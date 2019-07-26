رياضة

كومان يتمنى انتقال نجم مانشستر سيتي إلى بايرن

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٢ ص
ليروا ساني
ليروا ساني
أعرب الفرنسي كينجسلي كومان، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، عن أمله في انتقال اللاعب الألماني الدولي ليروا ساني إلى صفوف بايرن، مشيرا إلى أنه لاعب رائع وسيفيد الفريق كثيرا. وكشف بايرن، حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا) منذ فترة طويلة، عن رغبته في ضم ساني، كما ذكرت بعض التقارير أن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي في بايرن، دخل في مفاوضات مع النادي الإنجليزي في هذا الشأن. وأوضح كومان صاحب الـ23 عاما، في تصريحات نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الجمعة، أنه يتمنى انتقال ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى بايرن.
من جانبه قال الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي: "على ساني أن يقرر، إذا رغب في الرحيل عن مانشستر، يمكنه ذلك ولكننا سنشعر بالحزن". ويرتبط ساني مع مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2021، كما حاول النادي في الآونة الأخيرة ربط اللاعب بعقد يمتد لفترة أطول. ورغم
اقرأ المزيد
ماتياس دي ليخت (2)

المساواة بالكبار سبب تعقد مفاوضات دي ليخت مع البرسا

حاول برشلونة جاهدًا التعاقد مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من صفوف أياكس، قبل أن يتخذ دي ليخت قراره بالانتقال إلى يوفنتوس، الذي خاض معه أول مباراة يوم الأربعاء الماضي، ووصلت المفاوضات بين البرسا والمدافع الهولندي إلى ذروتها منذ أسبوعين، حينما طلب اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا عبر وكيل أعماله مينو رايولا، الحصول على أجر أعلى من الكثير من نجوم الفريق، وعلى رأسهم كل من جيرارد بيكيه وجوردي ألبا، وذلك حسبما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
كأس-العالم-للأندية

فيفا يحدد موعد انطلاق كأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية لعام 2019، إذ ذكر الموقع الرسمي للفيفا أن بطولة كأس العالم للأندية ستقام خلال الفترة من 11 حتى 21 ديسمبر المقبل. ونوه بتأكد مشاركة 3 أندية في البطولة حتى الآن، وهي ليفربول الإنجليزي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، وهينجين سبورت بطل أوقيانوسيا، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأضاف الفيفا أنه سيتم سحب قرعة لتحديد مباريات الدور الثاني ونصف النهائي، في مدينة زيوريخ السويسرية، في 16 سبتمبر المقبل.
ميسى

برشلونة يسعى لتجديد عقد ميسي مدى الحياة

يضع برشلونة مهمة تجديد عقد نجم الفريق ليونيل ميسي كأولوية قصوى، خاصة أن عقد اللاعب الأفضل في العالم 5 مرات يمتد حتى عام 2021، ومع ذلك تدرك الإدارة أن ميسي وحده هو من سيحدد وقت بدء المفاوضات، وجدد ميسي تعاقده مع العملاق الكتالوني للمرة الأخيرة في شهر نوفمبر من عام 2017، بشرط جزائي تبلغ قيمته 700 مليون يورو، ومع ذلك تشعر إدارة برشلونة ببعض الهدوء، لتبقى عامين في عقد النجم البالغ من العمر 32 عاما، كما أن رغبة ميسي هي البقاء في صفوف برشلونة حتى الاعتزال.
اقرأ المزيد من الأخبار
زيدان (1)

هل أهان زيدان جاريث بيل؟.. مدرب الريال يجيب

قال الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إنه لم يقصد التقليل من احترامه للويلزي جاريث بيل، نجم الفريق الملكي، خلال تصريحاته عن رحيله عقب مواجهة بايرن ميونخ الودية الأخيرة. وخلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الميرينجي وآرسنال الودية، قال مدرب ريال مدريد: "في بعض الأحيان لغتي الإسبانية لا تكون واضحة، لكنني سأكون واضحا للغاية.. أنا لم أقلل من احترام أي شخص، وخاصةً لو كان لاعبًا، فأنا دائمًا معهم، والنادي كان يعمل على خروج جاريث بيل".
نيكو-كوفاتش (2)

مدرب بايرن ميونيخ يصدم جاريث بيل ويتغنى بتياجو

أشاد نيكو كوفاتش، المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني، بالإسباني تياجو ألكانتارا، لاعب وسط الفريق، قبل المباراة التجريبية لبايرن أمام ريال مدريد، وقال كوفاتش في معسكر الفريق بولاية تكساس الأمريكية، إن ما قدمه تياجو صاحب الـ28 عاما، الموسم الماضي، كان جيدا بشكل لافت، كما أشاد كوفاتش بما وصفه بالقدرات الاستثنائية لتياجو، مضيفا: "يحدد إيقاع الفريق في وسط الملعب، وهو لاعب يستطيع أن يفعل كل شيء بالكرة، فهو بإمكانه تسريع وتيرة اللعب أو تهدئتها، كما أنه يفكر داخل الملعب وكأنه مدرب".
جاريث-بيل

«رحيل بيل والصفقات الجديدة».. زيدان يتحدث

تغنى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بالوافد الجديد للملكي، الدولي البلجيكي إيدين هازارد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة الودية، أمام بايرن ميونخ بطل ألمانيا. وقال مدرب ريال مدريد: "لقد كان بحاجة إلى ناد مثل ريال مدريد، وهذا الفريق به شيء مميز يعرفه اللاعبون، وأنا كنت في عمر الـ29 عاما وتطورت وقضيت وقتا رائعًا، وهازارد يمر بنفس الشيء، وأعتقد أنه يمكنه التحسن، وسيساعدنا بتسجيل الأهداف وصناعة الفارق، وأظهر ذلك خلال مسيرته، والآن أصبح معنا وسنستفيد منه".
كارل-هاينتس-رومينيجيه الرئيس-التنفيذي-لنادي-بايرن-ميونيخ

رومينيجه يحدد موعد اعتزال العمل في بايرن ميونيخ

رفض كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، الانتقادات الموجهة لهيكل الفريق البافاري، مؤكدًا أن المزج بين عنصري الشباب والخبرة أسهم في التتويج بلقب الدوري الألماني. وقال رومينيجه لمجلة 51 التابعة لبايرن ميونيخ: "كان علينا تحمل المناقشات المتعلقة بعملية إعادة البناء بشكل أكبر، ففريقنا يضم مزيجا جيدا، ولا يمكن تحقيق إعادة البناء من خلال لاعبين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 و20 عامًا داخل الملعب، ولا يمكن القيام بذلك في خطوة واحدة، لأنك تحمل الشباب قدرا كبيرا من المسؤولية".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org