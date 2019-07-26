«داعش» يُعلن مسؤوليته عن انفجارين وقعا في كابول

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٠ ص

انفجار - أرشيفية

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الانفجارين المتتابعين اللذين وقعا، أمس الخميس، في العاصمة الأفغانية "كابول". وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الجمعة، أن التنظيم الإرهابي أعلن ذلك عبر وكالة "أعماق" التابعة له، حيث زعم داعش بأن هو المسؤول عن الانفجارات المتتالية بما في ذلك الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة تقل موظفين حكوميين من وزارة التعدين والبترول في الحي السادس عشر من العاصمة. وأعلنت حركة طالبان أنها المسؤولة عن انفجار سيارة مفخخة في منطقة ديسبشاري في كابول، ما أسفر عن مقتل 9 مواطنين أجانب.

ويقول مسؤولو الأمن الأفغان إن الانفجارات الثلاثة التي هزت كابوت أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.وكان مسؤولون قد أعلنوا وقوع انفجار يوم الجمعة الماضية، عند مدخل جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية وأودى بحياة اثنين على الأقل وإصابة 10 آخرين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.وقال واحد مايار المتحدث باسم