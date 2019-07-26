رياضة

عدلي القيعي: بيراميدز اتظلم والأهلي أحق بالدوري

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر تعرض لضغوط كثيرة وشديدة في الموسم الجاري، خاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز، لكنه تمكن في النهاية من حسم اللقب لصالحه. وأضاف القيعي، خلال تصريحاته بحلقة الخميس من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن قرارات التحكيم العكسية كانت من بين هذه الضغوط التي طالت ناديه منذ بداية الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر قد يكون استفاد من أخطاء التحكيم في مباراة، لكنه تضرر في مباريات كثيرة أخرى لذلك فهو يستحق اللقب.
وتساءل القيعي: «كم ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب للأهلي هذا الموسم؟ في حين أن الزمالك المنافس الأقرب كان هو أكثر الفرق حصولا على ركلات جزاء بـ13 ركلة، وهو أكثر من ضعف الفريق الأهلي الذي حصل على 6 ركلات فقط». ويرى القيعي أن بيراميدز باستثناء مباراتي الأهلي في الدوري هذا الموسم تعرض للظلم التحكيمي
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نجم الأهلي: علاقتي بعبد الله السعيد شخصية

قال شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، إن خسارة بعض البطولات هذا الموسم يعد درسًا في غاية الأهمية للاعبي الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أنه يجب استغلال مباراة القمة استعدادًا للموسم الجديد. وتحدث إكرامي، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الخميس، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة «ON sport»، عن علاقته بعبد الله السعيد، لاعب الأهلي السابق، وبيراميدز الحالي، مؤكدًا أنه كان زميل غرفة واحدة طوال 6 سنوات، وأن صانع ألعاب منتخب مصر ليس صغيرا، ويعرف ما هو الافضل لمستقبله سواء بالرحيل عن بيراميدز أو البقاء.
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القيعي: مستوى التحكيم يؤكد أن الدوري مازال في الملعب

قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن لقب بطولة الدوري المصري الممتاز، مازال في الملعب، مطالبًا جماهير القلعة الحمراء بعدم التعجل في الاحتفال في الفوز باللقب؛ لأن الأمور ليست سهلة على حد وصفه. وأوضح القيعي، خلال تصريحاته بحلقة الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن الفريق الأحمر قضى فترة من الراحة، ثم خاض فترة إعداد خارجية، والأمور ستختلف في كل شيء عما كانت عليه قبل التوقف على كل المستويات فنيًّا ومعنويًّا وذهنيًّا.
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رئيس الزمالك بعد تعادل الجونة: مش هسيب نادر شوقي

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نجيب ساويرس يسخر من تعادل الزمالك مع الجونة

علق نجيب ساويرس رجل الأعمال على نتيجة لقاء الزمالك والجونة والذى انتهى بالتعادل 2-2، والذي جمعهما مساء الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث سخر رجل الأعمال المصري عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، من سقوط الزمالك وفقد نقطتين ثمينتين في مشواره ببطولة الدوري، واقتراب الأهلي من حسم اللقب لصالحه، كما تغنى نجيب ساويرس بفريق الجونة، وعبر عن سعادته بمساهمة الفريق في تعطيل الزمالك في المباراة، حيث يمتلك سميح ساويرس شقيق نجيب نادى الجونة .
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نادر شوقي يكشف سر عدم لعب الجونة بالبدلاء مع الزمالك

أكد نادر شوقي، مدير شركة الكرة بنادي الجونة، أن فريقه خاض مواجهة الزمالك بهدف تحقيق الثلاث نقاط، مشيرًا إلى أن المباراة كانت صعبة للغاية لأنها أمام فريق كبير، لكن فريقه استحق الفوز لولا تمديد الوقت بدل الضائع. وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة أمام ضيفه الزمالك بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة للنقطة 38 في الـ15، بينما رفع رصيد الزمالك عند 69 نقطة في المركز الثالث.
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