سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بالجيزة 8 ساعات

تحرير:التحرير ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ ص
مياه الشرب
مياه الشرب
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة، قطع الخدمة عن 3 مناطق، لمدة 8 ساعات تبدأ الساعة الـ10 مساء يوم الجمعة الموافق 26/7/2019 وحتى الساعة الـ6 صباح يوم السبت الموافق 27/7/2019.وأوضحت الشركة فى بيان صحفى، أن المناطق المقرر قطع المياه عنها هى: "المنيب – القصبجى – جسر الكونيسة" ومتفرعاتها.
وناشدت محافظة الجيزة، المواطنين والمنشآت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال مدة الانقطاع، وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك للمناطق المتأثرة عند الطلب من خلال الخط الساخن "125".

جمارك-مطار -القاهرة(1)

بعد تعليقها أسبوع.. بريطانيا تستأنف رحلاتها الجوية إلى مصر

استأنفت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز"، اليوم الجمعة، رحلاتها إلى القاهرة بعد تعليقها من السبت الماضي ولمدة سبعة أيام كإجراء احترازي وطبقا لما أسمته مخاوف أمنية، بحسب "فرانس 24". وأعلنت الشركة، أنه "في أعقاب تقييم شامل للترتيبات الأمنية يمكننا استئناف الرحلات إلى القاهرة"، دون ذكر أي تفاصيل بشأن المراجعة الأمنية للشركة. وأعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية، بريتيش إيروايز، اليوم الجمعة، استئناف الرحلات إلى القاهرة بعد تعليقها بسبب مخاوف أمنية.
طقس-حار-مياه

الأرصاد: اليوم استمرار الطقس الحار.. و7 مدن +40

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، على أأن يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
جمال عبد الناصر

في مثل هذا اليوم.. جمال عبد الناصر يؤمم قناة السويس

في مثل هذا اليوم 26 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1956: الرئيس جمال عبد الناصر يؤمم قناة السويس. وفي عام 1983: الإسرائيليون يقتلون 3 طلاب بمدينة الخليل. وفي عام 2005: الإفراج عن قائد القوات اللبنانية سمير جعجع بعد صدور قانون عفو عام من مجلس النواب اللبناني وذلك بعد قضائه لـ11 عاما في سجن تحت الأرض بمبنى وزارة الدفاع.
سد-النهضة (1)

سد النهضة يتصدر رسالة أبي أحمد للرئيس السيسي

بعث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد فيها اهتمام أديس أبابا، وعزمها على استئناف مسار المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان بشأن سد النهضة، بهدف تنفيذ ما تضمنه إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث، من أجل التوصل إلى اتفاق ثلاثي بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساو.. وعبر أبي، في الرسالة التي نقلها وزير الخارجية الإثيوبي، الذي استقبله الرئيس السيسي اليوم الخميس، عن الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير أوجه العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة مع مصر.
اقرأ المزيد من الأخبار
حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية

إجراءات من محافظ الإسماعيلية لحل مشكلة انقطاع المياه

تعرضت مناطق: أبو بلح، الخشاية، كوبرى سيناء، الجمالين، المنايف، بمركزي أبو صوير والإسماعيلية، لانقطاع المياه بعد احتراق 3 مواتير رفع بمنطقة بوستر أبو سالم الواقعة بقرية أبو بلح بالقرب من طريق "الإسماعيلية - فايد"، ما أدى إلى توقف ضخ مياه الشرب تماما، وتجمع عدد من المواطنين أمام غرفة الرفع الرئيسية التي تغذي مناطق واسعة بتلك القرى، مطالبين المحافظ بسرعة التدخل لحل المشكلة وعودة المياه إلى منازلهم خاصة أن المشكلة مستمرة منذ عدة أسابيع ولم يتم حلها حتى الآن.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

معيط: الدولة تتحمل فارق تكلفة مياه الشرب وسعر البيع

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019- 2020، تستهدف العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات والمناطق الأكثر احتياجا، موضحا الاستمرار فى توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطنى، وتحسين الخدمات والمرافق العامة؛ كشبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي. وأضاف أنه "تخفيفا للأعباء على المواطنين، تتحمل الدولة الفرق بين التكلفة الاقتصادية للمياه وسعر بيعها طبقا للتعريفة المقررة".
عادل-الغضبان

70 مليون جنيه في 4 أيام لإزالة ورد النيل ببورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة واجهت مشكلة ضعف تدفق مياه الشرب وعدم وصولها إلى الأدوار العليا، مؤكدا أن جهود أجهزة الدولة تضافرت على مدار 4 أيام لتطهير ترعة مياه الشرب من العوائق وورد النيل، بمتابعة على مدار الساعة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري. وأكد أنه تم إنفاق 70 مليون جنيه لإزالة كميات ورد النيل التي تدفقت بشكل غير مسبوق في تاريخ ترعة بورسعيد، وأثرت فى حصة المياه الواردة للمحافظة.
المحافظ عادل الغضبان يوجه بمتابعة إطلاق المشروع الرقمي لبورسعيد

محافظ بورسعيد يعتذر للمواطنين بسبب «ضعف المياه»

تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، باعتذار إلى أهالي المحافظة، بسبب أزمة ضعف مياه الشرب التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، مشيرًا خلال مؤتمر صحفي عقده بديوان عام المحافظة لإعلان الخطوات التي قامت بها المحافظة منذ أزمة انقطاع مياه الشرب، إلى أنه رجل دولة وهذا الاعتذار من حق المواطنين علينا. وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة لن تنجح بمفردها، وعلى المواطن دور هام في العمل على ترشيد استهلاك المياه، والإبلاغ عن أي مخالفات لإهدار المياه أو استهلاكها بطرق غير قانونية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org