هل تؤدي زيادة الوجود البريطاني بهرمز لحرب مع إيران؟

لم يعد لدى بريطانيا الكثير من الحلول لمواجهة إيران في مضيق هرمز، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار إرسال مزيد من الوحدات البحرية إلى تلك المنطقة الحيوية

تحرير:محمود نبيل ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص

مدمرة بريطانية

اختارت بريطانيا السير في طريق المواجهة مع إيران بقرارها الصادر بشأن تأمين ومرافقة كل السفن التي ترفع أعلامها في أثناء المرور بمضيق هرمز والخليج العربي، وذلك على خلفية التهديدات الإيرانية لناقلاتها التجارية على مدى الأسابيع القليلة الماضية. القرار الذي اتخذته بريطانيا قد أثار حالة من القلق في الأوساط السياسية بالداخل والخارج، لا سيما أن ذلك قد يضعها في مواجهة محتملة مع الوحدات العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز، وذلك إذا ما تحرشت تلك الزوارق بالناقلات التجارية في الممر الملاحي.

وقالت إذاعة "فويس أوف أمريكا" إن بريطانيا بدأت في إرسال سفن حربية لتوفير التأمين اللازم لجميع الناقلات التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز، وهو تغيير في السياسة أعلنت عنه، مساء أمس الخميس، بعد أن قالت الحكومة في السابق إنها لا تملك موارد كافية للقيام بذلك. هل فقدت إيران دعم أوروبا بعد واقعة ناقلة بريطانيا؟ ونصحت