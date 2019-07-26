في مثل هذا اليوم.. جمال عبد الناصر يؤمم قناة السويس

تحرير:محمد عودة ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ ص

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

في مثل هذا اليوم 26 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1956: الرئيس جمال عبد الناصر يؤمم قناة السويس. وفي عام 1983: الإسرائيليون يقتلون 3 طلاب بمدينة الخليل. وفي عام 2005: الإفراج عن قائد القوات اللبنانية سمير جعجع بعد صدور قانون عفو عام من مجلس النواب اللبناني وذلك بعد قضائه لـ11 عاما في سجن تحت الأرض بمبنى وزارة الدفاع.

وفي عام 1952: الملك فاروق ملك مصر والسودان يتنازل عن العرش لابنه الأمير أحمد فؤاد بعد قيام ثورة 23 يوليو بقيادة اللواء محمد نجيب، وعين الملك فاروق مجلس وصاية على العرش برئاسة الأمير محمد عبد المنعم وغادر بعدها مصر ومعه زوجته الملكة ناريمان وبقية أفراد أسرته بما فيها الملك الجديد أحمد فؤاد. وفي عام 1959: