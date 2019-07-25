رياضة

رسميًا.. كهربا ينضم لأفيس البرتغالى (صورة)

تحرير:محمد جمال ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م
كهربا
كهربا
أعلن نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى اليوم الخميس، عن التعاقد مع محمود عبدالمنعم" كهربا" لاعب الزمالك، وانتقاله إلى صفوفه، رغم ارتباط اللاعب صاحب الـ25 عاما مع نادي الزمالك بعقد حتى موسم 2022، وارسل النادي البرتغالي فى وقت سابق خطابًا رسميا لاتحاد الكرة يطلب فيه الحصول على البطاقة الدولية للاعب ليتمكن من المشاركة مع النادي في الموسم الجديد لكن الاتحاد المصري رفض لإرتباط كهربا بعقد مع الزمالك. ويعد نادي أفيس من الأندية الصغيرة في البرتغال، وكان يصارع على الهروب من الهبوط كل موسم كان آخرها الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الـ14 .
وشهدت الأسابيع الماضية أزمة كبيرة بين الزمالك ومحمود عبد المنعم كهربا بعد هروب الأخير من النادي ورفضه استكمال عقده الممتد حتى موسم 2022، بسبب عدم تعديل عقده ورفع قيمته المادية إلى لاعبي الفئة الأولى، كما أكد اللاعب أنه لا يعترف بهذا العقد، مبررًا ذلك بعدم توثيقه في الموعد القانوني، يأتي ذلك في الوقت
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أحمد أحمد: التحقيق معي في قضايا الفساد هز صورتي

وجه أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الشكر إلى السلطات المصرية، بعد نجاحها في تنظيم بطولة أمم إفريقيا، مؤكدًا أن خضوعه للتحقيقات بشأن اتهامه بالفساد المالي بفرنسا، أثر على صورته العامة، جاء ذلك في حوار لعدد من صحف مدغشقر، قائلا: "قرار زيادة عدد منتخبات كأس الأمم إلى 24 فريقا كان قرارا رائعا، ونتج عنه مكاسب مالية.. الإيرادات زادت 25% مقارنة بالنسخة الأخيرة، وزاد عدد الرعاة الدوليين من 4 إلى 9، وتضاعفت مساهمة الرعاة المحليين من 500 ألف إلى 5 ملايين دولار، أشكر حكومة مصر على نجاحها في التنظيم وأعتبرها شريكا رئيسيا في هذا النجاح".
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كهربا

إجراء جديد من الزمالك ضد كهربا بعد هروبه للبرتغال

أبلغ مسؤولو نادي الزمالك، الاتحاد المصري لكرة القدم، بتجهيز شكوى ضد محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب القلعة البيضاء الهارب، لتقديمها للاتحاد الدولي لكرة القدم، وكشف مصدر باتحاد الكرة أن كهربا وقع رسميا لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، رغم امتداد عقده مع نادي الزمالك حتى موسم 2022، وأوضح المصدر أن النادي البرتغالي أرسل خطابًا رسميا لاتحاد الكرة خلال الساعات الماضية يطلب فيه الحصول على البطاقة الدولية للاعب ليتمكن من المشاركة مع النادي في الموسم الجديد.
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الأهلي: ليس لنا علاقة بكهربا.. وسنضمه في هذه الحالة

كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي حقيقة تواصل النادي مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك الذي هرب من القلعة البيضاء ووقع على عقود لنادي أفيس البرتغالي، حيث أوضح المصدر أن النادي ليس له علاقة حتى الآن بمحمود كهربا وقال المصدر إن الأهلي لن يتدخل أبدا أو يكون طرفًا في الأزمة الحالية بين اللاعب ونادي الزمالك. وأوضح المصدر أن الحالة الوحيدة التي سيفكر فيها الأهلي في ضم كهربا عندما تنتهي العلاقة بينه وبين الزمالك بشكل تام ويتأكد صحة الوضع القانوني للاعب تماما، وقتها من الممكن التعاقد معه وضمه لصفوف القلعة الحمراء.
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اتحاد الكرة يصدم كهربا وأفيس البرتغالي

أكد وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، أنه تم الرد على خطاب نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، الذي وصل لاتحاد الكرة خلال الساعات الماضية، بشأن طلب البطاقة الدولية للاعب محمود عبدالمنعم كهربا مهاجم الزمالك، حيث قال العطار في تصريحات خاصة لـ"التحرير": "إن اتحاد الكرة رفض إرسال البطاقة الدولية إلى النادي البرتغالي؛ لأن اللاعب عقده سار مع الزمالك، وممتد حتى موسم 2022، وبذلك يكون نادي الزمالك هو صاحب الحق في التصرف في البطاقة الدولية للاعب".
كهربا

مفاجأة.. أفيس البرتغالي يطلب البطاقة الدولية لكهربا

كشف مصدر باتحاد الكرة أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك وقع رسميا لنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، رغم امتداد عقده مع نادي الزمالك حتى موسم 2022، وأوضح المصدر أن النادي البرتغالي أرسل خطابًا رسميا لاتحاد الكرة خلال الساعات الماضية يطلب فيه الحصول على البطاقة الدولية للاعب ليتمكن من المشاركة مع النادي في الموسم الجديد، ويعد نادي أفيس من الأندية الصغيرة في البرتغال، حيث يصارع على الهروب من الهبوط كل موسم كان آخرها الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الـ14 بجدول مسابقة الدوري البرتغالي.
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