أوزيل وكولاسيناك يتعرضان لهجوم مسلح

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٤ ص

مسعود أوزيل

تعرض ثنائي أرسنال سياد كولاسيناك ومسعود أوزيل إلى محاولة سرقة مساء أمس الخميس، حيث انتشر مقطع فيديو في الصحف البريطانية، يوضح تعرض الثنائي لهجوم بالأسلحة البيضاء، وحاول كولاسيناك التصدي لهذا الهجوم في الوقت الذي لاذ فيه النجم الألماني بالفرار تجاه أحد المطاعم التركية القريبة من أجل الاتصال بالشرطة، لتخرج إدارة أرسنال وتؤكد عدم تعرض أي منهما لأي مكروه من تلك الواقعة، مؤكدة أن الواقعة شخصية ولن تؤثر بأي شكل على إعدادات الفريق لبداية الموسم الجديد، وذلك حسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.

وأفادت الشرطة المحلية أنها لم تتمكن بعد من إلقاء القبض على المتهمين في تلك الواقعة، مؤكدة مواصلة التحريات من أجل الوصول إليهم في أقرب وقت ممكن. وبدوره قال مالك المطعم الذي توجه إليه أوزيل إن اللصوص طلبوا من كولاسيناك الحصول على ساعته، ومن ثم حاولوا الاعتداء عليه قبل أن يحتمي بالسيارة، وحاول اللص الدخول

وأفادت الشرطة المحلية أنها لم تتمكن بعد من إلقاء القبض على المتهمين في تلك الواقعة، مؤكدة مواصلة التحريات من أجل الوصول إليهم في أقرب وقت ممكن.



وبدوره قال مالك المطعم الذي توجه إليه أوزيل إن اللصوص طلبوا من كولاسيناك الحصول على ساعته، ومن ثم حاولوا الاعتداء عليه قبل أن يحتمي بالسيارة، وحاول اللص الدخول إلى السيارة من الباب الآخر، قبل أن يتمكن أوزيل من التحرك بالسيارة وتحدث مطاردة بينهما بدراجة بخارية استمرت لقرابة 15 دقيقة.



وأضاف مالك المطعم أن اللصوص واصلوا الاعتداء على سيارة أوزيل، حتى تمكن من الوصول إلى المطعم، مؤكدا أن اللاعبين بحالة جيدة، في الوقت الذي عانت فيه زوجة النجم الألماني من ذعر كبير.