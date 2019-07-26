جريمة

شرطة المرافق تتصدى لإشغالات «عثمان محرم» في الطالبية

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ ص
إزالة إشغالات
إزالة إشغالات
حملات تفتيشية مكبرة تشنها قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات الأمن، بالإضافة إلى إدارة شرطة المرافق والحماية المدنية.  أسفرت جهود الحملة التي ترأسها اللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق بالجيزة، عن رفع وإزالة 1490 حالة تعدّ متنوعة على الطريق، أبرزها 620 كرسيا، و4 "غرز شاي"، و11 عربة
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الشرطة في رحلة إعادة المظهر الحضاري لمدينة 6 أكتوبر

حملات تفتيشية مكبرة تشنها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على الشارع المصري تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين.
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مرور الجيزة تتصدى للمواقف العشوائية بحملات مكبرة

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هتك عرض طفلة.. المشدد 15 عاما لعاطل بالمنيا

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قاهر خُط بلبيس.. اللواء خضر مساعدا للنقل والمواصلات

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القبض على مسجل خطر و3 مشتبهين بهم في الطالبية

حملات تفتيشية مكبرة تشنها قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
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رفع 30 طن قمامة في حملة مكبرة بأكتوبر

وجهت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة استهدفت قطاع أكتوبر تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال، ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين، نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة.
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شرطة المرافق تتصدى لإشغالات عثمان محرم في الطالبية

حملات تفتيشية مكبرة تشنها قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
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رفع 3 آلاف حالة تعد على الطريق في حملة بالطالبية

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملتها التفتيشية لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
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