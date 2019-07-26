مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية

تحرير:التحرير ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ ص

الشرطة الأمريكية

شهدت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مقتل أشخاص بالرصاص وأصيب اثنان في إطلاق نار عبر أربعة أحياء، مما دفع الشرطة لبدء حملة ملاحقة استمرت 12 ساعة قبل أن تتمكن من إلقاء القبض على المسلح المشتبه به. وقال متحدث باسم شرطة المدينة، بحسب وكالة "رويترز"، إن المشتبه به يدعى جيري زاراجوزا (26 عاما) وإنه محتجز على ذمة اتهامات بالقتل فيما يتعلق بقتل والده وشقيقه وإصابة والدته بطلق ناري. ولم يذكر المتحدث أسماء الضحايا، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وذكرت الشرطة إن إطلاق النار بدأ في شقة كان المشتبه به يعيش فيها مع والديه وذلك في حوالي الساعة الثانية صباحا أمس الخميس.وأضافت الشرطة أن المشتبه به قتل امرأة كان قد تعرف عليها عند محطة للبنزين في نورث هوليوود بعد ذلك بحوالي 45 دقيقة لكنه لم يحدد العلاقة بينهما.وأشارت الشرطة إلى أن زاراجوزا قتل بالرصاص