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حقيقة تقليص مخصصات الصحة والتعليم في موازنة الدولة

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ ص
وزارة المالية
وزارة المالية
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من بشأن تخفيض وزارة المالية لمخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2019/2020 بعد اعتمادها رسميا. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت هذه الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/ 2020, وأن الاهتمام بالتعليم والصحة يُعد أولوية قصوى للدولة.
وشددت على أن الموازنة العامة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة في مخصصات الصحة والتعليم، لتصل إلى 326.8 مليار جنيه، مقابل 257.7 مليار جنيه في ميزانية العام الماضي، حيث بلغت اعتمادات قطاع الصحة للسنة المالية 2019/ 2020، نحو 124.9 مليار جنيه، كما بلغت حوالي 134.8 مليار جنيه لقطاع التعليم قبل الجامعي، و67
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رئاسة-مجلس-الوزراء

حذف عشوائي من بطاقات التموين.. الحكومة تنفي 10 شائعات

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية وإغلاق الحكومة نهائيًا لأكثر من 20 موقعا إلكترونيا لمؤسسات الصحف القومية؛ وذلك لترشيد النفقات على الإعلام الإلكتروني وعدم إمكانية تعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني بعد اختيارها واستخدام أدوية منع الحمل في سوق الدواجن، ما أدى لاختفائها من المستشفيات.
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إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على المباريات الدولية.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول إغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية. وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة الشباب والرياضة، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول قيام الوزارة بإغلاق استاد القاهرة واقتصاره على استقبال المباريات الدولية فقط. وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه يجري الآن بعض أعمال الصيانة للاستاد استعدادا لاستضافة مباريات كرة القدم والأنشطة الرياضية.
كرم-جبر-رئيس-الهيئة الوطنية-للصحافة

هل تُغلق الدولة المواقع الإلكترونية لمؤسسات الصحف القومية؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن إغلاق الحكومة نهائيًا لأكثر من 20 موقعا إلكترونياً لمؤسسات الصحف القومية؛ وذلك لترشيد النفقات على الإعلام الإلكتروني. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، أنه تواصل مع الهيئة الوطنية للصحافة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن الإغلاق النهائي للمواقع الإلكترونية لمؤسسات الصحف القومية ترشيداً للنفقات.
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حقيقة إلغاء تعديل الرغبات في التنسيق لطلاب الثانوية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول عدم إمكانية تعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني بعد اختيارها. وأشار المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة، إلى أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق بشأن عدم إمكانية تعديل الرغبات في التنسيق الإلكتروني بعد اختيارها، وأنه يسمح للطالب بتعديل رغباته أكثر من مرة ويتم التنسيق وفقاً لآخر تعديل قام به قبل انتهاء الفترة المحددة لتسجيل الرغبات.
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الأب جون غبريال: الإيمان المسيحي لم يبن على معجزات

اعتاد الناس على صورة نمطية لرجل الدين المسيحي، سواء كان كاهنا أو راهبا، أو أسقفا، بالزي الأسود أو اللحية الطويلة، لكن في الكنيسة الكاثوليكية يوجد شكل مختلف للكاهن من حيث المظهر والجوهر أيضا، وفي قاعة بدير الآباء الدومنيكان بالعباسية بها صورة للبابا كيرلس السادس، التقت «التحرير»، مع الأب جون غبريال المنتمي لرهبنة الآباء الدومنيكان التابعة للكنيسة الكاثوليكية في مصر. سنتعرف على نموذج مختلف للراهب، ودير اهتمامه الأكبر هو توفير الكتب والمراجع المهمة عن الدين الإسلامي، ويقدم خدمة للبحث العلمي ويتعاون مع مؤسسة الأزهر لدعم الطلبة والباحثين.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

معيط: الموازنة الإلكترونية نجحت في ضبط الإنفاق العام

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، أسهم فى ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، موضحًا أنه لأول مرة يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة.
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كيف ارتفعت مخصصات الدعم بالموازنة خلال 5 سنوات؟

ارتفعت مخصصات الدعم بالموازنة العامة للدولة خلال الـ5 سنوات الماضية بنسبة 65% لتصل إلى 327.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2019-2020، في مقابل نحو 198.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2014-2015، حسب بيانات وزارة المالية. وبدأت الحكومة في رحلة ترشيد الدعم منذ عام 2014، وتعتبر إعادة هيكلة منظومة الدعم، أحد أهم الإجراءات التى تم اتخاذها، خاصة أنه يضمن وصوله إلى الفئات المستحقة، إلى جانب استخدام هذا الدعم في تمويل برامج تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تقليص عبء الاقتراض بما يسهم فى سد عجز الموازنة.
معدل-النمو

7 مؤشرات أدت إلى نمو الاقتصاد المصري خلال 2018-2019

نجحت سياسات الإصلاح في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الماضية، حيث بدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح منذ عام 2016، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذى وافق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار، وبموجب هذا الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على الحلول الجذرية والجريئة الهامة، مثل تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود، وزيادة دعم السلع التموينية، وغيرها من الإجراءات على مدار 3 سنوات، لينتهي برنامج الإصلاح بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019.
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