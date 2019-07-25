مصر تهزم النرويج وتتأهل إلى نصف نهائي مونديال اليد

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣ م

المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد

واصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد عروضه القوية الباهرة في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، بتحقيقه الفوز، اليوم الخميس، على حساب النرويج بنتيجة (29-27)، ضمن مواجهات دور الثمانية. ومن المنتظر أن يواجه منتخبنا الوطني، نظيره الفرنسي بعد فوز الأخير على الدانمارك، مساء اليوم الخميس، وصعد المنتخب الوطني، إلى دور الـ16، بعدما حقق الفراعنة الصغار 5 انتصارات متتالية على أستراليا وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد. وحققت مصر اللقب على أرضها في نسخة 1993.

واحتل المنتخب الوطني المصري المركز الثالث في نسخة قطر 1999، وحل في المركز الرابع 3 مرات من قبل في نسخ مصر 2009 واليونان 2011 والبرازيل 2015. ويأمل لاعبو المنتخب الوطني الوصول إلى أبعد نقطة أملاً في المنافسة على لقب المونديال بعد العروض المميزة التي قدموها في كاس العالم للشباب في اسبانيا. وتضم قائمة