مرور الجيزة تتصدى للمواقف العشوائية بحملات مكبرة

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١١ ص

حملة مرورية

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3 آلاف مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 950 مخالفة انتظار خاطئ، و400 مخالفة متنوعة.

كما تم تحرير 1400 مخالفة نموذج 125، وشن 25 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي للمواقف العشوائية، وتحرير 29 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان. وشنت القوات حملات على سيارات السرفيس وتم تحرير 85 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" والتصالح الفوري في 60 مخالفة. تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات