خطوة تفصل جون أنطوي عن الانضمام للزمالك

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٢ ص

جون أنطوي

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في إنهاء اتفاقه مع نادي مصر للمقاصة، من أجل التعاقد مع مهاجم الفريق، الغاني جون أنطوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكشف مصدر داخل الزمالك أن جون أنطوي حضر إلى مقر القلعة البيضاء في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وعقد جلسة في حضور وكيل أعماله وأمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، وأشار المصدر إلى أن جون أنطوي غادر مقر النادي بعد جلسة استمرت ما يقارب نصف الساعة، وحصل على مقدم تعاقد خلال الجلسة.

وأوضح أنه من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن صفقة جون أنطوي، سواء كانت تبادلية أو بمقابل مادي فقط ومدة التعاقد خلال الساعات القليلة المقبلة. ونجح مسؤولو الزمالك في الحصول رسميًا على توقيع إسلام جابر لاعب فريق مصر للمقاصة بداية من الموسم الجديد، وجاء توقيع اللاعب على عقود انضمامه للقلعة البيضاء، لمدة

وأوضح أنه من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن صفقة جون أنطوي، سواء كانت تبادلية أو بمقابل مادي فقط ومدة التعاقد خلال الساعات القليلة المقبلة.



ونجح مسؤولو الزمالك في الحصول رسميًا على توقيع إسلام جابر لاعب فريق مصر للمقاصة بداية من الموسم الجديد، وجاء توقيع اللاعب على عقود انضمامه للقلعة البيضاء، لمدة 5 سنوات، بعد جلسة عقدت مع نجلي رئيس الزمالك.



وانتقل إسلام جابر إلى الزمالك دون عقد صفقات تبادلية، وسوف تحصل إدارة المقاصة على قيمة الصفقة خلال الأيام القادمة على أن يحصل اللاعب هو الآخر على مقدم التعاقد.



كان اللاعب قد تمت إعارته الموسم الماضي للداخلية، وظهر بمستوى جيد جعل العديد من الأندية تسعى للتعاقد معه، على رأسها الأهلي، وبيراميدز، والزمالك، قبل أن ينجح الأخير في حسم الصفقة لصالحه، كما انضم اللاعب لصفوف المنتخب.

