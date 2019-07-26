رياضة

الزمالك يتعاقد مع إسلام جابر لاعب المقاصة

تحرير:مصطفى محمود ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ ص
إسلام جابر
إسلام جابر
وقع إسلام جابر، لاعب فريق مصر للمقاصة، على عقود انضمامه لصفوف نادي الزمالك، خلال الجلسة التي جمعته مع أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء، مساء الخميس، في وجود وكيل اللاعب ومسؤولي الفريق الفيومي. وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات مع إدارة المقاصة خلال الأيام الماضية للتعاقد مع الثلاثي إسلام جابر، وجون أنتوي، وأحمد عادل عبد المنعم، حارس المرمى، وتم التعاقد مع الأول بالفعل لمدة 3 مواسم، تبدأ من الموسم المقبل، بينما لا تزال المفاوضات مستمرة بشأن أنتوي وعبد المنعم.
كان اللاعب قد تمت إعارته الموسم الماضي للداخلية، وظهر بمستوى جيد جعل العديد من الأندية تسعى للتعاقد معه، على رأسها الأهلي، وبيراميدز، والزمالك، قبل أن ينجح الأخير في حسم الصفقة لصالحه. كما انضم اللاعب لصفوف المنتخب.وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف،
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احمد-احمد (3)

أحمد أحمد يلعب بالنار.. طلبات تعجيزية جديدة من الكاف

يبدو أن الملجاشي أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يأبى أن يعيش الكاف في هدوء منذ توليه مسؤولية إدارة المؤسسة الرياضية الأكبر في القارة الإفريقية، والتي شهدت أزمات عدة خلال السنوات الأخيرة، بعد تورط بعض مسؤوليها بقضايا فساد مالي وأخلاقي، وفقا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية العالمية، كان آخرها القبض على أحمد أحمد، رئيس الكاف، ومساعده جروند لويك، في فرنسا، للتحقيق معهما في هذه القضايا. فبعد تهديدات رئيس الكاف بنقل مقر الاتحاد الإفريقي، قام أحمد أحمد بإعداد مذكرة رسمية لتقديمها إلى الحكومة المصرية بهدف التعامل مثل الهيئات الدبلوماسية.
عدالى-القيعى

عدلي القيعي: بيراميدز اتظلم والأهلي أحق بالدوري

قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر تعرض لضغوط كثيرة وشديدة في الموسم الجاري، خاصة في بطولة الدوري المصري الممتاز، لكنه تمكن في النهاية من حسم اللقب لصالحه. وأضاف القيعي، خلال تصريحاته بحلقة الخميس من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن قرارات التحكيم العكسية كانت من بين هذه الضغوط التي طالت ناديه منذ بداية الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر قد يكون استفاد من أخطاء التحكيم في مباراة، لكنه تضرر في مباريات كثيرة أخرى لذلك فهو يستحق اللقب.
عبد-الله-السعيد (1)

نجم الأهلي: علاقتي بعبد الله السعيد شخصية

قال شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، إن خسارة بعض البطولات هذا الموسم يعد درسًا في غاية الأهمية للاعبي الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أنه يجب استغلال مباراة القمة استعدادًا للموسم الجديد. وتحدث إكرامي، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الخميس، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة «ON sport»، عن علاقته بعبد الله السعيد، لاعب الأهلي السابق، وبيراميدز الحالي، مؤكدًا أنه كان زميل غرفة واحدة طوال 6 سنوات، وأن صانع ألعاب منتخب مصر ليس صغيرا، ويعرف ما هو الافضل لمستقبله سواء بالرحيل عن بيراميدز أو البقاء.
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عماد-متعب

ردًّا على لاعب الجونة متعب: "اسمي كابتن عماد"

علق عماد متعب لاعب الأهلى السابق على تغريدة أحمد ياسر ريان لاعب فريق الجونة وصاحب هدف التعديل الأول لفريقه فى المباراة التى جمعته مع الزمالك أمس الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتى انتهت بالتعادل بين الفريقين. وجاء رد متعب عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد تغريدة أحمد ياسر ريان التى وجهها لنجم الأهلى السابق قائلا له: "خلصت.. تمام يا عمدة"، ليرد صاحب الـ36 عاما ساخرا: "اسمها كابتن عماد يابنى".
مران-الأهلي‎ (2)

عمار حمدي يغادر مران الأهلي بسبب الإصابة

تعرض عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مشاركته بالمران الجماعي الذي أٌقيم مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل، في إطار الإسبوع الثالث والثلاثين، من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وسقط صانع ألعاب الأهلي أثر كرة مشتركة، ولم يستطع استكمال التدريبات، ليخرج محمولا من زملائه برفقة طبيب الفريق لغرفة الملابس، ليخضع لمزيد من الفحوصات.
مباراة-الجونة-والزمالك (6)

رئيس الزمالك بعد تعادل الجونة: مش هسيب نادر شوقي

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار عقب تعادل فريقه أمام الجونة، مساء الأحد، قائلًا: «تعادلنا بسبب حكم فاسد، لنا ركلتي جزاء، لم يتم احتسابهما، مش ده الحكم محمود عاشور بتاع زمان». وتابع، خلال تصريحاته بحلقة الأحد من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «إيه الغل بتاع لاعيبة الجونة ده، مش هسيبك يا نادر يا شوقي لازم نادي الجونة يتطهر من تجار المخدرات دول». وواصل: «لجنة الحكام تعمدت إسناد المباراة لمحمود عاشور لإنهاء مسابقة الدوري الممتاز وحسمها لصالح الأهلي قبل مواجهة الفريقين يوم الإثنين المقبل».
ماذا-حدث-لأسهم أوراسكوم-بالبورصة بعد-تويتة-ساويرس ؟

نجيب ساويرس يسخر من تعادل الزمالك مع الجونة

علق نجيب ساويرس رجل الأعمال على نتيجة لقاء الزمالك والجونة والذى انتهى بالتعادل 2-2، والذي جمعهما مساء الأحد، على استاد الجونة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث سخر رجل الأعمال المصري عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، من سقوط الزمالك وفقد نقطتين ثمينتين في مشواره ببطولة الدوري، واقتراب الأهلي من حسم اللقب لصالحه، كما تغنى نجيب ساويرس بفريق الجونة، وعبر عن سعادته بمساهمة الفريق في تعطيل الزمالك في المباراة، حيث يمتلك سميح ساويرس شقيق نجيب نادى الجونة .
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