رياضة

المساواة بالكبار سبب تعقد مفاوضات دي ليخت مع البرسا

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص
ماتياس دي ليخت
ماتياس دي ليخت
حاول برشلونة جاهدًا التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من صفوف أياكس، قبل أن يتخذ دي ليخت قراره بالانتقال إلى يوفنتوس، الذي خاض معه أول مباراة يوم الأربعاء الماضي، ووصلت المفاوضات بين البرسا والمدافع الهولندي إلى ذروتها منذ أسبوعين، حينما طلب اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا عبر وكيل أعماله مينو رايولا، الحصول على أجر أعلى من الكثير من نجوم الفريق، وعلى رأسهم كل من جيرارد بيكيه وجوردي ألبا، وذلك حسبما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
ومع تلك الطلبات المالية المبالغ فيها من وجهة نظر إدارة برشلونة، تعقدت المفاوضات، ليقرر دي ليخت الأسبوع الماضي الانتقال إلى يوفنتوس، بعدما رفض خلال شهر يونيو بالكامل تحديد وجهته المقبلة بعد التأكيد على الرحيل عن صفوف أياكس. وشارك دي ليخت يوم الأربعاء الماضي في أول مباراة له بقميص يوفنتوس أمام إنتر،
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لماذا رفض دي ليخت الانتقال إلى برشلونة؟

تحدث المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت عن كواليس انتقاله إلى يوفنتوس، قائلًا: "الكثير من الأشخاص نصحوني بالانتقال إلى برشلونة، ولكني أخبرتهم بحاجتي إلى تحليل كل شيء، وأن أرى الخيار الأفضل بالنسبة لي، كما تحدث معي فرينكي دي يونج، وتمتعنا بالصراحة في حديثنا، بالطبع كان من الرائع مواصلة اللعب إلى جوار بعضنا البعض، ولكن مسيرتنا لا يجب أن تتوقف على قرار أي منا، فلكل منا مسيرة مختلفة، وفي النهاية عليك اختيار النادي الذي يقنعك بصورة أكبر، وهذا السبب وراء انتقالي إلى يوفنتوس".
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دي ليخت يكشف أسباب اختياره الانتقال ليوفنتوس

تحدث المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت عن أسباب اختياره الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي على حساب كل من برشلونة وباريس سان جيرمان، وقال دي ليخت في هذا الشأن: "عندما تفكر في إيطاليا، تفكر كثيرًا في الدفاع، فأعظم لاعبين في تاريخ إيطاليا هم المدافعون، وعندما كنت طفلا، كنت من أشد المعجبين بباريزي ومالديني وكانفارو ونيستا، وأملك قميصا ليوفنتوس عندما كنت أبلغ من العمر 7 سنوات، والوصول إلى يوفنتوس سيجعل مني مدافعا متكاملا، فأنا نشأت في أياكس وتعلمت الكرة الشاملة، وتعلمت كيفية اللعب بصورة ماتعة وتحقيق الانتصار".
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رسميا.. يوفنتوس يضم دي ليخت مقابل 75 مليون يورو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميا مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، آتيا من صفوف أياكس الهولندي، لمدة 5 سنوات حتى صيف عام 2024، مقابل 75 مليون يورو، تسدد على 5 سنوات، بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى متغيرات على الصفقة. وكان قد كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي عن بعض التفاصيل الجديدة في عقد ماتياس دي ليخت مع يوفنتوس، إذ ذكر الموقع أن قيمة الشرط الجزائي في عقد دي ليخت ستبلغ 150 مليون يورو، لكن هذا البند سيظل غير مفعل حتى صيف 2021.
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لماذا وضع دي ليخت شرطا جزائيا في عقده مع يوفنتوس؟

كشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، اليوم الأربعاء، بعض التفاصيل الجديدة في العقد المرتقب للمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، مع نادي يوفنتوس، حيث ذكر الموقع أن قيمة الشرط الجزائي في عقد دي ليخت ستبلغ 150 مليون يورو، لكن هذا البند سيظل غير مفعل حتى صيف 2021. وأشار كالتشيو ميركاتو إلى أن مسؤولي اليوفي يريدون تأمين بقاء نجم الطواحين لمدة موسمين، على الأقل، قبل التفاوض معه على عقد جديد لإزالة الشرط الجزائي، علمًا بأن دي ليخت أصر على وضع شرط جزائي في عقده مع ناديه الجديد، وهو ما أفسد انتقاله إلى باريس سان جيرمان.
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