حقيقة تقليص مخصصات الصحة والتعليم في موازنة الدولة

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ ص

وزارة المالية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من بشأن تخفيض وزارة المالية لمخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2019/2020 بعد اعتمادها رسميا. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت هذه الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/ 2020, وأن الاهتمام بالتعليم والصحة يُعد أولوية قصوى للدولة.

وشددت على أن الموازنة العامة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة في مخصصات الصحة والتعليم، لتصل إلى 326.8 مليار جنيه، مقابل 257.7 مليار جنيه في ميزانية العام الماضي، حيث بلغت اعتمادات قطاع الصحة للسنة المالية 2019/ 2020، نحو 124.9 مليار جنيه، كما بلغت حوالي 134.8 مليار جنيه لقطاع التعليم قبل الجامعي، و67