برشلونة يسعى لتجديد عقد ميسي مدى الحياة

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ ص

ليونيل ميسي

يضع برشلونة مهمة تجديد عقد نجم الفريق ليونيل ميسي كأولوية قصوى، خاصة أن عقد اللاعب الأفضل في العالم 5 مرات يمتد حتى عام 2021، ومع ذلك تدرك الإدارة أن ميسي وحده هو من سيحدد وقت بدء المفاوضات، وجدد ميسي تعاقده مع العملاق الكتالوني للمرة الأخيرة في شهر نوفمبر من عام 2017، بشرط جزائي تبلغ قيمته 700 مليون يورو، ومع ذلك تشعر إدارة برشلونة ببعض الهدوء، لتبقى عامين في عقد النجم البالغ من العمر 32 عاما، كما أن رغبة ميسي هي البقاء في صفوف برشلونة حتى الاعتزال.

ويخطط برشلونة بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، للاجتماع بميسي للوصول إلى اتفاق هذا الموسم، ومحاولة توقيع عقد مدى الحياة معه كما حدث مع أندريس إنيستا، وتوجد الكرة الآن في ملعب ميسي ووكيل أعماله، والده خورخي ميسي، لتحديد موعد ذلك الاجتماع. ومن المنتظر أن تجلس إدارة برشلونة لعرض خططها على والد ميسي، الذي

ويخطط برشلونة بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، للاجتماع بميسي للوصول إلى اتفاق هذا الموسم، ومحاولة توقيع عقد مدى الحياة معه كما حدث مع أندريس إنيستا، وتوجد الكرة الآن في ملعب ميسي ووكيل أعماله، والده خورخي ميسي، لتحديد موعد ذلك الاجتماع.



ومن المنتظر أن تجلس إدارة برشلونة لعرض خططها على والد ميسي، الذي سيعلن بعدها عن قرار النجم الأرجنتيني.



يذكر أن ميسي توج مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني 10 مرات وبكأس ملك إسبانيا 6 مرات والسوبر الإسباني 8 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية 3 مرات.



ويعد ميسي الهداف التاريخي للبارسا في دوري أبطال أوروبا برصيد 108 أهداف، والهداف التاريخي في جميع المسابقات برصيد 602 هدف، والهداف التاريخي لمباريات الكلاسيكو أمام ريال مدريد برصيد 26 هدفا.