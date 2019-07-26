مع اقتراب رحيله.. برشلونة يحدد ثمن كوتينيو

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٢ ص

فيليب كوتينيو

حدد برشلونة ثمن نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو للأندية الراغبة في التعاقد معه، حيث قدّر العملاق الكتالوني قيمته بـ120 مليون يورو، أي أقل بـ15 مليونا عن المبلغ الذي دفعه البارسا للتعاقد معه من صفوف ليفربول في شهر يناير من عام 2018، ويعد كوتينيو من أبرز اللاعبين المرشح رحيلهم عن النادي إلى جانب الفرنسي عثمان ديمبلي من أجل توفير الأموال اللازمة لاستعادة خدمات النجم البرازيلي نيمار، وبات برشلونة مستعدا لبيع كوتينيو بثمن أقل من شرائه للتخلص منه في أقرب وقت ممكن، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وعانى كوتينيو من انخفاض مستوى ملحوظ مع برشلونة، وبات عرضة لصافرات الاستهجان من قبل جماهير البارسا، ليبدأ العملاق الكتالوني التفكير بشدة في بيعه. واستبعد مدرب ليفربول يورجين كلوب إمكانية التعاقد مع كوتينيو من جديد لارتفاع ثمنه، بينما يرفض اللاعب نفسه الانتقال إلى أي من تشيلسي ومانشستر يونايتد. وقال

وعانى كوتينيو من انخفاض مستوى ملحوظ مع برشلونة، وبات عرضة لصافرات الاستهجان من قبل جماهير البارسا، ليبدأ العملاق الكتالوني التفكير بشدة في بيعه.



واستبعد مدرب ليفربول يورجين كلوب إمكانية التعاقد مع كوتينيو من جديد لارتفاع ثمنه، بينما يرفض اللاعب نفسه الانتقال إلى أي من تشيلسي ومانشستر يونايتد.



وقال كلوب عن كوتينيو: "بإمكان كوتينيو مساعدة أي فريق في العالم بنسبة 100%، الأمر لا يتعلق بذلك فهو بالطبع لاعب مذهل، ولكن نحتاج إلى أموال ضخمة للغاية للتعاقد معه، وهذا ليس العام المناسب للقيام بذلك".



وتابع كلوب: "الأمر ليس ممكنا، سبق أن قلت إن وجوده معنا سيحسن من مستوانا، ولكنى أتمنى أن يتحسن وضعه حاليا مع برشلونة، أو أن يجد ناديا مناسبا".