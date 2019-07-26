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هل تؤدي زيادة الوجود البريطاني بهرمز لحرب مع إيران؟

لم يعد لدى بريطانيا الكثير من الحلول لمواجهة إيران في مضيق هرمز، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار إرسال مزيد من الوحدات البحرية إلى تلك المنطقة الحيوية
تحرير:محمود نبيل ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص
مدمرة بريطانية
مدمرة بريطانية
اختارت بريطانيا السير في طريق المواجهة مع إيران بقرارها الصادر بشأن تأمين ومرافقة كل السفن التي ترفع أعلامها في أثناء المرور بمضيق هرمز والخليج العربي، وذلك على خلفية التهديدات الإيرانية لناقلاتها التجارية على مدى الأسابيع القليلة الماضية. القرار الذي اتخذته بريطانيا قد أثار حالة من القلق في الأوساط السياسية بالداخل والخارج، لا سيما أن ذلك قد يضعها في مواجهة محتملة مع الوحدات العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز، وذلك إذا ما تحرشت تلك الزوارق بالناقلات التجارية في الممر الملاحي.
وقالت إذاعة "فويس أوف أمريكا" إن بريطانيا بدأت في إرسال سفن حربية لتوفير التأمين اللازم لجميع الناقلات التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز، وهو تغيير في السياسة أعلنت عنه، مساء أمس الخميس، بعد أن قالت الحكومة في السابق إنها لا تملك موارد كافية للقيام بذلك. هل فقدت إيران دعم أوروبا بعد واقعة ناقلة بريطانيا؟ ونصحت
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قوات-امريكية

لاتجارهم بالبشر.. اعتقال 16 متورطا في «فضيحة المارينز»

اعتقلت سلطات الأمن 16 من عناصر مشاة البحرية الأمريكية "مارينز" بتهمة الاتجار بالبشر وجرائم مخدرات، حسبما أعلن الجيش الأمريكي، أمس الخميس. وتم توقيف الـ16 في قاعدة "كامب بندلتون" التابعة للمارينز في كاليفورنيا، على بعد قرابة 90 كيلومترا شمالي الحدود المكسيكية، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال الجيش الأمريكي في بيان، إن "عناصر المارينز الـ16 اعتقلوا بتهمة التورط في أنشطة غير قانونية مختلفة، من الاتجار بالبشر إلى جرائم مخدرات. وأدت معلومات تم الحصول عليها من تحقيق سابق في الاتجار بالبشر إلى تسريع الاعتقالات".
صاروخ-باليستى

إيران تختبر صاروخا باليستيا مداه 1000 كيلومتر

قالت مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» إن إيران اختبرت صاروخا باليستيا متوسط المدى وصل مداه إلى 1000 كيلومتر. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن الاختبار الصاروخي لم يشكل تهديدا للقواعد أو سفن الشحن الأمريكية. ويُعتقد أن إيران اختبرت الصاروخ متوسط ??المدى، الأربعاء، في محاولة لتحسين مدى ودقة منظومة الأسلحة التي تمتلكها. من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مقابلة تلفزيونية، إنه سيذهب إلى إيران إذا لزم الأمر لإجراء محادثات وسط التوتر بين واشنطن وطهران.
بوريس-جونسون (1.) (2)

جونسون يمنح أخيه الصغير منصبا في الحكومة الجديدة

عين رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، أخيه الصغير، جو جونسون، الذي كان يشغل سابقا منصب نائب وزير النقل، بمنصب نائب وزير الأعمال الحرة والطاقة والاستراتيجية الصناعية. وأصبح بوريس جونسون، أمس الأربعاء، رئيسا جديدا لوزراء بريطانيا. وتمكن من القيام بأوسع تغيير في الحكومة البريطانية في تاريخ بريطانيا الحديثة، وذلك دون تسليم السلطة من حزب لآخر، إذ بقيت السلطة في يد حزب المحافظين الذي ينتمي له بوريس جونسون وكذلك سلفه رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي.
انفجار-عبوة ناسفة (1)

