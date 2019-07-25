رسميًا.. كهربا ينضم لأفيس البرتغالى (صورة)

تحرير:محمد جمال ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م

كهربا

أعلن نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى اليوم الخميس، عن التعاقد مع محمود عبدالمنعم" كهربا" لاعب الزمالك، وانتقاله إلى صفوفه، رغم ارتباط اللاعب صاحب الـ25 عاما مع نادي الزمالك بعقد حتى موسم 2022، وارسل النادي البرتغالي فى وقت سابق خطابًا رسميا لاتحاد الكرة يطلب فيه الحصول على البطاقة الدولية للاعب ليتمكن من المشاركة مع النادي في الموسم الجديد لكن الاتحاد المصري رفض لإرتباط كهربا بعقد مع الزمالك. ويعد نادي أفيس من الأندية الصغيرة في البرتغال، وكان يصارع على الهروب من الهبوط كل موسم كان آخرها الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الـ14 .

وشهدت الأسابيع الماضية أزمة كبيرة بين الزمالك ومحمود عبد المنعم كهربا بعد هروب الأخير من النادي ورفضه استكمال عقده الممتد حتى موسم 2022، بسبب عدم تعديل عقده ورفع قيمته المادية إلى لاعبي الفئة الأولى، كما أكد اللاعب أنه لا يعترف بهذا العقد، مبررًا ذلك بعدم توثيقه في الموعد القانوني، يأتي ذلك في الوقت