فاينانشال تايمز البريطانية أن الاتحاد الاوروبى وضع لعبة كرة القدم، في قائمة تضم 47 قطاعًا، معرضة للتعاملات غير القانونية والفساد المالى. وكشفت المفوضية الأوروبية في بيان رسمي لها عن الفساد الكروى، جاء فيه: "انعدام الشفافية في كرة القدم، خلقت أرضا خصبة لاستخدام الموارد غير القانونية".

وأضاف البيان: "يتم استثمار مبالغ مالية مشكوك فيها بدون عائد أو ربح مالي واضح يمكن تفسيره في هذه الرياضة، وتشمل الإضافات الجديدة الأخرى على القائمة المناطق التي يمكن فيها استيراد البضائع وإعادة تصديرها دون الحاجة إلى دفع الضرائب أو الرسوم الجمركية، بالإضافة لعمليات إصدار تأشيرات السفر غير القانونية،

وأضاف البيان: "يتم استثمار مبالغ مالية مشكوك فيها بدون عائد أو ربح مالي واضح يمكن تفسيره في هذه الرياضة، وتشمل الإضافات الجديدة الأخرى على القائمة المناطق التي يمكن فيها استيراد البضائع وإعادة تصديرها دون الحاجة إلى دفع الضرائب أو الرسوم الجمركية، بالإضافة لعمليات إصدار تأشيرات السفر غير القانونية، وأجهزة الصراف الآلي".

وتم تحديث القائمة في نفس اليوم الذي أقر فيه الاتحاد الأوروبي بإخفاقه في مكافحته لغسل الأموال، قائلا إن سلسلة من الفضائح لدى مقرضين كشفت عن نقاط ضعف في تطبيق القانون.

ويأتي القرار بعد فضيحة في بلجيكا العام الماضي، عندما بدأ المدعون الفيدراليون تحقيقا في مزاعم دفع رسوم غير مشروعة للاعبين والحكام .



