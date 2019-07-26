بعد تعليقها أسبوع.. بريطانيا تستأنف رحلاتها الجوية إلى مصر

تحرير:التحرير ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٢٥ ص

مطار القاهرة

استأنفت شركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز"، اليوم الجمعة، رحلاتها إلى القاهرة بعد تعليقها من السبت الماضي ولمدة سبعة أيام كإجراء احترازي وطبقا لما أسمته مخاوف أمنية، بحسب "فرانس 24". وأعلنت الشركة، أنه "في أعقاب تقييم شامل للترتيبات الأمنية يمكننا استئناف الرحلات إلى القاهرة"، دون ذكر أي تفاصيل بشأن المراجعة الأمنية للشركة. وأعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية، بريتيش إيروايز، اليوم الجمعة، استئناف الرحلات إلى القاهرة بعد تعليقها بسبب مخاوف أمنية.

وقالت متحدثة باسم الشركة "في أعقاب تقييم شامل للترتيبات الأمنية يسعدنا أن نعلن استئناف خدمتنا إلى ومن القاهرة اعتبارا من الجمعة 26 يوليو"، ولم ترد أي تفاصيل بشأن المراجعة الأمنية للشركة.كانت الشركة قد علقت الرحلات إلى القاهرة يوم السبت الماضي لمدة سبعة أيام "كإجراء احترازي" في الوقت الذي تعكف فيه على