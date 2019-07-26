بومبيو: سأذهب إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات

تحرير:وكالات ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ ص

مايك بومبيو

أبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو استعداده للذهاب إلى إيران لإجراء محادثات فى وقت يسيطر فيه التوتر على العلاقات بين البلدين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال بومبيو، في مقابلة تلفزيونية، إنه سيذهب إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران. وردا على سؤال عما إذا كان مستعدا للذهاب إلى طهران، قال بومبيو في مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرج»: «بالتأكيد إذا كان الأمر كذلك، يسعدني أن أذهب إلى هناك.. سأرحب بفرصة التحدث مباشرة مع الشعب الإيراني».

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال الإثنين إنه بات يشعر بصعوبة أكبر في التفكير بالتفاوض مع إيران بعد سلسلة الحوادث التي زادت التوترات بين واشنطن وطهران.وصرح ترامب للصحفيين، بعد ساعات من إعلان طهران اعتقال 17 شخصا قالت إنهم جزء من خلية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه»: