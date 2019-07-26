لاتجارهم بالبشر.. اعتقال 16 متورطا في «فضيحة المارينز»

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٥٠ ص

القوات الأمريكية

اعتقلت سلطات الأمن 16 من عناصر مشاة البحرية الأمريكية "مارينز" بتهمة الاتجار بالبشر وجرائم مخدرات، حسبما أعلن الجيش الأمريكي، أمس الخميس. وتم توقيف الـ16 في قاعدة "كامب بندلتون" التابعة للمارينز في كاليفورنيا، على بعد قرابة 90 كيلومترا شمالي الحدود المكسيكية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال الجيش الأمريكي في بيان، إن "عناصر المارينز الـ16 اعتقلوا بتهمة التورط في أنشطة غير قانونية مختلفة، من الاتجار بالبشر إلى جرائم مخدرات. وأدت معلومات تم الحصول عليها من تحقيق سابق في الاتجار بالبشر إلى تسريع الاعتقالات".

وأضاف البيان أن 8 أعضاء آخرين في المارينز "سيتم استجوابهم لدورهم في جرائم مخدرات مفترضة غير متصلة باعتقالات اليوم".وقالت كندرا موتز المتحدثة باسم المارينز، إن التهم "متنوعة"، مشيرة إلى أن "ليس جميع الموقوفين متهمين بالاتجار بالبشر".وقال الجيش إن عناصر المارينز الذين أوقفوا الخميس، ليسوا من ضمن الانتشار