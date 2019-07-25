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محمد منير يطرح أغنية «مهموم» (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
محمد منير
محمد منير
نشرت قناة المطرب محمد منير، على موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب"، أغنية "مهموم"، اليوم الخميس. ويتعاون "الكينج" في الأغنية الجديدة مع الشاعر أمير طعيمة، والملحن وليد سعد والموزع أحمد إبراهيم. وسبق أن شارك محمد منير مع جمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورة له مكتوبا عليها: "مهموم"، فى إشارة لاسم أغنيته الجديدة، وكتب: "قريبًا". ويستعد منير لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، الذي ينظم بصورة سنوية في المملكة الأردنية.
يذكر أن منير أقام مؤخرا حفلا بألمانيا، كما يستعد لجولة غنائية خلال موسم الصيف فى العديد من الدول العربية والأوروبية منها إحياء حفل غنائى فى مهرجان "جرش للثقافة والفنون" فى دورته الـ34، الذى يقام فى الأردن فى الفترة من 18 إلى 28 يوليو المقبل، بعد غياب ما يقرب من 17 عامًا. وكانت إشاعات كثيرة قد ترددت
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