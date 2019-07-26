رياضة

رسميا.. الإسماعيلي يتعاقد مع بيكيتي سيلفا

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٧ ص
بيكيتى سيلفا
بيكيتى سيلفا
تعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، مع اللاعب الدولي الغيني بيكيتى سيلفا صانع ألعاب نادي الشعلة السعودي، ومنتخب غينيا بيساو، حتى نهاية عام 2022. وجاء تعاقد الإسماعيلي لمدة 3 مواسم قادمة في حضور محمد خلف مدير التسويق ولجنة التعاقدات، ومحمد محسن أبو جريشة عضو اللجنة الفنية بالنادي، بالإضافة إلى اللاعب ووكيله. كان إبراهيم عثمان قد كلف لجنة فنية من لاعبي الإسماعيلي القدامى لاكتشاف لاعبين مميزين ببطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر، وقدم سيلفا أداءً أكثر من رائع مع منتخب بلاده خلال منافسات كأس الأمم 2019.
وتسعى إدارة الإسماعيلى للتعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد لتدعيم خطوط الفريق قبل بداية الموسم الكروى الجديد (2019-2020)، فى ظل مشاركة الدراويش فى البطولات المحلية (الدوري - الكأس) والبطولة العربية. بيكيتى سليفا صاحب الـ26 عامًا، يبلغ طوله 1.73 سم، وصاحب قدم يسرى ويجيد اللعب في ثلاثة مراكز (الجناح الأيمن
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