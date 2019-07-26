إرهاب

«داعش» يُعلن مسؤوليته عن انفجارين وقعا في كابول

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٠ ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الانفجارين المتتابعين اللذين وقعا، أمس الخميس، في العاصمة الأفغانية "كابول". وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الجمعة، أن التنظيم الإرهابي أعلن ذلك عبر وكالة "أعماق" التابعة له، حيث زعم داعش بأن هو المسؤول عن الانفجارات المتتالية بما في ذلك الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة تقل موظفين حكوميين من وزارة التعدين والبترول في الحي السادس عشر من العاصمة. وأعلنت حركة طالبان أنها المسؤولة عن انفجار سيارة مفخخة في منطقة ديسبشاري في كابول، ما أسفر عن مقتل 9 مواطنين أجانب.
ويقول مسؤولو الأمن الأفغان إن الانفجارات الثلاثة التي هزت كابوت أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. وكان مسؤولون قد أعلنوا وقوع انفجار يوم الجمعة الماضية، عند مدخل جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية وأودى بحياة اثنين على الأقل وإصابة 10 آخرين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار. وقال واحد مايار المتحدث باسم
اقرأ المزيد
داعش (2)

لأول مرة منذ 2014.. داعش لم ينفذ هجمات لمدة أسبوع

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، مؤشر الإرهاب الأسبوعي الذي يتناول فيه بالبحث والرصد والتحليل الحوادث الإرهابية حول العالم، وذلك عن الفترة من 13 وحتى 19 يوليو لعام 2019، إذ رصد المؤشر هذا الأسبوع وقوع 6 عمليات إرهابية ضربت 3 دول مختلفة حول العالم، نتج عنها سقوط 100 ما بين قتيل وجريح، مشيرا إلى أن تنظيمين إرهابيين نفذا هذه العمليات، وحلت حركة طالبان الأفغانية في المركز الأول بواقع 3 عمليات أودت بحياة 15 شخصا وجرح 44 آخرين.
ميليشيات-الحوثى

«ألغام الحوثيين» وسيلة الهجوم الأساسية في حرب اليمن

4 سنوات وأكثر مرت على الحرب الأهلية بين جماعة الحوثيين الإرهابية والموالين للرئيس علي عبدالله صالح والمدعومين من إيران، والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور المدعومة من التحالف العربي، 4 سنوات كان عنوانها الدم ووسيلتها السلاح وضحيتها شعبا بأسره، حرب كان وقودها ألغام الحوثيين، إذ يشير المركز اليمني التنفيذي للتعامل مع الألغام، في أحد تقاريره، إلى أن الجيش اليمني أزال بين عامي 2016 و2018، ما يقدر بنحو 300 ألف لغم زرعها الحوثيون في مختلف أنحاء اليمن.
طالبان (1)

مقتل 31 مسلحا من طالبان في عمليات أمنية بأفغانستان

تمكنت القوات الخاصة الأفغانية، من قتل واحتجاز العشرات من مقاتلي طالبان خلال غارات منفصلة نفذت في إقليمي لوجار وباكتيكا. ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن مصادر عسكرية أفغانية مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 27 من عناصر طالبان خلال العملية الأمنية في منطقة "بول العلم" في لوجار، وأن القوات الخاصة اعتقلت أيضا 5 من مقاتلي طالبان خلال الغارة نفسها، موضحة أن القوات الخاصة قتلت 4 من عناصر طالبان خلال غارة في منطقة شاران في إقليم باكتيك، ودمرت مخبأ للأسلحة خلال العملية الأمنية.
على-الكوراني

علي كوراني.. يد حزب الله اليمنى في أمريكا

طموح حزب الله للتواجد خارج نطاق لبنان، جعله ينشر كتائبه في دول عدة وكثف تواجده في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، وامتد طموحه كأغلب التنظيمات للانتشار في أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا، والآن في الولايات المتحدة. ووجود تقارير بتغلغل حزب الله في أمريكا الشمالية ليس بجديد، وغالبا ما تركز على نشاط الحزب في الخارج من جمع التبرعات أو تبييض الأموال أو المشتريات، لكن ما كشفته الملاحقة الجنائية والإدانة في نيويورك عن علي كوراني عضو حزب الله البارز، يثير القلق بسبب نشاط الحزب في الولايات المتحدة وكندا.
اقرأ المزيد من الأخبار
طالبان (1)

مقتل 31 مسلحا من طالبان في عمليات أمنية بأفغانستان

تمكنت القوات الخاصة الأفغانية، من قتل واحتجاز العشرات من مقاتلي طالبان خلال غارات منفصلة نفذت في إقليمي لوجار وباكتيكا. ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن مصادر عسكرية أفغانية مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 27 من عناصر طالبان خلال العملية الأمنية في منطقة "بول العلم" في لوجار، وأن القوات الخاصة اعتقلت أيضا 5 من مقاتلي طالبان خلال الغارة نفسها، موضحة أن القوات الخاصة قتلت 4 من عناصر طالبان خلال غارة في منطقة شاران في إقليم باكتيك، ودمرت مخبأ للأسلحة خلال العملية الأمنية.
حركة-طالبان

مقتل نائب رئيس المخابرات بحركة طالبان

لقي، اليوم الإثنين، 8 مسلحين من حركة طالبان مصرعهم من بينهم نائب رئيس المخابرات بالحركة، إثر غارة جوية أمريكية في منطقة كاراباخ في إقليم غزني شرقي أفغانستان. وذكر بيان فيلق الرعد 203 التابع للجيش الأفغاني، أن القوات الأمريكية شنت غارة جوية في منطقتي خلو وشيراباد في منطقة كاراباخ، أسفرت عن مقتل 8 من مسلحي طالبان، من بينهم نائب رئيس المخابرات لطالبان في كاراباخ، وتدمير إحدى المركبات، وذلك بحسب ما أعلنته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الإثنين.
تفجير بالصومال - أرشيفية

26 قتيلا و56 جريحا في هجوم كيسمايو بالصومال

شن مسلحون من حركة الشباب الإرهابية، التي تتبنى فكر تنظيم "القاعدة"، هجوما على فندق في مدينة كيسمايو جنوب الصومال، فجر اليوم السبت، وتمكنت قوات الأمن الصومالية من السيطرة على الهجوم، الذي أسفر حتى الآن عن وفاة 26 قتيلا على الأقل، وإصابة 56 آخرين، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن كيفية تنفيذ الحادث. وتشن القوات الأمريكية باستمرار غارات تستهدف مواقع حركة الشباب الإرهابية، وذلك بالتنسيق مع الحكومة الصومالية.
تفجير-في-أفغانستان (2)

وفاة 5 أشخاص وإصابة 40 في هجوم نفذه قاصر بأفغانستان

نفذ قاصر هجوما انتحاريا خلال حفل زفاف نجل زعيم محلي في مديرية «بتشيراجام»، في إقليم بشرق أفغانستان نتج عنه مقتل 5 أشخاص وإصابة 40 شخصا آخرين، جراء التفجير الذي نفذه الانتحاري وسط المدعوين، ولم تعلن أي جهة مصنفة إرهابية مسؤوليتها عن هذا الحادث، في الوقت الذي خرجت فيه حركة طالبان لتنفي مسؤوليتها عن هذا الاعتداء عبر متحدث باسمها، وتعاني أفغانستان من وقوع هجمات إرهابية على فترات مختلفة، حيث كانت مقرا لجماعات إرهابية مختلفة أبرزها تنظيم القاعدة الذي كان يقوده أسامة بن لادن .
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org