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The Lion King.. الحب والخير ينتصران لواقعية عالم ديزني

The Lion King أحد أشهر أفلام ديزنى اللامعة فى الوقت الحالى، كما أنه يتصدر شباك الإيرادات، والمنافسة قائمة بينه وبين Avengers: Endgame على أشدها فى دور العرض.
تحرير:إسراء سليمان ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص
The Lion King
The Lion King
تربعت أفلام ديزنى على قمة شباك الإيرادات مقارنة بالأفلام الأخرى لموسم 2019، وحتى الآن ما زالت المنافسة على أشدها، ولكن توجد بعض المؤشرات التى لا ينبغى أن نغفل عنها، فمنذ فترة ليست قصيرة احتل Avengers: Endgame المركز الأول محققًا إيرادات تبلغ 357 مليون دولار فى الافتتاح، وبعد نجاح ساحق جاء The Lion King فى المركز الثانى كأحسن افتتاح بعد نظيره محققًا ما يزيد على 185 مليون دولار فى أمريكا الشمالية، منتزعًا المركز الثانى من "Incredibles 2" الذى أطلق فى العام الماضى بـ182.7 مليون دولار.
فيلم The Lion King يأتى بنفس القصة التى طرحت بها نسخته الأولى عام 1994، يضم الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم: سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى إيشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان - مايكل كى، بيونسيه، إريك أندريه، جون كانى، من إخراج جون فافرو، وتأليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان،
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سمية الألفي عن الفيشاوي: فارس أحلامي ومفكر عظيم

فى أكتوبر 2018، وخلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، فجر الفنان فاروق الفيشاوي مفاجأة كانت صعبة على محبيه وكل الحضور، إذ أعلن إصابته بالسرطان، لكنه أظهر شجاعة كبيرة فى مواجهة المرض، حين قال إنه سيتعامل معه على أنه صداع. لكن القدر قال كلمته، وبعد أقل من عام رحل "فاروق".. رحل وترك داخل محبيه حزنا وحسرة، كما ترك أيضًا للأجيال المقبلة مسيرة فنية حافلة، وقصصا تكاد تشبه الخيال عن حياته الشخصية، فكل من تحدث عنه يترحم عليه، متذكرًا موقفا كان الفقيد فيه سندا له.
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نتفليكس تعيش أسوأ أيامها بعد الخسائر المهولة

شهدت نتفليكس خسائر بنحو 24 مليار دولار من قيمتها السوقية في ستة أيام فقط بعد انخفاض كبير لم تشهده من قبل في نمو عدد المشتركين. انخفضت أسهم نتفليكس بنسبة وصلت إلى 15% منذ أن أعلنت الشركة عن أرباحها، الأربعاء الماضي، مع انخفاض قيمتها السوقية إلى 135 مليار دولار. وأثار التباطؤ الهائل في النمو العالمي لنتفليكس، بما في ذلك الانخفاض في عدد المشتركين في الولايات المتحدة منذ عام 2011، أسئلة عن مدى استعداد المشاهدين لدفع تكاليف خدمات البث، خاصة في ظل المنافسة الشديدة مع خدمات أخرى؛ مثل ديزني وأبل وغيرهما، في الطريق للخروج للنور، حسب "ديلي ميل".
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وفاة الفنان فاروق الفيشاوي بعد صراع قصير مع السرطان

توفى الفنان الكبير فاروق الفيشاوي بمستشفى ابن سيناء، بعد صراع قصير مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان بعد صلاة الضهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين. يذكر أن فاروق الفيشاوي، أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.
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Avengers Age of Ultron (2)

رسميًّا.. Avengers يزيح Avatar من عرش الأعلى إيرادات

نجح فيلم الأبطال الخارقين Avengers: Endgame في إزاحة الفيلم الشهير Avatar، من عرشه كأعلى فليم حقق إيرادات في تاريخ السينما حول العالم، وهو اللقب الذي احتفظ به نحو 10 سنوات، منذ طرحه في دور السينما عام 2009. وبحسب ما ذكرته تقارير فنية، فقد حقق الفيلم خلال إعادة عرضه المزيد من الإيرادات، ليتجاوز إجمالي ما حققه من إيرادات عالميًّا 2.789 مليار دولار، وهي إيرادات صاحب المركز الأول سابقًا Avatar، وهو الإنجاز الذي سعت إليه شركة مارفل، وبالفعل توجت جهودها بالنجاح.
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Avengers: Endgame الأعلى إيرادات في التاريخ

قالت شركة والت ديزني الموزعة لفيلم "Avengers: Endgame - المنتقمون: لعبة النهاية" إن الفيلم الذي أنتجته شركة "مارفل ستوديوز" سينتزع صدارة إيرادات التذاكر عالميا على الإطلاق اليوم الأحد. وذكرت ديزني في بيان لها، في إطار الإعلان عن مجموعة جديدة من الأفلام، أن مبيعات تذاكر Avengers: Endgame على مستوى العالم ستتخطى اليوم 2.789 مليار دولار التي جمعها فيلم "Avatar - أفاتار" للمخرج جيمس كاميرون عام 2009. وفيلم "المنتقمون" الذي طرح بدور السينما في أبريل هو ذروة قصة تروى في 22 فيلما لشركة "مارفل" على مدى عشرة أعوام.
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إيرادات The Lion King تتجاوز 130 مليون دولار عالميا

يواصل فيلم المغامرة والعائلة "The Lion King" حصد إيرادات ضخمة بشباك التذاكر العالمي، حيث تجاوزت حصيلته بالسوق الأجنبية 130 مليون دولار منذ طرحه في دور العرض يوم الأربعاء الماضي. الفيلم نجح في تحقيق أرباح واسعة في الصين، بلغت 76.6 مليون دولار، لتتصدر بكين عائدات الفيلم خارجيا، بينما حلت فرنسا في المرتبة الثانية برصيد 8.3 مليون دولار، و5.5 مليون دولار في شباك التذاكر الأسترالي، ومن المتوقع أن يشهد الفيلم ارتفاعا ملحوظا في الإيرادات، بالتزامن مع طرحه أمس بصالات السينما الأمريكية.
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إيرادات The Lion King تتجاوز 100 مليون دولار عالميا

حصد فيلم The Lion King أكثر 100 مليون دولار، في شباك التذاكر العالمي، منذ طرحه في دور السينما يوم الأربعاء الماضي. الفيلم نجح في تحقيق أرباح واسعة في الصين، بلغت 72.6 مليون دولار، و4.8 مليون دولار في فرنسا، و2.9 مليون دولار في أستراليا، و2.3 مليون دولار في ألمانيا، و2.2 مليون دولار في كوريا الجنوبية، وفقا للإيرادات الصادرة عن موقع "Box office Mojo". والعمل من بطولة أصوات "دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر بيونسيه"، وسيناريو وحوار جيف ناثانسون، وإخراج جان فافريو.
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