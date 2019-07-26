رياضة

نجم الأهلي: علاقتي بعبد الله السعيد شخصية

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٦ ص
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
قال شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، إن خسارة بعض البطولات هذا الموسم يعد درسًا في غاية الأهمية للاعبي الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أنه يجب استغلال مباراة القمة استعدادًا للموسم الجديد. وتحدث إكرامي، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الخميس، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة «ON sport»، عن علاقته بعبد الله السعيد، لاعب الأهلي السابق، وبيراميدز الحالي، مؤكدًا أنه كان زميل غرفة واحدة طوال 6 سنوات، وأن صانع ألعاب منتخب مصر ليس صغيرا، ويعرف ما هو الافضل لمستقبله سواء بالرحيل عن بيراميدز أو البقاء.
وأضاف : «علاقتنا أصبحت شخصية ولا تقتصر على الكرة فقط فنحن نحافظ عليها دون التسبب في حساسية تغضب جمهور الأهلي». وعن مستقبله مع القلعة الحمراء، عقب إكرامي: «طموحي ما زال قائما، ولدي شغف للحصول على فرصة اللعب بشكل أساسي مع الفريق، وسأنتظرها لكني أيضا سأقوم بدوري خارج الملعب مع اللاعبين
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عدالى-القيعى

عدلي القيعي: بيراميدز اتظلم والأهلي أحق بالدوري

قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر تعرض لضغوط كثيرة وشديدة في الموسم الجاري، خاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز، لكنه تمكن في النهاية من حسم اللقب لصالحه. وأضاف القيعي، خلال تصريحاته بحلقة الخميس من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن قرارات التحكيم العكسية كانت من بين هذه الضغوط التي طالت ناديه منذ بداية الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر قد يكون استفاد من أخطاء التحكيم في مباراة، لكنه تضرر في مباريات كثيرة أخرى لذلك فهو يستحق اللقب.
منتخب مصر لكرة اليد شباب (3)

مصر تهزم النرويج وتتأهل إلى نصف نهائي مونديال اليد

واصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد عروضه القوية الباهرة في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، بتحقيقه الفوز، اليوم الخميس، على حساب النرويج بنتيجة (29-27)، ضمن مواجهات دور الثمانية. ومن المنتظر أن يواجه منتخبنا الوطني، نظيره الفرنسي بعد فوز الأخير على الدانمارك، مساء اليوم الخميس، وصعد المنتخب الوطني، إلى دور الـ16، بعدما حقق الفراعنة الصغار 5 انتصارات متتالية على أستراليا وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد. وحققت مصر اللقب على أرضها في نسخة 1993.
كهربا

رسميًّا.. كهربا ينضم لأفيس البرتغالى (صورة)

أعلن نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالى اليوم الخميس، عن التعاقد مع محمود عبدالمنعم" كهربا" لاعب الزمالك، وانتقاله إلى صفوفه، رغم ارتباط اللاعب صاحب الـ25 عاما مع نادي الزمالك بعقد حتى موسم 2022، وأرسل النادي البرتغالي فى وقت سابق خطابًا رسميا لاتحاد الكرة يطلب فيه الحصول على البطاقة الدولية للاعب ليتمكن من المشاركة مع النادي في الموسم الجديد لكن الاتحاد المصري رفض لإرتباط كهربا بعقد مع الزمالك. ويعد نادي أفيس من الأندية الصغيرة في البرتغال، وكان يصارع على الهروب من الهبوط كل موسم كان آخرها الموسم الماضي الذي احتل فيه المركز الـ14 .
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شريف-اكرامى

إكرامي: متمسك بالبقاء في الأهلي.. وأهنئ الشناوي

تحدث شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي عن مستقبله مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة، قائلًا: «رفضت الرحيل من النادي في وقت سابق، لأنه صاحب الأولوية دائمًا بالنسبة لي». وأضاف إكرامي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «تاريخي إتعمل واسمي كبر في النادي ده، وعلاقتي قوية مع الأهلي ولم أفكر في الرحيل تمامًا حتى لو كانت هناك فرص كبيرة للرحيل والتي قد تمنح فرصة المشاركة مع المنتخب أو غيره من الفرص، متمسك بالاستمرار في الأهلي».
عماد-متعب

ردًّا على لاعب الجونة متعب: "اسمي كابتن عماد"

علق عماد متعب لاعب الأهلى السابق على تغريدة أحمد ياسر ريان لاعب فريق الجونة وصاحب هدف التعديل الأول لفريقه فى المباراة التى جمعته مع الزمالك أمس الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين. وجاء رد متعب عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد تغريدة أحمد ياسر ريان التى وجهها لنجم الأهلى السابق قائلا له: "خلصت.. تمام يا عمدة"، ليرد صاحب الـ36 عاما ساخرا: "اسمها كابتن عماد يابنى".
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عمار حمدي يغادر مران الأهلي بسبب الإصابة

تعرض عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مشاركته بالمران الجماعي الذي أٌقيم مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل، في إطار الإسبوع الثالث والثلاثين، من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وسقط صانع ألعاب الأهلي أثر كرة مشتركة، ولم يستطع استكمال التدريبات، ليخرج محمولا من زملائه برفقة طبيب الفريق لغرفة الملابس، ليخضع لمزيد من الفحوصات.
مباراة-الجونة-والزمالك (6)

رئيس الزمالك بعد تعادل الجونة: مش هسيب نادر شوقي

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار عقب تعادل فريقه أمام الجونة، مساء الأحد، قائلًا: «تعادلنا بسبب حكم فاسد، لنا ركلتي جزاء، لم يتم احتسابهما، مش ده الحكم محمود عاشور بتاع زمان». وتابع، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «إيه الغل بتاع لاعيبة الجونة ده، مش هسيبك يا نادر يا شوقي لازم نادي الجونة يتطهر من تجار المخدرات دول». وواصل: «لجنة الحكام تعمدت إسناد المباراة لمحمود عاشور لإنهاء مسابقة الدوري الممتاز وحسمها لصالح الأهلي قبل مواجهة الفريقين يوم الإثنين المقبل».
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