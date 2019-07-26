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لاتجارهم بالبشر.. اعتقال 16 متورطا في «فضيحة المارينز»

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ ص
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
اعتقلت سلطات الأمن 16 من عناصر مشاة البحرية الأمريكية "مارينز" بتهمة الاتجار بالبشر وجرائم مخدرات، حسبما أعلن الجيش الأمريكي، أمس الخميس. وتم توقيف الـ16 في قاعدة "كامب بندلتون" التابعة للمارينز في كاليفورنيا، على بعد قرابة 90 كيلومترا شمالي الحدود المكسيكية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال الجيش الأمريكي في بيان، إن "عناصر المارينز الـ16 اعتقلوا بتهمة التورط في أنشطة غير قانونية مختلفة، من الاتجار بالبشر إلى جرائم مخدرات. وأدت معلومات تم الحصول عليها من تحقيق سابق في الاتجار بالبشر إلى تسريع الاعتقالات".
وأضاف البيان أن 8 أعضاء آخرين في المارينز "سيتم استجوابهم لدورهم في جرائم مخدرات مفترضة غير متصلة باعتقالات اليوم".وقالت كندرا موتز المتحدثة باسم المارينز، إن التهم "متنوعة"، مشيرة إلى أن "ليس جميع الموقوفين متهمين بالاتجار بالبشر".وقال الجيش إن عناصر المارينز الذين أوقفوا الخميس، ليسوا من ضمن الانتشار
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إيران تختبر صاروخا باليستيا مداه 1000 كيلومتر

قالت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إن إيران اختبرت صاروخا باليستيا متوسط المدى وصل مداه إلى 1000 كيلومتر. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن الاختبار الصاروخي لم يشكل تهديدا للقواعد أو سفن الشحن الأمريكية. ويُعتقد أن إيران اختبرت الصاروخ متوسط ??المدى، الأربعاء، في محاولة لتحسين مدى ودقة منظومة الأسلحة التي تمتلكها. من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مقابلة تلفزيونية، إنه سيذهب إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات وسط التوتر بين واشنطن وطهران.
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جونسون يمنح أخيه الصغير منصبا في الحكومة الجديدة

عين رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، أخيه الصغير، جو جونسون، الذي كان يشغل سابقا منصب نائب وزير النقل، بمنصب نائب وزير الأعمال الحرة والطاقة والاستراتيجية الصناعية. وأصبح بوريس جونسون، أمس الأربعاء، رئيسا جديدا لوزراء بريطانيا. وتمكن من القيام بأوسع تغيير في الحكومة البريطانية في تاريخ بريطانيا الحديثة، وذلك دون تسليم السلطة من حزب لآخر، إذ بقيت السلطة في يد حزب المحافظين الذي ينتمي له بوريس جونسون وكذلك سلفه رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي.
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بعد مقتل 5 أشخاص.. 3 انفجارات تهز العاصمة الأفغانية

قال مسؤولون بالحكومة إن انفجارين وقعا في العاصمة الأفغانية كابول يوم الخميس بعد دقائق من انفجار قنبلة في حافلة تقل موظفين حكوميين مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص. وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية "وقع انفجار قرب موقع انفجار الحافلة والثاني في الجزء الشرقي من المدينة". كان مسؤولون قالوا في وقت سابق إن 5 أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب 10 عندما انفجرت قنبلة تم تثبيتها في الحافلة التي تقل موظفين بالحكومة. وقال شاهد، إن حافلة صغيرة اشتعلت فيها النيران وإنه رأى عددا من المصابين وبعض الجثث، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.
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5 قتلى ومشردون جراء فيضانات ضربت تركيا

لقى 5 أشخاص مصرعهم على الأقل، واعتبر اثنان آخران في عداد المفقودين، في شمال غربي تركيا، إثر فيضانات ضربت المنطقة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وذكر موقع "أحوال" المتخصص في الشأن التركي، أمس الأربعاء، أنه جرى إجلاء مئات الأتراك في محافظة دوزجة، بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية التي دمرت مناطق في المحافظة. وأشار إلى أنه تم انتشال جثث 5 أشخاص، كانوا ضمن 7 اعتبروا مفقودين، بعد ما تسببت الأمطار القياسية التي هطلت على المنطقة في فيضان نهر ميلين قبل أيام، مما أدى إلى تضرر نحو 124 قرية مجاورة.
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