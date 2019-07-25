إيران تختبر صاروخا باليستيا مداه 1000 كيلومتر

تحرير:وكالات ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٨ م

صاروخ باليستي - أرشيفية

قالت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إن إيران اختبرت صاروخا باليستيا متوسط المدى وصل مداه إلى 1000 كيلومتر. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن الاختبار الصاروخي لم يشكل تهديدا للقواعد أو سفن الشحن الأمريكية. ويُعتقد أن إيران اختبرت الصاروخ متوسط ??المدى، الأربعاء، في محاولة لتحسين مدى ودقة منظومة الأسلحة التي تمتلكها. من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مقابلة تلفزيونية، إنه سيذهب إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات وسط التوتر بين واشنطن وطهران.

بينما قال المستشار العسكري للزعيم الإيراني علي خامنئي، أمس الأربعاء، إن طهران لن تتفاوض مع واشنطن تحت أي ظرف، في تشديد على ما يبدو لموقف طهران في ظل الأزمة.وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية قد كشفت عن فشل محاولتين إيرانيتين لإطلاق الصواريخ فشلت في شهر مارس الماضي.وأشارت الصحيفة إلى قيام إدارة الرئيس