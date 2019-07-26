نجم الأهلي: علاقتي بعبد الله السعيد شخصية

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٦ ص

عبد الله السعيد

قال شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، إن خسارة بعض البطولات هذا الموسم يعد درسًا في غاية الأهمية للاعبي الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أنه يجب استغلال مباراة القمة استعدادًا للموسم الجديد. وتحدث إكرامي، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الخميس، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة «ON sport»، عن علاقته بعبد الله السعيد، لاعب الأهلي السابق، وبيراميدز الحالي، مؤكدًا أنه كان زميل غرفة واحدة طوال 6 سنوات، وأن صانع ألعاب منتخب مصر ليس صغيرا، ويعرف ما هو الافضل لمستقبله سواء بالرحيل عن بيراميدز أو البقاء.

وأضاف : «علاقتنا أصبحت شخصية ولا تقتصر على الكرة فقط فنحن نحافظ عليها دون التسبب في حساسية تغضب جمهور الأهلي». وعن مستقبله مع القلعة الحمراء، عقب إكرامي: «طموحي ما زال قائما، ولدي شغف للحصول على فرصة اللعب بشكل أساسي مع الفريق، وسأنتظرها لكني أيضا سأقوم بدوري خارج الملعب مع اللاعبين