رياضة

خطوة تفصل جون أنطوي عن الانضمام للزمالك

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ ص
جون أنطوي
جون أنطوي
نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في إنهاء اتفاقه مع نادي مصر للمقاصة، من أجل التعاقد مع مهاجم الفريق، الغاني جون أنطوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكشف مصدر داخل الزمالك أن جون أنطوي حضر إلى مقر القلعة البيضاء في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وعقد جلسة في حضور وكيل أعماله وأمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، وأشار المصدر إلى أن جون أنطوي غادر مقر النادي بعد جلسة استمرت ما يقارب نصف الساعة، وحصل على مقدم تعاقد خلال الجلسة.
وأوضح أنه من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن صفقة جون أنطوي، سواء كانت تبادلية أو بمقابل مادي فقط ومدة التعاقد خلال الساعات القليلة المقبلة. ونجح مسؤولو الزمالك في الحصول رسميًا على توقيع إسلام جابر لاعب فريق مصر للمقاصة بداية من الموسم الجديد، وجاء توقيع اللاعب على عقود انضمامه للقلعة البيضاء، لمدة
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بيكيتى-سليفا ‎ (3)

رسميا.. الإسماعيلي يتعاقد مع بيكيتي سيلفا

تعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، مع اللاعب الدولي الغيني بيكيتى سيلفا صانع ألعاب نادي الشعلة السعودي، ومنتخب غينيا بيساو، حتى نهاية عام 2022. وجاء تعاقد الإسماعيلي لمدة 3 مواسم قادمة في حضور محمد خلف مدير التسويق ولجنة التعاقدات، ومحمد محسن أبو جريشة عضو اللجنة الفنية بالنادي، بالإضافة إلى اللاعب ووكيله. كان إبراهيم عثمان قد كلف لجنة فنية من لاعبي الإسماعيلي القدامى لاكتشاف لاعبين مميزين ببطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر، وقدم سيلفا أداءً أكثر من رائع مع منتخب بلاده خلال منافسات كأس الأمم 2019.
أوزيل‎

أوزيل وكولاسيناك يتعرضان لهجوم مسلح

تعرض ثنائي أرسنال سياد كولاسيناك ومسعود أوزيل إلى محاولة سرقة مساء أمس الخميس، حيث انتشر مقطع فيديو في الصحف البريطانية، يوضح تعرض الثنائي لهجوم بالأسلحة البيضاء، وحاول كولاسيناك التصدي لهذا الهجوم في الوقت الذي لاذ فيه النجم الألماني بالفرار تجاه أحد المطاعم التركية القريبة من أجل الاتصال بالشرطة، لتخرج إدارة أرسنال وتؤكد عدم تعرض أي منهما لأي مكروه من تلك الواقعة، مؤكدة أن الواقعة شخصية ولن تؤثر بأي شكل على إعدادات الفريق لبداية الموسم الجديد، وذلك حسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
خاميس-رودريجيز (3)

أنشيلوتي يؤكد رغبته في التعاقد مع خاميس

لا يزال يتمتع مدرب نابولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بالتفاؤل إزاء إمكانية التعاقد مع نجم ريال مدريد الكولومبي خاميس رودريجز هذا الصيف، ويتنافس نابولي على ضم خاميس مع كل من أتلتيكو مدريد المهتم أيضًا بالحصول على خدمات النجم الكولومبي، وينتظر أنشيلوتي فرصة العمل من جديد مع رودريجز، حيث سبق أن دربه لمدة موسم واحد فقط في ريال مدريد في موسم 2014- 2015، وقال المدرب الإيطالي في هذا الشأن: "لا نشعر بالتفاؤل أو التشاؤم من إمكانية ضم خاميس، سنرى ماذا سيحدث في الأيام المقبلة".
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أشرف بن شرقي (8)

أشرف بن شرقي.. ديبالا المغرب الذي قهر الأهلي

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تعاقد ناديه بشكل رسمي مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الهلال السعودي لمدة 3 سنوات، وأوضح رئيس القلعة البيضاء، أن أشرف بن شرقي سيحضر إلى القاهرة يوم الأربعاء، تمهيدا للانضمام إلى الفريق استعدادا للموسم الجديد (2019-2020). أشرف بن شرقي صاحب الـ24 عامًا، انضم لفريق الهلال في فترة الانتقالات الشتوية الموسم قبل الماضي بعقد يمتد لثلاثة مواسم، لكنه لم يقدم المستويات المنتظرة في تلك الفترة، وهو الأمر الذي دفع إدارة الهلال إلى إعارته في الموسم الماضي لنادي لانس الفرنسي.
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حمدي النقاز: بالدم والروح الدوري مش هيروح

كتب حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عبر صفحته بموقع «فيسبوك»: «بالدم بالروح الدوري مش هيروح»، في رسالة منه بإصرار اللاعبين على حسم لقب الدوري العام. واستأنف الزمالك تدريباته على ملعب النادي بعد الحصول على راحة عقب العودة من قبرص، السبت الماضي، وبدأ المران بجلسة بين الجهاز الفني بقيادة خالد جلال، المدير الفني للفريق واللاعبين، أكد خلالها أهمية التركيز في مباراة الجونة المقبلة، لأنها ستكون مفتاح الفوز بالدوري الممتاز، وأن الفوز سيجعل الفريق في حالة تركيز أكبر في المباراتين المقبلتين بعد مواجهة الجونة.
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ثلاثي الزمالك الدولي ينتظم في مران الفريق

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب النادي بعد الحصول على راحة عقب العودة من قبرص يوم السبت الماضي، حيث بدأ المران بجلسة بين الجهاز الفني بقيادة خالد جلال المدير الفني للفريق واللاعبين أكد خلالها أهمية التركيز في مباراة الجونة المقبلة لأنها ستكون مفتاح الفوز بالدوري الممتاز وأن الفوز سيجعل الفريق في حالة تركيز أكبر في المباراتين المقبلتين بعد مواجهة الجونة. وشهدت تدريبات الفريق انتظام الثلاثي الدولي محمود علاء ومحمود الونش وطارق حامد بعد الانتهاء من المشاركة مع المنتخب الوطني.
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الإسماعيلي يسعى للتعاقد مع محمد إبراهيم

يسعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان للتعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث كان الإسماعيلي يرغب في التعاقد مع نجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بشهر يناير، إلا أن المفاوضات لم تستكمل بسبب رغبة القلعة البيضاء في تجديد عقد اللاعب. ويرتبط محمد إبراهيم بعقد رسمي مع فريق نادي الزمالك، ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسبق أن تلقى اللاعب عروضًا محلية، لكنه لم يحسم موقفه منها في الفترة الحالية.
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