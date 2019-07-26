أنشيلوتي يؤكد رغبته في التعاقد مع خاميس

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:١٦ ص

خاميس رودريجز

لا يزال يتمتع مدرب نابولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بالتفاؤل إزاء إمكانية التعاقد مع نجم ريال مدريد الكولومبي خاميس رودريجز هذا الصيف، ويتنافس نابولي على ضم خاميس مع كل من أتلتيكو مدريد المهتم أيضًا بالحصول على خدمات النجم الكولومبي، وينتظر أنشيلوتي فرصة العمل من جديد مع رودريجز، حيث سبق أن دربه لمدة موسم واحد فقط في ريال مدريد في موسم 2014- 2015، وقال المدرب الإيطالي في هذا الشأن: "لا نشعر بالتفاؤل أو التشاؤم من إمكانية ضم خاميس، سنرى ماذا سيحدث في الأيام المقبلة".

وقال المدرب الإيطالي حسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "هو لاعب يثير اهتمامنا بشدة، ويرغب ريال مدريد في بيعه، وبدورنا نرغب في التعاقد معه، وبالتالي الأمر مفتوح أمام جميع الاحتمالات". ويهتم نابولي أيضًا بالتعاقد مع جناح ليل نيكولاس بيبي، الذي وجد ممثلوه في مدينة الجنوب الإيطالية أمس، ليؤكد أنشيلوتي

وقال المدرب الإيطالي حسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "هو لاعب يثير اهتمامنا بشدة، ويرغب ريال مدريد في بيعه، وبدورنا نرغب في التعاقد معه، وبالتالي الأمر مفتوح أمام جميع الاحتمالات".



ويهتم نابولي أيضًا بالتعاقد مع جناح ليل نيكولاس بيبي، الذي وجد ممثلوه في مدينة الجنوب الإيطالية أمس، ليؤكد أنشيلوتي وجود خورخي مينديز، وكيل أعمال خاميس في المدينة الإيطالية أيضًا.



وقال أنشيولتي: "نعم يوجد وكيل أعمال بيبي، التقيت به، بالطبع بيبي لاعب يثير اهتمامنا، ولكن هناك الكثير من وكلاء اللاعبين الذين أتوا إلى هنا الأسبوع الماضي، ومن بينهم بالطبع وكيل أعمال خاميس".