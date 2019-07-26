هل تؤدي زيادة الوجود البريطاني بهرمز لحرب مع إيران؟

لم يعد لدى بريطانيا الكثير من الحلول لمواجهة إيران في مضيق هرمز، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار إرسال مزيد من الوحدات البحرية إلى تلك المنطقة الحيوية
اختارت بريطانيا السير في طريق المواجهة مع إيران بقرارها الصادر بشأن تأمين ومرافقة كل السفن التي ترفع أعلامها في أثناء المرور بمضيق هرمز والخليج العربي، وذلك على خلفية التهديدات الإيرانية لناقلاتها التجارية على مدى الأسابيع القليلة الماضية.
القرار الذي اتخذته بريطانيا قد أثار حالة من القلق في الأوساط السياسية بالداخل والخارج، لا سيما أن ذلك قد يضعها في مواجهة محتملة مع الوحدات العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز، وذلك إذا ما تحرشت تلك الزوارق بالناقلات التجارية في الممر الملاحي.
وقالت إذاعة "فويس أوف أمريكا" إن بريطانيا بدأت في إرسال سفن حربية لتوفير التأمين اللازم لجميع الناقلات التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز، وهو تغيير في السياسة أعلنت عنه، مساء أمس الخميس، بعد أن قالت الحكومة في السابق إنها لا تملك موارد كافية للقيام بذلك.
هل فقدت إيران دعم أوروبا بعد واقعة ناقلة بريطانيا؟
ونصحت
وقالت إذاعة "فويس أوف أمريكا" إن بريطانيا بدأت في إرسال سفن حربية لتوفير التأمين اللازم لجميع الناقلات التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز، وهو تغيير في السياسة أعلنت عنه، مساء أمس الخميس، بعد أن قالت الحكومة في السابق إنها لا تملك موارد كافية للقيام بذلك.
هل فقدت إيران دعم أوروبا بعد واقعة ناقلة بريطانيا؟
ونصحت الحكومة البريطانية في السابق، السفن التي ترفع علم بريطانيا بتجنب مضيق هرمز بقدر الإمكان وإخطار البحرية الملكية إذا كان لا مفر من عبورها في المضيق، غير أنها أكدت صعوبة توفير الحماية اللازمة لكل السفن التي تعبر هذا الممر الملاحي المهم.
وتصاعدت التوترات بين إيران وبريطانيا منذ الجمعة الماضية، وتحديدا عندما استولت إيران على ناقلة ترفع العلم البريطاني في أهم ممر مائي في العالم لشحنات النفط، وهو الأمر الذي عدَّته طهران ردا على استيلاء القوات البريطانية على ناقلة نفط إيرانية بالقرب من جبل طارق.
وأشارت الإذاعة الأمريكية إلى أن السفينة الملكية "مونتروز"، وهي فرقاطة بريطانية موجودة الآن في المنطقة، ستقوم بأول مهمة بموجب السياسة الجديدة.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: "تم تكليف البحرية الملكية بمرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز، سواء بشكل فردي أو خلال مجموعات في حالة إعطاء إشعار كافٍ بمرورها".
وأضاف: "حرية الملاحة أمر حاسم بالنسبة للنظام التجاري والاقتصادي العالمي، وسنبذل قصارى جهدنا للدفاع عنها".
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وفي مساعٍ أخرى، تحاول بريطانيا تشكيل مهمة حماية بحرية بقيادة أوروبية لضمان النقل الآمن عبر مضيق هرمز، وهو الأمر الذي كان بمنزلة رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تسعى لفرض حالة من الاستقرار في تلك المنطقة.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قالت إنها تعتزم قيادة عملية الأمن البحري متعددة الأطراف الخاصة بها في الخليج، فإن لندن أكدت إمكانية مناقشة الأمر في وقت لاحق.
ووفقا لمسؤول بريطاني مطلع، لم يكن تغيير السياسة نتيجة تولي بوريس جونسون مهام رئاسة الحكومة البريطانية، حيث أكد أن لندن كانت تعمل على خطط الدعم العسكري البحري منذ عدة أيام، وذلك قبل أن يفوز جونسون بانتخابات رئاسة المحافظين.
ومن جانبها، رحبت جمعية التغيير التابعة لغرفة الشحن بالمملكة المتحدة، والتي دعت سابقا إلى مزيد من الحماية للسفن التجارية في المنطقة، بهذا التغيير في السياسة الخاصة بلندن بشأن عملية المرور في مضيق هرمز.
وقال الرئيس التنفيذي، بوب سانجوينيتي: "ستوفر هذه الخطوة بعض السلامة والطمأنينة لمجتمع الشحن الخاص بنا في هذا الوقت المضطرب، ومع ذلك سوف نستمر في الضغط من أجل تخفيف حدة التوتر في المنطقة".
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ومن المتوقع أن يكون القرار النهائي لبريطانيا هو التعامل مع التهديدات الإيرانية برفقة تحالف دولي أو إقليمي، وذلك نظرا لخطورة المواجهة المحتملة مع الزوارق الإيرانية.