رياضة

مع اقتراب رحيله.. برشلونة يحدد ثمن كوتينيو

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ ص
فيليب كوتينيو
فيليب كوتينيو
حدد برشلونة ثمن نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو للأندية الراغبة في التعاقد معه، حيث قدّر العملاق الكتالوني قيمته بـ120 مليون يورو، أي أقل بـ15 مليونا عن المبلغ الذي دفعه البارسا للتعاقد معه من صفوف ليفربول في شهر يناير من عام 2018، ويعد كوتينيو من أبرز اللاعبين المرشح رحيلهم عن النادي إلى جانب الفرنسي عثمان ديمبلي من أجل توفير الأموال اللازمة لاستعادة خدمات النجم البرازيلي نيمار، وبات برشلونة مستعدا لبيع كوتينيو بثمن أقل من شرائه للتخلص منه في أقرب وقت ممكن، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
وعانى كوتينيو من انخفاض مستوى ملحوظ مع برشلونة، وبات عرضة لصافرات الاستهجان من قبل جماهير البارسا، ليبدأ العملاق الكتالوني التفكير بشدة في بيعه. واستبعد مدرب ليفربول يورجين كلوب إمكانية التعاقد مع كوتينيو من جديد لارتفاع ثمنه، بينما يرفض اللاعب نفسه الانتقال إلى أي من تشيلسي ومانشستر يونايتد. وقال
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لوري-ساني-مانشستر-سيتي-إيفرتون

كومان يتمنى انتقال نجم مانشستر سيتي إلى بايرن

أعرب الفرنسي كينجسلي كومان، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، عن أمله في انتقال اللاعب الألماني الدولي ليروا ساني إلى صفوف بايرن، مشيرا إلى أنه لاعب رائع وسيفيد الفريق كثيرا. وكشف بايرن، حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) منذ فترة طويلة، عن رغبته في ضم ساني، كما ذكرت بعض التقارير أن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي في بايرن، دخل في مفاوضات مع النادي الإنجليزي في هذا الشأن. وأوضح كومان صاحب الـ23 عاما، في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الجمعة، أنه يتمنى انتقال ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى بايرن.
ماتياس دي ليخت (2)

المساواة بالكبار سبب تعقد مفاوضات دي ليخت مع البرسا

حاول برشلونة جاهدًا التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من صفوف أياكس، قبل أن يتخذ دي ليخت قراره بالانتقال إلى يوفنتوس، الذي خاض معه أول مباراة يوم الأربعاء الماضي، ووصلت المفاوضات بين البرسا والمدافع الهولندي إلى ذروتها منذ أسبوعين، حينما طلب اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا عبر وكيل أعماله مينو رايولا، الحصول على أجر أعلى من الكثير من نجوم الفريق، وعلى رأسهم كل من جيرارد بيكيه وجوردي ألبا، وذلك حسبما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
كأس-العالم-للأندية

فيفا يحدد موعد انطلاق كأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية لعام 2019، إذ ذكر الموقع الرسمي للفيفا أن بطولة كأس العالم للأندية ستقام خلال الفترة من 11 حتى 21 ديسمبر المقبل. ونوه بتأكد مشاركة 3 أندية في البطولة حتى الآن، وهي ليفربول الإنجليزي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، وهينجين سبورت بطل أوقيانوسيا، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأضاف الفيفا أنه سيتم سحب قرعة لتحديد مباريات الدور الثاني ونصف النهائي، في مدينة زيوريخ السويسرية، في 16 سبتمبر المقبل.
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فيليب-كوتينيو (2)

يورجن كلوب يغلق الباب في وجه كوتينيو

استبعد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، عودة الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني لصفوف الريدز مرة أخرى. كوتينيو انتقل من ليفربول إلى برشلونة، مطلع عام 2018، مقابل ما يقرب من 180 مليون يورو، وفشل في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي للبلوجرانا، بشكل مستمر، ومؤخرا كان مثار انتقادات كبيرة، ويعد من المرشحين للرحيل عن البرسا. وقال كلوب لشبكة أي إس بي إن، عقب تعادل ليفربول أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي: "هذا غير ممكن فقط، كما قلت أي فريق سيكون أفضل له -بما فيه فريقنا- لكنني أتمنى أن يجد حظه مع برشلونة".
مانشستر يونايتد

اليونايتد يتراجع في قائمة فوربس لأغلى الأندية عالميا

تراجع مانشستر يونايتد من المركز الثاني إلى المركز السادس في قائمة فوربس لقيمة الأندية الرياضية الأغلى في العالم، وذلك في الوقت الذي حافظ فيه ناديي ريال مدريد وبرشلونة على ترتيبهم في المركزين الثالث والرابع على الترتيب منذ عام 2018، وتوجد في القائمة 5 أندية أخرى في مجال كرة القدم في قائمة الـ50 الأوائل، وهم بايرن ميونيخ الـ17 ومانشستر سيتي الـ25 وتشيلسي الـ23 وأرسنال الـ42 وليفربول الـ45، في الوقت الذي تصدر فيه نادي دالاس كاوبويز الناشط في دوري كرة القدم الأمريكية القائمة بقيمة 5 مليار دولار.
يورجن كلوب‎

كلوب ينتقد قلة فترات الراحة في الدوري الإنجليزي

أعرب المدرب الألماني يورجين كلوب عن قلقه الشديد من وقت الراحة القصير الذي حصل عليه لاعبو ليفربول، والذي قال عنه كلوب: "الوضع الحالي للفريق غير مقبول على المدى البعيد، فلا توجد مشكلة في الوقت الحالي من عدم تواجد النجوم في الفترة الإعدادية للموسم، فالكل متواجد بعيدًا عن ثلاثي خط الهجوم، وسيكون من الصعب عند عودتهم، إخبارهم هيا بنا نجري من جديد، بعد الصعوبات التي واجهوها خلال الصيف، بالتأكيد البداية ستكون صعبة للغاية، وعلينا تغيير ذلك في المستقبل"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
فيليب-كوتينيو (2)

ليفربول يدرس التعاقد مع كوتينيو من جديد

أبدى النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، المتوج حديثا بكوبا أمريكا مع البرازيل، موافقته على العودة إلى ليفربول من جديد، حيث يدرس الريدز خيار استعارة اللاعب من صفوف برشلونة، بعد فشله في تقديم مستويات طيبة مع العملاق الكتالوني منذ انتقاله إليه في شهر يناير من عام 2018، ليتعرض إلى الكثير من صافرات الاستهجان بسبب ضعف مستواه، ومع وصول الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة بشكل رسمي، تقلصت حظوظ كوتينيو في المشاركة أساسيا مع الفريق الموسم المقبل، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
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