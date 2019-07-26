قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بالجيزة 8 ساعات

تحرير:التحرير ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠١ ص

مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة، قطع الخدمة عن 3 مناطق، لمدة 8 ساعات تبدأ الساعة الـ10 مساء يوم الجمعة الموافق 26/7/2019 وحتى الساعة الـ6 صباح يوم السبت الموافق 27/7/2019.وأوضحت الشركة فى بيان صحفى، أن المناطق المقرر قطع المياه عنها هى: "المنيب – القصبجى – جسر الكونيسة" ومتفرعاتها.

وناشدت محافظة الجيزة، المواطنين والمنشآت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال مدة الانقطاع، وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك للمناطق المتأثرة عند الطلب من خلال الخط الساخن "125".



