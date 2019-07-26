رياضة

أنشيلوتي يؤكد رغبته في التعاقد مع خاميس

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٦ ص
خاميس رودريجز
خاميس رودريجز
لا يزال يتمتع مدرب نابولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بالتفاؤل إزاء إمكانية التعاقد مع نجم ريال مدريد الكولومبي خاميس رودريجز هذا الصيف، ويتنافس نابولي على ضم خاميس مع كل من أتلتيكو مدريد المهتم أيضًا بالحصول على خدمات النجم الكولومبي، وينتظر أنشيلوتي فرصة العمل من جديد مع رودريجز، حيث سبق أن دربه لمدة موسم واحد فقط في ريال مدريد في موسم 2014- 2015، وقال المدرب الإيطالي في هذا الشأن: "لا نشعر بالتفاؤل أو التشاؤم من إمكانية ضم خاميس، سنرى ماذا سيحدث في الأيام المقبلة".
وقال المدرب الإيطالي حسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "هو لاعب يثير اهتمامنا بشدة، ويرغب ريال مدريد في بيعه، وبدورنا نرغب في التعاقد معه، وبالتالي الأمر مفتوح أمام جميع الاحتمالات". ويهتم نابولي أيضًا بالتعاقد مع جناح ليل نيكولاس بيبي، الذي وجد ممثلوه في مدينة الجنوب الإيطالية أمس، ليؤكد أنشيلوتي
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رسميا.. الإسماعيلي يتعاقد مع بيكيتي سيلفا

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نابولي يضع الخطة البديلة للتعاقد مع خاميس

لا تزال صفقة تعاقد نابولي مع النجم الكولومبي خاميس رودريجز غير مؤكدة، وذلك بسبب حالة الركود التي يوجد عليها كل من نابولي وريال مدريد، في الوقت الذي ينتظر فيه أتلتيكو مدريد اللحظة المناسبة للدخول على خط المفاوضات لضم النجم الكولومبي، وهذا السبب في تحرك رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس، لوضع خطة بديلة في حال فشل في ضم خاميس، من أجل توفير الجودة في كرة القدم التي يرغب فيها مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي، من أجل زيادة فاعلية الكرة الهجومية لفريق الجنوب الإيطالي.
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ريال مدريد لا يمانع بيع خاميس لأتلتيكو

حدد ريال مدريد ثمن لاعبه الكولومبي خاميس رودريجز بـ40 مليون يورو للأندية الراغبة في شرائه، مع عدم ممانعته التفاوض مع غريمه أتلتيكو مدريد على بيع اللاعب الذي خرج تماما من حسابات مدرب الفريق زين الدين زيدان، وأخبرت إدارة الريال النجم الكولومبي بضرورة البحث عن نادٍ جديد للانتقال إليه، إذ ترغب الإدارة في الحصول على أموال من ورائه؛ من أجل التعاقد مع هدف زيدان الأساسي، وهو النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، الذي لن يقل ثمنه عن 150 مليون يورو، ليصبح رحيل خاميس من أولويات الريال في الميركاتو الحالي.
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خاميس رودريجز يقترب من توجيه طعنة لريال مدريد

في مفاجأة كبيرة، وعلى عكس المتوقع، يبدو أن النجم الكولومبي خاميس رودريجز بات قريبا من الانتقال من صفوف ريال مدريد إلى الغريم أتلتيكو مدريد، ويرغب خاميس في الاستمرار في العاصمة الإسبانية مدريد، إلا أن ريال مدريد لا يرغب في استمراره بعد انتهاء فترة إعارته مع بايرن ميونيخ، ورفض الأخير تفعيل بند الشراء الموجود في عقده، وخرج خاميس بالفعل من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يرغب في إعادة بناء الفريق الملكي، بعد المستوى المخيب للآمال الذي قدمه الفريق الموسم الماضي.
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نجل مارادونا لخاميس: لا ترتدِ الرقم 10 في نابولي

أعرب دييجو مارادونا جونيور، نجل أسطورة كرة القدم الأرجنتينية مارادونا، عن سعادته الكبيرة باختيار النجم الكولومبي خاميس رودريجز، اللعب في صفوف نابولي الإيطالي هذا الصيف، وذلك بعدما بات خاميس قريبًا للغاية من الانتقال إلى نابولي في ظل عدم رغبة فريقه ريال مدريد في بقائه. وعن ذلك قال نجل مارادونا: "دائمًا كنت أعلق على كل الصور التي ينشرها خاميس بضرورة انتقاله إلى نابولي، فلَطالما وضعت الضغط عليه في هذا الشأن، ومؤخرًا أعجب بأحد تعليقاتي"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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