فيفا يحدد موعد انطلاق كأس العالم للأندية

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١١ ص

كأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية لعام 2019، إذ ذكر الموقع الرسمي للفيفا أن بطولة كأس العالم للأندية ستقام خلال الفترة من 11 حتى 21 ديسمبر المقبل. ونوه بتأكد مشاركة 3 أندية في البطولة حتى الآن، وهي ليفربول الإنجليزي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، وهينجين سبورت بطل أوقيانوسيا، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأضاف الفيفا أنه سيتم سحب قرعة لتحديد مباريات الدور الثاني ونصف النهائي، في مدينة زيوريخ السويسرية، في 16 سبتمبر المقبل.

وسيشارك ليفربول وبطل كوبا ليبرتادوريس في منافسات الدور نصف النهائي، بينما ستُلعب مباراة تحديد المركز الخامس يوم 17 ديسمبر، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث في نفس يوم مباراة النهائي. مجلس الاتحاد الدولي حدد في يونيو الماضي خلال اجتماعه، بالعاصمة الفرنسية باريس، مستضيف النسختين المقبلتين من بطولتي

وسيشارك ليفربول وبطل كوبا ليبرتادوريس في منافسات الدور نصف النهائي، بينما ستُلعب مباراة تحديد المركز الخامس يوم 17 ديسمبر، على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث في نفس يوم مباراة النهائي.



مجلس الاتحاد الدولي حدد في يونيو الماضي خلال اجتماعه، بالعاصمة الفرنسية باريس، مستضيف النسختين المقبلتين من بطولتي كأس العالم للأندية، المقررتين في 2019 و2020.



وقال الاتحاد في بيان رسمي: "بعد الاتفاق على إقامة البطولة بمشاركة 24 فريقا، والتي سيتم لعب النسخة التجريبية منها في 2021، قرر المجلس منح قطر استضافة النسختين 2019 و2020، بنظام البطولة الحالي".



وأضاف: "ستكون النسختان المقبلتان بوجود 7 فرق بمنزلة اختبار قبل استضافة قطر نهائيات كأس العالم 2022، لأن توقيتهما في شهر ديسمبر، سيتوافق مع توقيت كأس العالم المقبل، واختبار ظروف المناخ المماثلة".

