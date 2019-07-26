رسميا.. الإسماعيلي يتعاقد مع بيكيتي سيلفا

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٢٧ ص

بيكيتى سيلفا

تعاقد مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، مع اللاعب الدولي الغيني بيكيتى سيلفا صانع ألعاب نادي الشعلة السعودي، ومنتخب غينيا بيساو، حتى نهاية عام 2022. وجاء تعاقد الإسماعيلي لمدة 3 مواسم قادمة في حضور محمد خلف مدير التسويق ولجنة التعاقدات، ومحمد محسن أبو جريشة عضو اللجنة الفنية بالنادي، بالإضافة إلى اللاعب ووكيله. كان إبراهيم عثمان قد كلف لجنة فنية من لاعبي الإسماعيلي القدامى لاكتشاف لاعبين مميزين ببطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر، وقدم سيلفا أداءً أكثر من رائع مع منتخب بلاده خلال منافسات كأس الأمم 2019.

وتسعى إدارة الإسماعيلى للتعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد لتدعيم خطوط الفريق قبل بداية الموسم الكروى الجديد (2019-2020)، فى ظل مشاركة الدراويش فى البطولات المحلية (الدوري - الكأس) والبطولة العربية. بيكيتى سليفا صاحب الـ26 عامًا، يبلغ طوله 1.73 سم، وصاحب قدم يسرى ويجيد اللعب في ثلاثة مراكز (الجناح الأيمن

وتسعى إدارة الإسماعيلى للتعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد لتدعيم خطوط الفريق قبل بداية الموسم الكروى الجديد (2019-2020)، فى ظل مشاركة الدراويش فى البطولات المحلية (الدوري - الكأس) والبطولة العربية.



بيكيتى سليفا صاحب الـ26 عامًا، يبلغ طوله 1.73 سم، وصاحب قدم يسرى ويجيد اللعب في ثلاثة مراكز (الجناح الأيمن - الجناح الأيسر - صانع الألعاب).



وانضم بيكيتى سيلفا لمنتخب غينيا بيساو للمرة الأولى في 13 أكتوبر 2015، وشارك مع منتخب بلاده في 17 مباراة، بعدد دقائق بلغ 1.222 دقيقة، سجل خلالها هدفين وصنع آخر.



كما شارك بيكيتى سيلفا مع منتخب البرتغال تحت 20 عامًا، وانضم لهم وكان عمره 19 عامًا و6 أشهر و4 أيام، وشارك مع البرتغال في 15 مباراة وسجل هدفًا.