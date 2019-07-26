رياضة

فيفا يحدد موعد انطلاق كأس العالم للأندية

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١١ ص
كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية لعام 2019، إذ ذكر الموقع الرسمي للفيفا أن بطولة كأس العالم للأندية ستقام خلال الفترة من 11 حتى 21 ديسمبر المقبل. ونوه بتأكد مشاركة 3 أندية في البطولة حتى الآن، وهي ليفربول الإنجليزي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، وهينجين سبورت بطل أوقيانوسيا، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأضاف الفيفا أنه سيتم سحب قرعة لتحديد مباريات الدور الثاني ونصف النهائي، في مدينة زيوريخ السويسرية، في 16 سبتمبر المقبل.
وسيشارك ليفربول وبطل كوبا ليبرتادوريس في منافسات الدور نصف النهائي، بينما ستُلعب مباراة تحديد المركز الخامس يوم 17 ديسمبر، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث في نفس يوم مباراة النهائي. مجلس الاتحاد الدولي حدد في يونيو الماضي خلال اجتماعه، بالعاصمة الفرنسية باريس، مستضيف النسختين المقبلتين من بطولتي
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لوري-ساني-مانشستر-سيتي-إيفرتون

كومان يتمنى انتقال نجم مانشستر سيتي إلى بايرن

أعرب الفرنسي كينجسلي كومان، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، عن أمله في انتقال اللاعب الألماني الدولي ليروا ساني إلى صفوف بايرن، مشيرا إلى أنه لاعب رائع وسيفيد الفريق كثيرا. وكشف بايرن، حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) منذ فترة طويلة، عن رغبته في ضم ساني، كما ذكرت بعض التقارير أن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي في بايرن، دخل في مفاوضات مع النادي الإنجليزي في هذا الشأن. وأوضح كومان صاحب الـ23 عاما، في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الجمعة، أنه يتمنى انتقال ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى بايرن.
ماتياس دي ليخت (2)

المساواة بالكبار سبب تعقد مفاوضات دي ليخت مع البرسا

حاول برشلونة جاهدًا التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من صفوف أياكس، قبل أن يتخذ دي ليخت قراره بالانتقال إلى يوفنتوس، الذي خاض معه أول مباراة يوم الأربعاء الماضي، ووصلت المفاوضات بين البرسا والمدافع الهولندي إلى ذروتها منذ أسبوعين، حينما طلب اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا عبر وكيل أعماله مينو رايولا، الحصول على أجر أعلى من الكثير من نجوم الفريق، وعلى رأسهم كل من جيرارد بيكيه وجوردي ألبا، وذلك حسبما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
ميسى

برشلونة يسعى لتجديد عقد ميسي مدى الحياة

يضع برشلونة مهمة تجديد عقد نجم الفريق ليونيل ميسي كأولوية قصوى، خاصة أن عقد اللاعب الأفضل في العالم 5 مرات يمتد حتى عام 2021، ومع ذلك تدرك الإدارة أن ميسي وحده هو من سيحدد وقت بدء المفاوضات، وجدد ميسي تعاقده مع العملاق الكتالوني للمرة الأخيرة في شهر نوفمبر من عام 2017، بشرط جزائي تبلغ قيمته 700 مليون يورو، ومع ذلك تشعر إدارة برشلونة ببعض الهدوء، لتبقى عامين في عقد النجم البالغ من العمر 32 عاما، كما أن رغبة ميسي هي البقاء في صفوف برشلونة حتى الاعتزال.
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ميسى

برشلونة يسعى لتجديد عقد ميسي مدى الحياة

يضع برشلونة مهمة تجديد عقد نجم الفريق ليونيل ميسي كأولوية قصوى، خاصة أن عقد اللاعب الأفضل في العالم 5 مرات يمتد حتى عام 2021، ومع ذلك تدرك الإدارة أن ميسي وحده هو من سيحدد وقت بدء المفاوضات، وجدد ميسي تعاقده مع العملاق الكتالوني للمرة الأخيرة في شهر نوفمبر من عام 2017، بشرط جزائي تبلغ قيمته 700 مليون يورو، ومع ذلك تشعر إدارة برشلونة ببعض الهدوء، لتبقى عامين في عقد النجم البالغ من العمر 32 عاما، كما أن رغبة ميسي هي البقاء في صفوف برشلونة حتى الاعتزال.
هانى-ابو-ريدة (3)

أبو ريدة يفاوض «الفيفا» لتشكيل لجنة لإدارة الجبلاية

كشف مصدر باتحاد الكرة أن هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية السابق، يفاوض الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، للحصول على موافقة الفيفا برئاسة جياني أنفانتينو لتشكيل لجنة خماسية تشارك في إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث قال المصدر إن أشرف صبحي وزير الرياضة استقر على أحمد عبدالله رئيس لجنة الملاعب في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي نظمتها مصر من الفترة 21 من شهر يونيو الماضى والتي انتهت يوم الجمعة الماضي الموافق 19 من شهر يوليو الجاري ومحمد فضل نجم الأهلي السابق للانضمام لهذه اللجنة.
فان-دايك‎

فان دايك يحلم بالفوز بالكرة الذهبية

أكد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك أن الفوز بالكرة الذهبية يعد حلمًا بالنسبة له، ولكنه يفضل دائمًا الفوز بالألقاب مع ليفربول عن أي شيء آخر، ويأتي ذلك بعدما حظى المدافع الأغلى في العالم بموسم استثنائي الموسم الماضي، نجح خلاله في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وخسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي، كما خسر مع منتخب بلاده نهائي دوري الأمم الأوروبية، ليعد الهولندي من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام، وخلافة النجم الكرواتي لوكا مودريتش، وذلك بحسب موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
فان-دايك‎

فان دايك: الكرة الذهبية حلم لكنها صعبة لهذا السبب

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أن فريقه قدم موسمًا رائعًا تمكن خلاله من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وأنه كان من الممكن أن يكون أفضل له على المستوى الشخصي إذا نجح في التتويج بلقب البريميرليج الذي خسره لصالح مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة. وأشار فان دايك، خلال تصريحاته السبت، لموقع الريدز الرسمي، إلى أن الفريق أظهر تطورًا كبير في الموسم المنقضي، وكان ذلك نتاج خطة بناء فريق قوي قادر على حصد البطولات قبل مجيئه، وان الفريق يسير في الطريق الصحيح لمزيد من التقدم.
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