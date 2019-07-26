رياضة

أحمد أحمد يلعب بالنار.. طلبات تعجيزية جديدة من الكاف

أعد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مذكرة لتقديمها إلى الحكومة المصرية، يطلب معاملة الكاف كهيئة دبلوماسية، ومعاملة موظفيه على أنهم أعضاء بعثات دبلوماسية.
تحرير:مصطفى محمود ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ ص
أحمد أحمد - رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
أحمد أحمد - رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
يبدو أن الملجاشي أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يأبى أن يعيش الكاف في هدوء منذ توليه مسؤولية إدارة المؤسسة الرياضية الأكبر في القارة الإفريقية، والتي شهدت أزمات عدة خلال السنوات الأخيرة، بعد تورط بعض مسؤوليها بقضايا فساد مالي وأخلاقي، وفقا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية العالمية، كان آخرها القبض على أحمد أحمد، رئيس الكاف، ومساعده جروند لويك، في فرنسا، للتحقيق معهما في هذه القضايا. فبعد تهديدات رئيس الكاف بنقل مقر الاتحاد الإفريقي، قام أحمد أحمد بإعداد مذكرة رسمية لتقديمها إلى الحكومة المصرية بهدف التعامل مثل الهيئات الدبلوماسية.
تهديداتبدأت الأزمة بعد التهديدات التي أطلقها أحمد أحمد عن نقل مقر الكاف، خلال اجتماع الجمعية العمومية للكاف الذي عقد بأحد فنادق القاهرة، الخميس الماضي، حيث قال أحمد أحمد: «أخبرت السلطات المصرية بوجود عقبة كبرى وهي عدم تملك مقر الاتحاد الإفريقي، فنحن الآن نعيش وضعا خطيرًا، لأننا غير خاضعين للقوانين المصرية،
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إسلام جابر

الزمالك يتعاقد مع إسلام جابر لاعب المقاصة

وقع إسلام جابر، لاعب فريق مصر للمقاصة، على عقود انضمامه لصفوف نادي الزمالك، خلال الجلسة التي جمعته مع أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء، مساء الخميس، في وجود وكيل اللاعب ومسؤولي الفريق الفيومي. وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات مع إدارة المقاصة خلال الأيام الماضية للتعاقد مع الثلاثي إسلام جابر، وجون أنتوي، وأحمد عادل عبد المنعم، حارس المرمى، وتم التعاقد مع الأول بالفعل لمدة 3 مواسم، تبدأ من الموسم المقبل، بينما لا تزال المفاوضات مستمرة بشأن أنتوي وعبد المنعم.
عدالى-القيعى

عدلي القيعي: بيراميدز اتظلم والأهلي أحق بالدوري

قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر تعرض لضغوط كثيرة وشديدة في الموسم الجاري، خاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز، لكنه تمكن في النهاية من حسم اللقب لصالحه. وأضاف القيعي، خلال تصريحاته بحلقة الخميس من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن قرارات التحكيم العكسية كانت من بين هذه الضغوط التي طالت ناديه منذ بداية الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر قد يكون استفاد من أخطاء التحكيم في مباراة، لكنه تضرر في مباريات كثيرة أخرى لذلك فهو يستحق اللقب.
عبد-الله-السعيد (1)

نجم الأهلي: علاقتي بعبد الله السعيد شخصية

قال شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، إن خسارة بعض البطولات هذا الموسم يعد درسًا في غاية الأهمية للاعبي الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أنه يجب استغلال مباراة القمة استعدادًا للموسم الجديد. وتحدث إكرامي، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الخميس، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة «ON sport»، عن علاقته بعبد الله السعيد، لاعب الأهلي السابق، وبيراميدز الحالي، مؤكدًا أنه كان زميل غرفة واحدة طوال 6 سنوات، وأن صانع ألعاب منتخب مصر ليس صغيرا، ويعرف ما هو الافضل لمستقبله سواء بالرحيل عن بيراميدز أو البقاء.
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هانى-ابو-ريدة

نكشف سر زيارة هاني أبوريدة لتركي آل الشيخ

من جديد عاد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق لإثارة الجدل من حوله، بعدما قام بزيارة مفاجئة للمستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، في الأيام الماضية عقب انتهاء مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي خرج منها المنتخب من دور الـ16، بالخسارة من جنوب أفريقيا. وزاد من الجدل التعليق الذي كتبه تركي آل الشيخ على الصورة التي جمعته مع أبوريدة ومحمد جمال العاصي دفاعاً عن ابوريدة، حيث علق قائلأً:" شرفني في مكاني المتواضع أخي هاني أبوريدة.. أقوى شخصية عربية في الفيفا.. أهنيك على التنظيم الرائع للبطولة ".
هانى-ابو-ريدة-رئيس-اتحاد-الكرة

بعد تهديدات نقل مقر الكاف.. هاني أبوريدة يلعب بالنار

"الخمول الذي تعاني منه كرة القدم الموريتانية ليس قدرًا محتومًا حتى نستسلم له، لكنه مرض يحتاج إلى علاج"، بهذه الكلمات جاء تعليق أحمد ولد يحيى رئيس اتحاد الكرة الموريتاني على حال اللعبة في بلاده قبل سنوات ليست بالبعيدة، فقد كانت تعاني من ضعف الإمكانيات وتم تطويع هذه الإمكانيات وتطويرها بعد تخطيط محكم، لتصبح الدولة صاحبة التطور الأبرز في الكرة الإفريقية، منتخب موريتانيا الذي ظهر بشكل مميز في مرحلة دور المجموعات في كان 2019 وتوقع له الكثيرون الصعود للدور الثاني، لم يتأهل وخطف منه المنتخب التونسي بطاقة التأهل بفارق نقطة واحدة.
أحمد أحمد رئيس الكاف

أحمد أحمد يصرف بدل سفر مرتين لنفس الفترة ببلدين مختلفين

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، عن حصول رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أحمد أحمد، على بدل سفر مرتين عن فترة 9 أيام في بلدين مختلفين في الوقت نفسه، وذلك أثناء فعاليات كأس العالم 2018، الذي أقيم في روسيا. وأوضحت المستندات أن أحمد أحمد، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الفيفا، حصل مرتين على بدلات مالية من الكاف نظير عمله خلال الفترة بين 23 يونيو وحتى الأول من يوليو العام الماضي، كما أظهرت المستندات أنه وقّع على مخصصات مالية يومية ذكرت أنه كان في مصر في هذه الفترة، قبل توقيعه لاحقا على مستند يزعم أنه كان في روسيا في الوقت نفسه.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا-بكارى-جاساما

«كاف» يقرر إقامة نهائي أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، إلغاء نظام مباراة الذهاب والإياب، في نهائي بطولاته القارية سواء دوري أبطال إفريقيا أو كأس الكونفدرالية الإفريقية، في المواسم المقبلة، وعلم «التحرير»، أن مسؤولو الكاف أعلنوا إقامة النهائي من مباراة واحدة فقط بداية من النسخة المقبلة لكل بطولة، وكان نهائي دوري أبطال إفريقيا شهد مشاكل تنظيمية في نسخة العام الجاري، بعد إلغاء مباراة الإياب بين الترجي التونسي، والوداد المغربي، بعد احتجاج الأخير على تعطل تقنية الفيديو.
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