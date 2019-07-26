الزمالك يتعاقد مع إسلام جابر لاعب المقاصة

تحرير:مصطفى محمود ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ ص

إسلام جابر

وقع إسلام جابر، لاعب فريق مصر للمقاصة، على عقود انضمامه لصفوف نادي الزمالك، خلال الجلسة التي جمعته مع أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء، مساء الخميس، في وجود وكيل اللاعب ومسؤولي الفريق الفيومي. وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات مع إدارة المقاصة خلال الأيام الماضية للتعاقد مع الثلاثي إسلام جابر، وجون أنتوي، وأحمد عادل عبد المنعم، حارس المرمى، وتم التعاقد مع الأول بالفعل لمدة 3 مواسم، تبدأ من الموسم المقبل، بينما لا تزال المفاوضات مستمرة بشأن أنتوي وعبد المنعم.

كان اللاعب قد تمت إعارته الموسم الماضي للداخلية، وظهر بمستوى جيد جعل العديد من الأندية تسعى للتعاقد معه، على رأسها الأهلي، وبيراميدز، والزمالك، قبل أن ينجح الأخير في حسم الصفقة لصالحه. كما انضم اللاعب لصفوف المنتخب.وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف،