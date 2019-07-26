The Lion King.. الحب والخير ينتصران لواقعية عالم ديزني

The Lion King أحد أشهر أفلام ديزنى اللامعة فى الوقت الحالى، كما أنه يتصدر شباك الإيرادات، والمنافسة قائمة بينه وبين Avengers: Endgame على أشدها فى دور العرض.

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص

تربعت أفلام ديزنى على قمة شباك الإيرادات مقارنة بالأفلام الأخرى لموسم 2019، وحتى الآن ما زالت المنافسة على أشدها، ولكن توجد بعض المؤشرات التى لا ينبغى أن نغفل عنها، فمنذ فترة ليست قصيرة احتل Avengers: Endgame المركز الأول محققًا إيرادات تبلغ 357 مليون دولار فى الافتتاح، وبعد نجاح ساحق جاء The Lion King فى المركز الثانى كأحسن افتتاح بعد نظيره محققًا ما يزيد على 185 مليون دولار فى أمريكا الشمالية، منتزعًا المركز الثانى من "Incredibles 2" الذى أطلق فى العام الماضى بـ182.7 مليون دولار.

فيلم The Lion King يأتى بنفس القصة التى طرحت بها نسخته الأولى عام 1994، يضم الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم: سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى إيشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان - مايكل كى، بيونسيه، إريك أندريه، جون كانى، من إخراج جون فافرو، وتأليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان،

فيلم The Lion King يأتى بنفس القصة التى طرحت بها نسخته الأولى عام 1994، يضم الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم: سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى إيشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان - مايكل كى، بيونسيه، إريك أندريه، جون كانى، من إخراج جون فافرو، وتأليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، إيرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.

نجح الفيلم فى خطف أنظار مشاهديه من جميع دول العالم، محققا حتى الآن ما يزيد على 130 مليون دولار فى بضعة أيام بعد طرحه الأربعاء الماضى، وهو بمنزلة نسخة جديدة واقعية للرسوم المتحركة لأفلام ديزنى الكلاسيكية، بعد إصدار الجزء الأول منه فى عام 1994، تدور القصة حول أسد شاب يدعى "سيمبا"، يتولى دوره كملك لممكلة الحيوانات "برايد لاند" بعد مقتل والده "موفاسا"، يمثل "سيمبا" دورا محوريا فى هذه القصة، فمن عنده تبدأ الأحداث وهو المسئول عن إدارتها.

اعتمد صانعو الفيلم على خلق روح الواقعية، فعلى الرغم من أن هذه الشخصيات ما هى إلا رسوم متحركة، فإنها كانت تبدو واقعية للغاية، ومن الصعب ذكر الاختلافات، وحتى الخلفيات الخضراء مع الشلالات المتدفقة والأشجار المتمايلة تبدو كأنها مشهد من فيلم وثائقى عن الطبيعة، إذ يضفى عليه قوة الحياة وجمالها، وليست هذه هى المرة الأولى من نوعها أن تتألق شركة ديزنى فى صنع فيلم ممزوج بالواقعية، وبالنسبة للموسيقى فى الواقع يتبع الجزء الثانى نفس استراتيجية النسخة الأصلية أكثر من كلاسيكيات ديزنى الأخرى مثل Beauty and The Beast، Aladdin، خاصة مع عودة مبدع الأغانى للفيلم الأصلى Hans Zimmer، ونفس الحال ينطبق على المؤثرات الصوتية والبصرية.

وضحت كثير من الاستعراضات فيما يتعلق بجودة الفيلم، لم يكن الجانب العاطفى مقدما على أكمل وجه، ففى بعض اللحظات تظهر أصوات الحيوانات مليئة بالألم والخوف أو الفرح، على الجانب الآخر نادرًا ما يظهر ذلك فى تعبيرات الوجه، ومع ذلك هناك أوقات يتم فيها نقل حزن "سيمبا" أو غضب "سكار"، على سبيل المثال، بفعالية من خلال عيونهما.

العمل يقدم العديد من الرسائل الإنسانية بين مشاهده منذ البداية، خلال سرد المقدمة نجد مشهدا مؤثرا بين الأب وابنه الصغير بنزهة فى الغابة، يعلمه أمور الحياة ويعطيه النصائح بحب ورعاية، ويؤكد له أن الشجاعة سلاحه الأول ليكون الملك المنتظر، ويحذره من الغرور، وفى مشهد آخر نجد الأب والأم يوجهان ابنهما بحب تجاه عائلته، ويعلمانه الولاء والشعور بالخوف على أشقائه وأقاربه، ومن أهم القيم التى يرسخها الفيلم أن الخير سينتصر حتمًا بالنهاية.

نجح الفيلم أيضًا فى أن يأخذ النهج الكوميدى، فى حين أن الفكاهة فى أفلام الرسوم المتحركة ليست لها قيمة كبيرة، ولكن كانت بمنزلة أمر حتمى فى هذا الإصدار، وظهر ذلك واضحًا عندما كان يتجول الضباع بشكل واضح لاستثارة الضحك، كما وضح فى شخصيتى "تيمون وبومبا" اللذين كانا يرددان "هاكونا ماتاتا" فى مشاهد كثيرة من الفيلم.

ومن أهم ما حاول أن يبرزه Jon Favreau فى العمل الطابع الإنسانى، فاستطاع جيدًا أن يلعب على عناصر بشرية بحتة مثل الواقعية والفكاهة، وذلك ما جعله يلمس قلوب المشاهدين من جميع الفئات العمرية، فاتفق الجميع على أنه فيلم عائلى يعطى رسالة من حيث القيم الأخلاقية.

أما بالنسبة للمناظر الطبيعية لأشجار السافانا، فإن ظهورها كان مناسبًا تمامًا لبعض العبارات التى ذكرت فى الفيلم مثل "كل شىء يلمسه الضوء"، يبدو الأمر وكأن المصور السينمائى كاليب ديشانيل قرر أن يغامر فى عالم آخر من خلال الفيلم.

على الجانب الآخر ظهرت بعض السقطات، مثل ظهور فأر فى البداية وتركيز الكاميرا عليه دون معرفة الهدف الحقيقى وراء ذلك، توجد أيضًا مشكلة فى تناسق حركات فم الحيوانات والأغانى، على الرغم من ذلك حقق The Lion King نجاحًا كبيرًا لأن التقنيات المسرحية المستخدمة فى سرد هذه القصة القوية تتطلب من الجمهور استخدام خيالهم، وهذا هو الأساس الذى بنى عليه Jon أفكاره.

لم تختلف آراءجمهور كثيرًا، فاتفق الجميع على تميز الفيلم، وخاصة أن أكثر ما يجذب الإنسان بشكل عام أن يرى شيئًا يجسد صفاته الإنسانية من خلال الحيوانات، ويتعاطف معهم وكأنه أصبح عضوًا فى مملكتهم الساحرة.