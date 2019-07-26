سولسكاير يطالب بسرعة التعاقد مع ماجوير

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ ص

هاري ماجوير

طلب أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، من الرئيس التنفيذي للنادي إيد وودوارد، بسرعة التعاقد مع مدافع ليستر سيتي هاري ماجوير، الذي ترفض إدارة الثعالب رحيله بأقل من 80 مليون جنيه إسترليني، حيث رفضت عرض الشياطين الحمر الأول لضمه مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، ويأتي ذلك بعدما رفض وودوارد السفر مع اليونايتد في جولة الفريق في أستراليا والقارة الآسيوية، من أجل التفرغ لإبرام الصفقات، ويأتي ذلك في الوقت الذي يرغب فيه ماجوير خوض تحد جديد مع مانشستر يونايتد، وذلك حسبما أفاد موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.

وسبق أن أعرب مانشستر سيتي عن اهتمامه بضم ماجوير، الذي سيمنحه فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل على عكس اليونايتد الذي سيشارك في الدوري الأوروبي. ويحتاج سولسكاير للتعاقد مع قلب دفاع في أسرع وقت ممكن، بعد تعرض مدافعه إيريك بايلي للإصابة في الفوز وديًا على توتنهام بنتيجة 2-1 أمس الخميس. يذكر

وسبق أن أعرب مانشستر سيتي عن اهتمامه بضم ماجوير، الذي سيمنحه فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل على عكس اليونايتد الذي سيشارك في الدوري الأوروبي.



ويحتاج سولسكاير للتعاقد مع قلب دفاع في أسرع وقت ممكن، بعد تعرض مدافعه إيريك بايلي للإصابة في الفوز وديًا على توتنهام بنتيجة 2-1 أمس الخميس.



يذكر أن مانشستر يونايتد تعاقد مع صفقتين هذا الموسم هما دانيل جيمس وأرون وان بيساكا، وسبق أن صرح سولسكاير يوم الأربعاء بأنه لا توجد أي مشكلة لديه في بدء الموسم بقائمة الفريق الحالية، ولكن ذلك الوضع تغير عقب الإصابة القوية التي تعرض لها المدافع الإيفواري أمس.



ويعد ماجوير من أبرز المدافعين في الدوري الإنجليزي من خلال تميزه في الكرات الهوائية ودقة التمريرات والمراوغات إضافة إلى تسجيل الأهداف.