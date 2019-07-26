عدلي القيعي: بيراميدز اتظلم والأهلي أحق بالدوري

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ ص

عدلي القيعي

قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر تعرض لضغوط كثيرة وشديدة في الموسم الجاري، خاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز، لكنه تمكن في النهاية من حسم اللقب لصالحه. وأضاف القيعي، خلال تصريحاته بحلقة الخميس من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن قرارات التحكيم العكسية كانت من بين هذه الضغوط التي طالت ناديه منذ بداية الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر قد يكون استفاد من أخطاء التحكيم في مباراة، لكنه تضرر في مباريات كثيرة أخرى لذلك فهو يستحق اللقب.

وتساءل القيعي: «كم ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب للأهلي هذا الموسم؟ في حين أن الزمالك المنافس الأقرب كان هو أكثر الفرق حصولا على ركلات جزاء بـ13 ركلة، وهو أكثر من ضعف الفريق الأهلي الذي حصل على 6 ركلات فقط». ويرى القيعي أن بيراميدز باستثناء مباراتي الأهلي في الدوري هذا الموسم تعرض للظلم التحكيمي