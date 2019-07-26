كومان يتمنى انتقال نجم مانشستر سيتي إلى بايرن

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ ص

ليروا ساني

أعرب الفرنسي كينجسلي كومان، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، عن أمله في انتقال اللاعب الألماني الدولي ليروا ساني إلى صفوف بايرن، مشيرا إلى أنه لاعب رائع وسيفيد الفريق كثيرا. وكشف بايرن، حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) منذ فترة طويلة، عن رغبته في ضم ساني، كما ذكرت بعض التقارير أن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي في بايرن، دخل في مفاوضات مع النادي الإنجليزي في هذا الشأن. وأوضح كومان صاحب الـ23 عاما، في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الجمعة، أنه يتمنى انتقال ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى بايرن.

من جانبه قال الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي: "على ساني أن يقرر، إذا رغب في الرحيل عن مانشستر، يمكنه ذلك ولكننا سنشعر بالحزن". ويرتبط ساني مع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2021، كما حاول النادي في الآونة الأخيرة ربط اللاعب بعقد يمتد لفترة أطول. ورغم

من جانبه قال الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي: "على ساني أن يقرر، إذا رغب في الرحيل عن مانشستر، يمكنه ذلك ولكننا سنشعر بالحزن".



ويرتبط ساني مع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2021، كما حاول النادي في الآونة الأخيرة ربط اللاعب بعقد يمتد لفترة أطول.



ورغم هذا، وفي ظل قواعد اللعب المالي النظيف التي يطبقها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، يقع النادي تحت ضغط شديد يجعله بحاجة إلى الحصول على عائدات مالية من بيع لاعبين خلال سوق الانتقالات.



يذكر أن بايرن ميونيخ دعم خط دفاعه بالتعاقد مع الفرنسيين لوكاس هيرنانديز وبنيامين بافار.

