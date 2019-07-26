رياضة

سولسكاير يطالب بسرعة التعاقد مع ماجوير

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ ص
هاري ماجوير
هاري ماجوير
طلب أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، من الرئيس التنفيذي للنادي إيد وودوارد، بسرعة التعاقد مع مدافع ليستر سيتي هاري ماجوير، الذي ترفض إدارة الثعالب رحيله بأقل من 80 مليون جنيه إسترليني، حيث رفضت عرض الشياطين الحمر الأول لضمه مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، ويأتي ذلك بعدما رفض وودوارد السفر مع اليونايتد في جولة الفريق في أستراليا والقارة الآسيوية، من أجل التفرغ لإبرام الصفقات، ويأتي ذلك في الوقت الذي يرغب فيه ماجوير خوض تحد جديد مع مانشستر يونايتد، وذلك حسبما أفاد موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
وسبق أن أعرب مانشستر سيتي عن اهتمامه بضم ماجوير، الذي سيمنحه فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل على عكس اليونايتد الذي سيشارك في الدوري الأوروبي. ويحتاج سولسكاير للتعاقد مع قلب دفاع في أسرع وقت ممكن، بعد تعرض مدافعه إيريك بايلي للإصابة في الفوز وديًا على توتنهام بنتيجة 2-1 أمس الخميس. يذكر
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بيكيتى-سليفا ‎ (3)

رسميا.. الإسماعيلي يتعاقد مع بيكيتي سيلفا

تعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، مع اللاعب الدولي الغيني بيكيتى سيلفا صانع ألعاب نادي الشعلة السعودي، ومنتخب غينيا بيساو، حتى نهاية عام 2022. وجاء تعاقد الإسماعيلي لمدة 3 مواسم قادمة في حضور محمد خلف مدير التسويق ولجنة التعاقدات، ومحمد محسن أبو جريشة عضو اللجنة الفنية بالنادي، بالإضافة إلى اللاعب ووكيله. كان إبراهيم عثمان قد كلف لجنة فنية من لاعبي الإسماعيلي القدامى لاكتشاف لاعبين مميزين ببطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر، وقدم سيلفا أداءً أكثر من رائع مع منتخب بلاده خلال منافسات كأس الأمم 2019.
أوزيل‎

أوزيل وكولاسيناك يتعرضان لهجوم مسلح

تعرض ثنائي أرسنال سياد كولاسيناك ومسعود أوزيل إلى محاولة سرقة مساء أمس الخميس، حيث انتشر مقطع فيديو في الصحف البريطانية، يوضح تعرض الثنائي لهجوم بالأسلحة البيضاء، وحاول كولاسيناك التصدي لهذا الهجوم في الوقت الذي لاذ فيه النجم الألماني بالفرار تجاه أحد المطاعم التركية القريبة من أجل الاتصال بالشرطة، لتخرج إدارة أرسنال وتؤكد عدم تعرض أي منهما لأي مكروه من تلك الواقعة، مؤكدة أن الواقعة شخصية ولن تؤثر بأي شكل على إعدادات الفريق لبداية الموسم الجديد، وذلك حسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
خاميس-رودريجيز (3)

أنشيلوتي يؤكد رغبته في التعاقد مع خاميس

لا يزال يتمتع مدرب نابولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بالتفاؤل إزاء إمكانية التعاقد مع نجم ريال مدريد الكولومبي خاميس رودريجز هذا الصيف، ويتنافس نابولي على ضم خاميس مع كل من أتلتيكو مدريد المهتم أيضًا بالحصول على خدمات النجم الكولومبي، وينتظر أنشيلوتي فرصة العمل من جديد مع رودريجز، حيث سبق أن دربه لمدة موسم واحد فقط في ريال مدريد في موسم 2014- 2015، وقال المدرب الإيطالي في هذا الشأن: "لا نشعر بالتفاؤل أو التشاؤم من إمكانية ضم خاميس، سنرى ماذا سيحدث في الأيام المقبلة".
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بوكتينيو- مدرب- توتنهام

بوكيتينو يعتذر للاعبي مانشستر يونايتد

اعتذر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب فريق توتنهام الإنجليزى لفريق مانشستر يونايتد عن بعض التصرفات التي قام بها لاعبو توتنهام خلال المباراة الودية التي جمعتهم مع الشياطين الحمر اليوم الخميس، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدفين لهدف، حيث سجل هدفى الفريق الأحمر كل من مارسيال وجوميز، بينما سجل لصالح السبيرز لوكاس مورا. وشهد الشوط الأول من اللقاء اشتباكات بين موسى سيسوكو، ودانيال جيمس مرتين خلال المباراة، وأثارت هذه الاحتجاجات مواجهة بين الفريقين، حيث احتج لاعبو يونايتد على طريقة معاملة زميلهم في الفريق.
Paul-Pogba-بول-بوجبا (1)

سولسكاير واثق بترحيب جماهير اليونايتد ببوجبا

توقع المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير أن يحظى النجم الفرنسي بول بوجبا باستقبال مميز من قبَل جماهير مانشستر يونايتد، عند عودته للعب على ملعب أولد ترافورد في بداية الموسم المقبل، وذلك على الرغم من إعلانه عن رغبته في الرحيل، وقال سولسكاير في هذا الشأن: "تعرف الجماهير جيدا ما قدمه بوجبا من أجل النادي، وما يمكنه أن يقدمه، فكان بوجبا من أفضل اللاعبين في المجموعة، وذلك بشهادتي وبشهادة اللاعبين، ولم يتسبب في أي مشكلة مع الفريق حتى لو لثانية واحدة، ونشعر بالامتنان عندما يقدم أفضل مستوياته كما اعتاد على فعل ذلك".
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سر رفض مانشستر يونايتد التعاقد مع بيل

كشفت صحيفة "Evening Standard" الإنجليزية، اليوم الاثنين، سبب رفض النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، التعاقد مع الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، على الرغم من أن اسم بيل ارتبط بمانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة، حيث سعى الشياطين الحمر لضمه أكثر من مرة، لكن سولسكاير رفض التعاقد معه هذا الصيف، وبحسب "Evening Standard"، فإن سولسكاير يرغب في تقليل المُعدل العمري للاعبي الفريق، ولذلك لن يقبل بضم بيل صاحب الـ30 عاما.
هاري- كين‎

هاري كين يتغنى بهدفه في مرمى يوفنتوس

قال الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، إن الهدف الذي أحرزه في شباك يوفنتوس الإيطالي، أمس الأحد، ببطولة الكأس الدولية للأبطال، هو أحد أفضل الأهداف التي سجلها خلال مسيرته الكروية. وأحرز كين هدفًا رائعًا في شباك يوفنتوس، من منتصف الملعب، منح به توتنهام الفوز في الوقت القاتل، بنتيجة (3-2)، في تحضيرات الفريقين لبداية الموسم الجديد. ويستعد توتنهام لمواجهة مانشستر يونايتد، الخميس المقبل، في ثاني مباريات الفريق بالكأس الدولية للأبطال، فيما سيلتقي يوفنتوس بغريمه إنتر ميلان يوم الأربعاء.
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