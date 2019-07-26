المساواة بالكبار سبب تعقد مفاوضات دي ليخت مع البرسا

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص

ماتياس دي ليخت

حاول برشلونة جاهدًا التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من صفوف أياكس، قبل أن يتخذ دي ليخت قراره بالانتقال إلى يوفنتوس، الذي خاض معه أول مباراة يوم الأربعاء الماضي، ووصلت المفاوضات بين البرسا والمدافع الهولندي إلى ذروتها منذ أسبوعين، حينما طلب اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا عبر وكيل أعماله مينو رايولا، الحصول على أجر أعلى من الكثير من نجوم الفريق، وعلى رأسهم كل من جيرارد بيكيه وجوردي ألبا، وذلك حسبما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ومع تلك الطلبات المالية المبالغ فيها من وجهة نظر إدارة برشلونة، تعقدت المفاوضات، ليقرر دي ليخت الأسبوع الماضي الانتقال إلى يوفنتوس، بعدما رفض خلال شهر يونيو بالكامل تحديد وجهته المقبلة بعد التأكيد على الرحيل عن صفوف أياكس. وشارك دي ليخت يوم الأربعاء الماضي في أول مباراة له بقميص يوفنتوس أمام إنتر،

ومع تلك الطلبات المالية المبالغ فيها من وجهة نظر إدارة برشلونة، تعقدت المفاوضات، ليقرر دي ليخت الأسبوع الماضي الانتقال إلى يوفنتوس، بعدما رفض خلال شهر يونيو بالكامل تحديد وجهته المقبلة بعد التأكيد على الرحيل عن صفوف أياكس.



وشارك دي ليخت يوم الأربعاء الماضي في أول مباراة له بقميص يوفنتوس أمام إنتر، وكانت البداية سيئة للغاية من خلال تسجيل هدف بالخطأ في مرماه، قبل أن ينقذه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في شوط المباراة الثاني بتسجيل هدف التعادل.



يذكر أن دي ليخت قدم مستوى لافتا للنظر في الموسم الماضي، حيث توج مع أياكس بالثنائية المحلية -الدوري الهولندي وكأس هولندا- كما مكن الفريق من الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة بصورة درامية في اللحظات الأخيرة أمام توتنهام، وقاد هولندا للوصول إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية.