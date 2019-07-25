رياضة

مصر تهزم النرويج وتتأهل إلى نصف نهائي مونديال اليد

تحرير:محمد حسن صيام ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣ م
المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد
المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد
واصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد عروضه القوية الباهرة في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، بتحقيقه الفوز، اليوم الخميس، على حساب النرويج بنتيجة (29-27)، ضمن مواجهات دور الثمانية. ومن المنتظر أن يواجه منتخبنا الوطني، نظيره الفرنسي بعد فوز الأخير على الدانمارك، مساء اليوم الخميس، وصعد المنتخب الوطني، إلى دور الـ16، بعدما حقق الفراعنة الصغار 5 انتصارات متتالية على أستراليا وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد. وحققت مصر اللقب على أرضها في نسخة 1993.
واحتل المنتخب الوطني المصري المركز الثالث في نسخة قطر 1999، وحل في المركز الرابع 3 مرات من قبل في نسخ مصر 2009 واليونان 2011 والبرازيل 2015. ويأمل لاعبو المنتخب الوطني الوصول إلى أبعد نقطة أملاً في المنافسة على لقب المونديال بعد العروض المميزة التي قدموها في كاس العالم للشباب في اسبانيا. وتضم قائمة
اقرأ المزيد
كهربا

رسميًّا.. كهربا ينضم لأفيس البرتغالى (صورة)

أعلن نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى اليوم الخميس، عن التعاقد مع محمود عبدالمنعم" كهربا" لاعب الزمالك، وانتقاله إلى صفوفه، رغم ارتباط اللاعب صاحب الـ25 عاما مع نادي الزمالك بعقد حتى موسم 2022، وأرسل النادي البرتغالي فى وقت سابق خطابًا رسميا لاتحاد الكرة يطلب فيه الحصول على البطاقة الدولية للاعب ليتمكن من المشاركة مع النادي في الموسم الجديد لكن الاتحاد المصري رفض لإرتباط كهربا بعقد مع الزمالك. ويعد نادي أفيس من الأندية الصغيرة في البرتغال، وكان يصارع على الهروب من الهبوط كل موسم كان آخرها الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الـ14 .
احمد-احمد (1)

أحمد أحمد: التحقيق معي في قضايا الفساد هز صورتي

وجه أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الشكر إلى السلطات المصرية، بعد نجاحها في تنظيم بطولة أمم إفريقيا، مؤكدًا أن خضوعه للتحقيقات بشأن اتهامه بالفساد المالي بفرنسا، أثر على صورته العامة، جاء ذلك في حوار لعدد من صحف مدغشقر، قائلا: "قرار زيادة عدد منتخبات كأس الأمم إلى 24 فريقا كان قرارا رائعا، ونتج عنه مكاسب مالية.. الإيرادات زادت 25% مقارنة بالنسخة الأخيرة، وزاد عدد الرعاة الدوليين من 4 إلى 9، وتضاعفت مساهمة الرعاة المحليين من 500 ألف إلى 5 ملايين دولار، أشكر حكومة مصر على نجاحها في التنظيم وأعتبرها شريكا رئيسيا في هذا النجاح".
عزاء-محمود-علاء-المدير-التنفيذي-للأهلي-السابق (2)

تشيع جنازة محمود علام من مسجد عمر مكرم

شُيع جثمان محمود علام، المدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي من مسجد عمر مكرم عقب أداء صلاة الجنازة عليه، ثم إلى مدافن العائلة بمدينة السادس من أكتوبر، وحرص عدد من نجوم الرياضة والشخصيات العامة على حضور صلاة الجنازة أبرزهم كان حسن حمدي رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء السابق وعبدالمنعم شطة لاعب الأهلي السابق ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف". وتواجد في تشيع الجنازة طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، محرم الراغب المدير التنفيذي السابق للنادي، وشرين شمس المدير التنفيذي السابق للأهلي ونادي الصيد حاليا.
اقرأ المزيد من الأخبار
منتخب مصر لكرة اليد شباب (3)

مصر تسعى للإطاحة بالنرويج في مونديال اليد للشباب

يواصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، مشواره في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، اليوم الخميس، وذلك حين يواجه النرويج، في تمام الساعة 6:45 مساءً، في قاعة إس ترافيرساس، ضمن مواجهات دور ربع النهائي. وتضم قائمة المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد كلا من عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد.
منتخب مصر لكرة اليد شباب (1)

مصر تتأهل لربع نهائي مونديال اليد للشباب

واصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد عروضه القوية الباهرة في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، بتحقيقه الفوز، اليوم الأربعاء، على حساب صربيا بنتيجة (30-29)، ضمن مواجهات دور الـ16. وبعد الفوز على صربيا، سيواجه المنتخب الوطني الفائز من النرويج والبرازيل، والتي ستبدأ في تمام الساعة الرابعة والنصف، ومن المقرر أن تقام مواجهة الفراعنة في دور الربع نهائي غدًا الخميس. وكان قد صعد المنتخب الوطني، إلى دور الـ16، بعدما حقق فراعنة اليد 5 انتصارات متتالية على أستراليا وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد.
لوجو-كأس-العالم-لكرة-اليد-للشباب

مصر تكتسح أستراليا في مونديال اليد للشباب

استهل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد مشواره في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليًا في إسبانيا، بتحقيق فوز كاسح، اليوم الثلاثاء، على حساب أستراليا بنتيجة 44- 17، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبهما كلا من السويد وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية، وتتألف البطولة من 4 مجموعات تضم 6 منتخبات، ويتأهل من كل مجموعة 4 فرق إلى دور الـ16، وتواجه مصر في المباراة المقبلة نيجيريا غدًا الأربعاء، على أن تواجه السويد يوم 19 يوليو وكوريا الجنوبية يوم 20 يوليو، وتختتم مبارياتها بمواجهة فرنسا يوم 22 يوليو.
مصر-والكونغو (9)

من الذي يطلب له محمد صلاح فرصة ثانية؟

أثار محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل والغموض على موقع «تويتر»، بعد مباراة مصر والكونغو التي فاز بها الفراعنة بهدفين نظيفيين، وضمن التأهل إلى الدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث جمعتهما تلك المباراة، الأربعاء، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة التي تستضيفها مصر. أحرز أحمد المحمدي الهدف الأول في الدقيقة 25، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 43. بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 6 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، بينما تذيل الكونغو المجموعة دون رصيد.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org