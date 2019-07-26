رياضة

زيدان يعرب عن انزعاجه من إصابات ريال مدريد

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٨ ص
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن شعوره بالقلق إزاء الإصابات العديدة التي ضربت الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد، من ماركو أسينسيو الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي التي ستبعده عن الملاعب من 6 إلى 8 أشهر، إلى جانب إصابة فيرلاند ميندي في الفخذ التي سيغيب على أثرها قرابة الشهر، وقال زيدان في هذا الشأن: "تلك الإصابات تقلقني وتزعجني بشدة، هناك إصابة قوية لأسينسيو، وأخرى أقل قوة لميندي، ولكنها ستمنعه من العمل معنا، هذه أمور تحدث لنا في فترة هامة، وسنرى متى سيعود للعمل معنا من جديد".
وعن إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد بعد إصابة أسينسيو، قال المدرب الفرنسي: "نحضر للموسم الجديد باللاعبين الموجودين معنا الآن، ومن ثم سنعود إلى مدريد، لا أفكر حاليًا في اللاعب الذي سيعوض أسينسيو، نشعر فقط بالإحباط من إصابته". ويواجه ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد غدًا في ختام مباريات الفريقين في كأس الأبطال
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رسميا.. الإسماعيلي يتعاقد مع بيكيتي سيلفا

تعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، مع اللاعب الدولي الغيني بيكيتى سيلفا صانع ألعاب نادي الشعلة السعودي، ومنتخب غينيا بيساو، حتى نهاية عام 2022. وجاء تعاقد الإسماعيلي لمدة 3 مواسم قادمة في حضور محمد خلف مدير التسويق ولجنة التعاقدات، ومحمد محسن أبو جريشة عضو اللجنة الفنية بالنادي، بالإضافة إلى اللاعب ووكيله. كان إبراهيم عثمان قد كلف لجنة فنية من لاعبي الإسماعيلي القدامى لاكتشاف لاعبين مميزين ببطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر، وقدم سيلفا أداءً أكثر من رائع مع منتخب بلاده خلال منافسات كأس الأمم 2019.
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أوزيل وكولاسيناك يتعرضان لهجوم مسلح

تعرض ثنائي أرسنال سياد كولاسيناك ومسعود أوزيل إلى محاولة سرقة مساء أمس الخميس، حيث انتشر مقطع فيديو في الصحف البريطانية، يوضح تعرض الثنائي لهجوم بالأسلحة البيضاء، وحاول كولاسيناك التصدي لهذا الهجوم في الوقت الذي لاذ فيه النجم الألماني بالفرار تجاه أحد المطاعم التركية القريبة من أجل الاتصال بالشرطة، لتخرج إدارة أرسنال وتؤكد عدم تعرض أي منهما لأي مكروه من تلك الواقعة، مؤكدة أن الواقعة شخصية ولن تؤثر بأي شكل على إعدادات الفريق لبداية الموسم الجديد، وذلك حسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
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أنشيلوتي يؤكد رغبته في التعاقد مع خاميس

لا يزال يتمتع مدرب نابولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بالتفاؤل إزاء إمكانية التعاقد مع نجم ريال مدريد الكولومبي خاميس رودريجز هذا الصيف، ويتنافس نابولي على ضم خاميس مع كل من أتلتيكو مدريد المهتم أيضًا بالحصول على خدمات النجم الكولومبي، وينتظر أنشيلوتي فرصة العمل من جديد مع رودريجز، حيث سبق أن دربه لمدة موسم واحد فقط في ريال مدريد في موسم 2014- 2015، وقال المدرب الإيطالي في هذا الشأن: "لا نشعر بالتفاؤل أو التشاؤم من إمكانية ضم خاميس، سنرى ماذا سيحدث في الأيام المقبلة".
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انتهاء موسم أسينسيو مع ريال مدريد قبل بدايته

بدأت الأخبار السيئة تتهافت على ريال مدريد خلال الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وتحديدًا عقب المباراة الودية أمس أمام أرسنال، حيث تعرض النجم الإسباني ماركو أسينسيو لإصابة قوية في الركبة ومن المشتبه تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقدم أسينسيو مستوى مميزا أمام المدفعجية وسجل هدفًا في تلك المباراة وسدد كرة ارتطمت بالعارضة، إلا أنه سقط على أرض الملعب في الدقيقة 64، ليخرج مباشرة من الملعب إلى المستشفى، بعد الألم الشديد الذي شعر به.
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زيدان: مشاركة بيل أمام أرسنال لا تعني بقاءه

قال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، إن لاعبه جاريث بيل أراد المشاركة في فوز الفريق الملكي وديًا على أرسنال، إلا أن تلك المشاركة لن تغير أي شيء في مستقبله مع الفريق، وسجل بيل الهدف الأول لريال مدريد، وأخرج كرة من على خط المرمى وأهدر ركلة جزاء في ركلات الترجيح، وقبل تلك المباراة بـ48 ساعة، أكد زيدان أن مستقبل بيل مع ريال مدريد انتهى، وأنه من الأفضل له الرحيل بأسرع وقت ممكن، وعن مباراة أرسنال قال زيدان: "جاريث قدم مباراة جيدة ولعب بصورة مميزة، أنا سعيد من أجله".
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هل أهان زيدان جاريث بيل؟.. مدرب الريال يجيب

قال الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إنه لم يقصد التقليل من احترامه للويلزي جاريث بيل، نجم الفريق الملكي، خلال تصريحاته عن رحيله عقب مواجهة بايرن ميونخ الودية الأخيرة. وخلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الميرينجي وآرسنال الودية، قال مدرب ريال مدريد: "في بعض الأحيان لغتي الإسبانية لا تكون واضحة، لكنني سأكون واضحا للغاية.. أنا لم أقلل من احترام أي شخص، وخاصةً لو كان لاعبًا، فأنا دائمًا معهم، والنادي كان يعمل على خروج جاريث بيل".
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وكيل أعمال بيل يصف تصريحات زيدان بالعار

وصف جوناثان بارنيت، وكيل أعمال النجم الويلزي جاريث بيل، تصريحات مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، والتي طالب من خلالها بضرورة رحيل بيل بأقصى سرعة ممكنة، بـ"العار". وقال زيدان عقب خسارته ودية بايرن ميونيخ، فجر اليوم الأحد: "لم يشارك بيل في المباراة لكونه قريبا للغاية من الرحيل، ونأمل في رحيله بأقصى سرعة ممكنة، وسيكون ذلك القرار المثالي لجميع الأطراف، ونحن نعمل في الوقت الحالي على تمهيد انتقاله إلى نادٍ آخر"، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية.
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