بعد مقتل 5 أشخاص.. 3 انفجارات تهز العاصمة الأفغانية

قال مسؤولون بالحكومة إن انفجارين وقعا في العاصمة الأفغانية كابول يوم الخميس بعد دقائق من انفجار قنبلة في حافلة تقل موظفين حكوميين مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص. وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية "وقع انفجار قرب موقع انفجار الحافلة والثاني في الجزء الشرقي من المدينة". كان مسؤولون قالوا في وقت سابق إن 5 أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب 10 عندما انفجرت قنبلة تم تثبيتها في الحافلة التي تقل موظفين بالحكومة. وقال شاهد، إن حافلة صغيرة اشتعلت فيها النيران وإنه رأى عددا من المصابين وبعض الجثث، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.
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ناقلة-نفط (1)

بريطانيا توضح حقيقة إرسال وسيط إلى إيران

قال مصدر بريطاني، اليوم الأربعاء، إن لندن لم ترسل أي وسطاء إلى إيران، لبحث مسألة ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها إيران منذ أيام، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء. وكان مدير مكتب مرشد النظام الإيراني محمد كلبايكاني، قد قال في وقت سابق اليوم، إن لندن أرسلت وسيطا إلى طهران لبحث مسألة الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة منذ الجمعة. ولم يقدم كلبايكاني مزيدا من التفاصيل حول زيارة المبعوث البريطاني، وذلك وفق ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن وكالة "تسنيم" الإيرانية.
جيريمي-هانت (2)

رغم التوترات الأخيرة.. بريطانيا لا تزال تدعم إيران

على الرغم من تأكيدات بريطانيا بدراسة الموقف في مضيق هرمز بعد احتجاز إيران لناقلة نفط تابعة لها خلال الأيام القليلة الماضية، ردًا على توقيف قوات النخبة البريطانية لناقلة تابعة لطهران في جبل طارق منذ أسبوعين، فإن لندن لا تزال مترددة في اتخاذ قرارات حاسمة على المستوى السياسي ضد إيران. وبدا من الواضح أن التحركات العسكرية الأخيرة لبريطانيا، والتي شملت إرسال بعض الوحدات البحرية إلى مضيق هرمز لتأمين السفن البريطانية العابرة لهذا الممر الملاحي، لم تكن مرضية للأوساط السياسية بشكل رئيسي في لندن.
ناقلة-بترول

«التحالف» أمل بريطانيا الوحيد لتأمين سفنها بالخليج

لا تزال بريطانيا تدرس الخيارات المتاحة لها في الوقت الحالي من أجل الرد على احتجاز إيران لناقلتها النفطية في مضيق هرمز، يوم الخميس الماضي، خاصة بعد أن رفضت طهران الإفراج عنها خلال الساعات القليلة الماضية، مما دفع بريطانيا للتفكير بشكل أكثر فعالية. الخيارات المتاحة لبريطانيا في الوقت الحالي تشمل زيادة التواجد العسكري في مضيق هرمز، لا سيما وأنه الضامن الرئيسي لسلامة السفن والناقلات البحرية البريطانية في مضيق هرمز والخليج العربي، لا سيما في ظل التوترات الضخمة التي تعيشها المنطقة بالوقت الحالي.
ناقلة-نفط (1)

أزمات تواجه خيارات بريطانيا العسكرية ضد إيران

لم يعد التعامل الدبلوماسي والسياسي وحده قادرا على إخماد نيران الأزمة السياسية المشتعلة بين بريطانيا وإيران خلال الوقت الحالي، وتحديدا في أعقاب احتجاز الأخيرة ناقلة نفط تحمل العلم البريطاني في أثناء مرورها في المياه الدولية بمضيق هرمز خلال الأيام القليلة الماضية. وبدا واضحًا أن هناك اتجاها للتعامل بشكل صارم مع الأنشطة الإيرانية في مضيق هرمز، لا سيما أن هناك بالفعل دراسة للقرارات المتعلقة برد الفعل البريطاني داخل الحكومة في لندن، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مسارات الناقلات التجارية البريطانية في مضيق هرمز.
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