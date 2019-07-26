زيدان يعرب عن انزعاجه من إصابات ريال مدريد

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٥٨ ص

زين الدين زيدان

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن شعوره بالقلق إزاء الإصابات العديدة التي ضربت الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد، من ماركو أسينسيو الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي التي ستبعده عن الملاعب من 6 إلى 8 أشهر، إلى جانب إصابة فيرلاند ميندي في الفخذ التي سيغيب على أثرها قرابة الشهر، وقال زيدان في هذا الشأن: "تلك الإصابات تقلقني وتزعجني بشدة، هناك إصابة قوية لأسينسيو، وأخرى أقل قوة لميندي، ولكنها ستمنعه من العمل معنا، هذه أمور تحدث لنا في فترة هامة، وسنرى متى سيعود للعمل معنا من جديد".

وعن إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد بعد إصابة أسينسيو، قال المدرب الفرنسي: "نحضر للموسم الجديد باللاعبين الموجودين معنا الآن، ومن ثم سنعود إلى مدريد، لا أفكر حاليًا في اللاعب الذي سيعوض أسينسيو، نشعر فقط بالإحباط من إصابته". ويواجه ريال مدريد نظيره أتلتيكو مدريد غدًا في ختام مباريات الفريقين في كأس الأبطال