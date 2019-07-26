الشرطة في رحلة إعادة المظهر الحضاري لمدينة 6 أكتوبر

٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢٥ ص

حملة إزالة إشغالات

حملات تفتيشية مكبرة تشنها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على الشارع المصري تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين.

واستهدفت إحدى الحملات قطاع أكتوبر شارك فيها ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة وإدارة شرطة المرافق وإدارة الحماية المدنية. أسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال منع انتشار الباعة الجائلين بما يعيق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. وجاءت